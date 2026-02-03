快訊

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」！姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
春節假期逼近，高雄長庚醫院啟動急診應變機制。圖／高雄長庚醫院提供
春節假期逼近，高雄長庚醫院啟動急診應變機制。圖／高雄長庚醫院提供

春節9天連假將至，醫院急診恐再度面臨爆量考驗。為避免急診壅塞重演，高雄長庚紀念醫院提前聯手高雄市立大同醫院與高雄市立鳳山醫院，啟動春節醫療整備作業，從病床、人力到急診流量全面盤點，提前備戰，力拚春節醫療不塞車。

三家醫院已完成春節期間醫療整備與病床調度規畫，並成立急診待床緊急應變小組，即時監測急診與住院量能，視狀況彈性調整病床與醫護人力配置，一旦出現壅塞徵兆，立即啟動紓解機制，降低病人等候風險，確保急重症照護不中斷。

因應春節期間流感與呼吸道傳染病就醫需求，院方也提前加開「春節傳染病特別門診」，自2月17日至2月19日，針對出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀的民眾提供分流看診服務，民眾可透過網路預約掛號，2月20日起，全院門診將恢復正常運作。

同時，為避免慢性病患者在連假期間斷藥，院方也開放提前領藥機制，凡春節期間需回診，或慢性病連續處方箋用藥即將用罄者，可自1月31日起提前回診或預領下個月用藥，降低連假期間集中就醫壓力。

高雄長庚院長藍國忠表示，春節期間將全面啟動醫療應變機制，配合政府政策，全力守住急重症醫療量能，同時也呼籲民眾落實輕症到診所、重症到醫院的分級醫療原則，讓有限的急診資源留給最需要的病人。

院方也提醒，民眾如有春節期間就醫需求，可事先至高雄長庚、大同醫院及鳳山醫院官方網站，或使用「長庚e指通」App查詢春節門診時段，另透過「健保快易通」App可掌握即時急診資訊，共同維持醫療體系順暢運作，安心過好年。

高雄長庚醫院春節傳染病特別門診。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫院春節傳染病特別門診。圖／高雄長庚醫院提供
大同醫院春節傳染病特別門診。圖／高雄長庚醫院提供
大同醫院春節傳染病特別門診。圖／高雄長庚醫院提供
鳳山醫院公布2026春節特別門診資訊。圖／高雄長庚醫院提供
鳳山醫院公布2026春節特別門診資訊。圖／高雄長庚醫院提供

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南投魚池鄉盛產虎頭蘭春節應景 公所推擺飾添喜氣

學「物調券」成功經驗 台中一中商圈春節推 「一中購購券」 花50給1百

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

春節安檢！南市消防聯合稽查上千營業場所 11家不合格

相關新聞

別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

農曆新年將至，為保障勞工休假權益、並協助企業依法排班，北市勞動局長王秋冬提醒，今年2月15日「小年夜」至2月19日「初三...

苗栗春節公路疏運 台61線西濱有管制、採草莓宜分流

交通部公路局今天發布苗栗地區春節交通疏運指南，包括台61線竹南段實施平交路口封閉、大湖採草莓熱點分流；並推客運票價優惠，...

防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

春節9天連假將至，醫院急診恐再度面臨爆量考驗。為避免急診壅塞重演，高雄長庚紀念醫院提前聯手高雄市立大同醫院與高雄市立鳳山...

春節連假疏運啟動 桃機估每日最高16.4萬人出入境

2026年春節與和平紀念日連假相鄰，分別自2月14日至22日、2月27日至3月1日，合計形成長達11天的連假。交通部已指...

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

春節、228連假將至，為疏運返鄉及出遊人潮，全台88條國道客運春節推出6折優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠...

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。