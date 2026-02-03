快訊

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」！姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

春節連假疏運啟動 桃機估每日最高16.4萬人出入境

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
桃園機場示意圖。聯合報系資料照
桃園機場示意圖。聯合報系資料照

2026年春節與和平紀念日連假相鄰，分別自2月14日至22日、2月27日至3月1日，合計形成長達11天的連假。交通部已指示各疏運單位將兩段連假視為一個整體進行規劃，提前啟動跨運具疏運與交通管制措施，全力因應返鄉與旅遊人潮。

交通部表示，高速公路將於尖峰時段實施高乘載管制、匝道封閉與匝道儀控，並配合開放路肩等措施；免收通行費時段調整為2月17日至22日，以及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時，鼓勵用路人分散車流。省道方面，連假期間台9線蘇花路廊將於特定時段管制21噸以上大貨車及危險物品車輛，並同步實施大客車優先措施。

為分流國道車潮，高鐵規劃增開475班次，台鐵全線加開500班次，國道客運每日約開行6,500至7,000班次，整體運能仍有餘裕。公路局也推出88條國道客運路線優惠，春節票價6折、和平紀念日85折，搭配TPASS 2.0及中長途客運優惠方案，春節期間票價最低可達4.2折。

在空運與海運方面，國內航線規劃4,800架次、36.4萬座位，離島8條海運航線安排1,812航次、38.9萬座位，小三通4條航線則規劃632航次。桃園機場預估連假期間每日入出境人次約13.7萬至16.4萬人，交通部提醒旅客提早抵達機場，避免延誤行程。

交通部強調，各疏運單位已完成運具安檢與保養，連假期間停止工程施作並加派人力巡檢，透過公路、鐵路、航空與海運的整體協調，確保春節及和平紀念日連假疏運順暢。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

因應春節旅運人潮 桃機貴賓室首推外帶服務

學霸遭丟包台64線亡 交通部：車隊、叫車平台不能互推責任

228 隔熱紙新規上路！下一步輪到舊車？交通部：舊車落日條款列入滾動檢討

台彩吉祥物首亮相 春節15款刮刮樂總獎金創歷年春節檔期新高

相關新聞

別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

農曆新年將至，為保障勞工休假權益、並協助企業依法排班，北市勞動局長王秋冬提醒，今年2月15日「小年夜」至2月19日「初三...

苗栗春節公路疏運 台61線西濱有管制、採草莓宜分流

交通部公路局今天發布苗栗地區春節交通疏運指南，包括台61線竹南段實施平交路口封閉、大湖採草莓熱點分流；並推客運票價優惠，...

防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

春節9天連假將至，醫院急診恐再度面臨爆量考驗。為避免急診壅塞重演，高雄長庚紀念醫院提前聯手高雄市立大同醫院與高雄市立鳳山...

春節連假疏運啟動 桃機估每日最高16.4萬人出入境

2026年春節與和平紀念日連假相鄰，分別自2月14日至22日、2月27日至3月1日，合計形成長達11天的連假。交通部已指...

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

春節、228連假將至，為疏運返鄉及出遊人潮，全台88條國道客運春節推出6折優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠...

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。