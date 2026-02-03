因應春節旅運人潮 桃機貴賓室首推外帶服務

迎春節旅運高峰人潮，桃園機場有貴賓室率先針對使用旅客推出餐點外帶服務，提供台式滷雞腿加油飯及西式沙拉輕食組合，讓享受美食更輕鬆，也提供旅客彈性用餐選擇。

台灣環亞機場貴賓室今天記者會中表示，今年農曆春節長達9天的假期，預計期間將有大批旅客選擇出國過年，為了因應春節出遊人潮，環亞機場貴賓室在11日至18日期間，針對使用貴賓室旅客，於桃機首度推出外帶服務，讓旅客在緊湊行程、轉機或登機前，能以更彈性便利方式享用精緻餐飲，將貴賓室美味餐點輕鬆帶上旅途。

台灣環亞機場貴賓室說明，外帶服務規劃2款菜單組合，除了傳統油飯搭配五香滷雞腿，加入東港櫻花蝦與紅運蛋經典台式組合，以及素食選項的「素油飯搭配滷素排與紅運蛋」外；還有以生菜沙拉為基底，搭配鹹水雞風味、香蒜芝麻油醋與精選餐包，或以在地小農地瓜、綜合堅果搭配義式油醋與精選餐包的西式沙拉輕食組，提供旅客自由選擇。

台灣環亞機場貴賓室指出，桃園國際機場第一、第二航廈的環亞機場貴賓室，預計於3月至5月期間陸續進行整修規劃，為提前因應後續整修安排，環亞集團在整修期間，也將推出外帶服務，以提供旅客更多元、便利有彈性的用餐選擇。