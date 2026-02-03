快訊

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」！姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

因應春節旅運人潮 桃機貴賓室首推外帶服務

中央社／ 桃園機場3日電

春節旅運高峰人潮，桃園機場有貴賓室率先針對使用旅客推出餐點外帶服務，提供台式滷雞腿加油飯及西式沙拉輕食組合，讓享受美食更輕鬆，也提供旅客彈性用餐選擇。

台灣環亞機場貴賓室今天記者會中表示，今年農曆春節長達9天的假期，預計期間將有大批旅客選擇出國過年，為了因應春節出遊人潮，環亞機場貴賓室在11日至18日期間，針對使用貴賓室旅客，於桃機首度推出外帶服務，讓旅客在緊湊行程、轉機或登機前，能以更彈性便利方式享用精緻餐飲，將貴賓室美味餐點輕鬆帶上旅途。

台灣環亞機場貴賓室說明，外帶服務規劃2款菜單組合，除了傳統油飯搭配五香滷雞腿，加入東港櫻花蝦與紅運蛋經典台式組合，以及素食選項的「素油飯搭配滷素排與紅運蛋」外；還有以生菜沙拉為基底，搭配鹹水雞風味、香蒜芝麻油醋與精選餐包，或以在地小農地瓜、綜合堅果搭配義式油醋與精選餐包的西式沙拉輕食組，提供旅客自由選擇。

台灣環亞機場貴賓室指出，桃園國際機場第一、第二航廈的環亞機場貴賓室，預計於3月至5月期間陸續進行整修規劃，為提前因應後續整修安排，環亞集團在整修期間，也將推出外帶服務，以提供旅客更多元、便利有彈性的用餐選擇。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

學「物調券」成功經驗 台中一中商圈春節推 「一中購購券」 花50給1百

春節安檢！南市消防聯合稽查上千營業場所 11家不合格

民眾黨春節「藍海策略」 柯文哲、黃國昌雙母雞輔選這些人

相關新聞

別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

農曆新年將至，為保障勞工休假權益、並協助企業依法排班，北市勞動局長王秋冬提醒，今年2月15日「小年夜」至2月19日「初三...

苗栗春節公路疏運 台61線西濱有管制、採草莓宜分流

交通部公路局今天發布苗栗地區春節交通疏運指南，包括台61線竹南段實施平交路口封閉、大湖採草莓熱點分流；並推客運票價優惠，...

防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

春節9天連假將至，醫院急診恐再度面臨爆量考驗。為避免急診壅塞重演，高雄長庚紀念醫院提前聯手高雄市立大同醫院與高雄市立鳳山...

春節連假疏運啟動 桃機估每日最高16.4萬人出入境

2026年春節與和平紀念日連假相鄰，分別自2月14日至22日、2月27日至3月1日，合計形成長達11天的連假。交通部已指...

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

春節、228連假將至，為疏運返鄉及出遊人潮，全台88條國道客運春節推出6折優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠...

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。