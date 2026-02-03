快訊

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雙鐵疏運措施。圖／交通部提供
雙鐵疏運措施。圖／交通部提供

春節、228連假將至，為疏運返鄉及出遊人潮，全台88條國道客運春節推出6折優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節國道客運票價折扣最高可達42折；航空部分，桃園機場預估春節出國及返國每日最高有16.4萬人出入境；另外小三通4條航線也規畫632航次，預計可疏運16.8萬人。

今年春節及228和平紀念日連假分別自2月14日起至2月22日、2月27日至3月1日，各有9天與3天，由於2個連假相鄰，交通部規畫將2個連假結合進行整體疏運。

高速公路在尖峰時段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等管制措施，2月17日

（初一）至22日（初六），以及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時免收通行費。

省道部分，春節及228連假每日特定時段，台9線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通過，同時段並實施大客車優先措施。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，為減輕連假道路壅塞，高鐵增開475班次，台鐵全線加開500班次，國道客運日均開行約6500至7000班，目前台鐵及國道客運尚有空位。

連假期間公路局也推出88條國道客運路線，春節票價6折、和平紀念日票價85折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達42折、和平紀念日連假票價最高可達6折，預估將帶來運量成長。

另為滿足離島返鄉及觀光需求，國內空運提供4800架次、36.4萬座位，本島離島8條海運航線則規畫開行1812航次、38.9萬座位，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班。

出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場；海運小三通4條航線方面，航港局也規畫632航次，預計可疏運16.8萬人次。

近年高鐵、台鐵、航空頻發生旅客攜帶行動電源自燃事件，胡廸琦表示，為維護安全，交通部已訂有「旅客搭乘公共運輸攜帶行動電源安全注意事項」，也請各疏運單位加強服務人員訓練及進行宣導，提醒民眾相關注意事項。

胡廸琦說明，台鐵、高鐵、航空業者皆備有防火毯，桃機設有防災包，國道客運也配備金屬水桶、防燙長夾、礦泉水，一旦發生意外，滅火時水要淹過行動電源，交通部已召開春節疏運前檢討，已要求各單位盤點和事先演練相關行動電源自燃因應措施。

公共運輸行動電源安全指南。圖／交通部提供
公共運輸行動電源安全指南。圖／交通部提供
國道客運優惠措施。圖／交通部提供
國道客運優惠措施。圖／交通部提供

農曆過年 春節 馬年
