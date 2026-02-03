農曆春節及228連假 雙鐵加開超過900班次

快訊

中央社／ 台北3日電

今年農曆春節及228連假相近，交通部將2個長假結合規劃整體疏運計畫，國道實施高乘載管制等措施；雙鐵加開975班次；國道客運開行6500到7000班等方式。

今年春節及和平紀念日連假分別自2月14日起至2月22日止及自2月27日起至3月1日止，分別為9天與3天連假，由於本次2個連假相鄰，交通部已請各疏運單位將2個連假結合成一長連假，進行整體疏運規劃。

交通部今天舉辦例行記者會，交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦說，國道在尖峰時段路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等管制措施，並調整免收通行費日期為2月17日至22日及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時，鼓勵用路人於離峰時段利用高速公路。

在省道部分，胡廸琦表示，春節及和平紀念日連假期間每日特定時段，台9線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，同時段並實施大客車優先措施，建議用路人在出發前可多加利用1968APP及幸福公路APP查詢路況資訊，提早避開道路壅塞情形。

雙鐵方面，胡廸琦說，高鐵透過增開475班次，台鐵全線加開500班次；國道客運日均開行約6500至7000班等方式，目前台鐵及國道客運尚有餘裕；連假期間公路局推出88條國道客運路線，春節票價6折、和平紀念日票價85折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達4.2折、和平紀念日連假票價最高可達6折等措施。

為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，胡廸琦指出，國內空運提供4800架次、36.4萬座位，而本島離島8條海運航線則規劃開行1812航次、38.9萬座位，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班。

針對出國及返國部分，胡廸琦表示，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，在海運小三通4條航線航港局也規劃632航次，預計可疏運16.8萬人次。

另外，胡廸琦說，考量近期行動電源自燃議題，為維護安全，交通部已訂有「旅客搭乘公共運輸攜帶行動電源安全注意事項」，亦請各疏運單位加強服務人員訓練及進行宣導，提醒民眾相關注意事項。

農曆過年 春節 馬年
延伸閱讀

相關新聞

別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

農曆新年將至，為保障勞工休假權益、並協助企業依法排班，北市勞動局長王秋冬提醒，今年2月15日「小年夜」至2月19日「初三...

苗栗春節公路疏運 台61線西濱有管制、採草莓宜分流

交通部公路局今天發布苗栗地區春節交通疏運指南，包括台61線竹南段實施平交路口封閉、大湖採草莓熱點分流；並推客運票價優惠，...

防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

春節9天連假將至，醫院急診恐再度面臨爆量考驗。為避免急診壅塞重演，高雄長庚紀念醫院提前聯手高雄市立大同醫院與高雄市立鳳山...

春節連假疏運啟動 桃機估每日最高16.4萬人出入境

2026年春節與和平紀念日連假相鄰，分別自2月14日至22日、2月27日至3月1日，合計形成長達11天的連假。交通部已指...

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

春節、228連假將至，為疏運返鄉及出遊人潮，全台88條國道客運春節推出6折優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠...

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

