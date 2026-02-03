快訊

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道，團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈啾咪」。記者陳儷方／攝影
台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道，團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈啾咪」。記者陳儷方／攝影

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈啾咪」，3日上市，每張售價500元，頭獎500萬元。台彩在農曆年檔期共計推出15款刮刮樂，總獎金399億元，創史上新高。

台彩3日舉辦吉祥物偶裝首次亮相記者會，「哈啾咪」，是由以喜鵲為原型延伸設計的「瑞力酷」，以及設計靈感來自擁有錢貓寓意石虎的「灣得福」組合而成，同時也推出聯名款刮刮樂「哈啾咪」，趕在農曆年前壓軸上市，每張售價500元，票面中「瑞力酷」與「灣得福」在閃耀霓虹彩球及鑽石下勁歌熱舞活力十足，頭獎500萬元。

同日上市還有4款刮刮樂新品上市，每張售價200元的「獎金樂翻倍」和「好運連發」，頭獎都是200萬元，以及每張售價100元「推金幣」頭獎50萬元和「財神報到」頭獎60萬元，5款新品總獎項超過1220萬個，總獎金逾47億元。

台彩董事長黃志宜表示，農曆年檔期共有15款刮刮樂產品讓消費者選擇，發行總金額559億元，並創下三高紀錄：頭獎1000萬元以上有18個、100萬元以上有1479個，以及總獎金399億元。與上年相比，今年100萬元獎項多了20個，1000萬元獎項多2個，總獎金多了13億元。

黃志宜指出，春節檔期最受歡迎的刮刮樂是頭獎2000元的超級紅包，以及頭獎1200萬元的大吉利，開賣3天已批售一空，已被經銷商批售一空，也就是說，千萬大獎現在正散布在全國，等待幸運兒挖到寶。

農曆過年 春節 馬年
