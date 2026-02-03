春節安檢！南市消防聯合稽查上千營業場所 11家不合格

為確保春節期間公共安全，防止火災或化學災害意外發生，台南市消防局會同經濟發展局等機關，近日針對公共危險物品場所及高密度人潮場所展開聯合稽查，若發現違規儲存、使用危險物品或消防安全管理不符規定，將依照消防法開罰，共同營造安全無虞的春節環境。

農曆春節將至，各大工廠、物流倉儲紛紛進入趕工高峰，各大百貨公司、賣場及休閒娛樂場所亦迎來週年慶與寒假的人潮熱點；消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格，已當場開立改善通知單並追蹤至改善為止。

除了工廠端的安全防護，針對週年慶、春節及寒假期間人潮眾多場所，消防局亦加強落實各類場所消防安全檢查；消防局呼籲，管理權人應加強自衛消防編組演練，強化員工初期應變能力，並持續推動防火宣導，提升消費者的防火意識，確保意外發生時能有效引導疏散。

消防局去年辦理公共危險物品工廠場所、大型倉儲等安全檢查，共計辦理180場次，並配合經濟發展局等機關執行聯合稽查達65次，全年度共查獲35件違規情形，揭露大量違法使用公共危險物品工廠，除了予以處罰並限期業者改善。

消防局亦同時修正「台南市舉發違反消防法第15條案件獎勵辦法」的自治規則，將揭弊者獎勵金發放比例調升至罰鍰金額20%，藉由公部門與民間力量合作，遏阻業者抱持僥倖心態。

消防局長楊宗林表示，回顧屏東明揚國際科技及高雄三元能源科技等重大災害，突顯場所積極安全管理的重要性；唯有落實平時的檢查與演練並備置消防搶救相關指引資訊，才能將災害風險降至最低。從法令宣導到實務輔導，全面敦促業者落實危險物品申報與場所安全檢查，確保消防人員救災安全。