快訊

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」！姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

春節安檢！南市消防聯合稽查上千營業場所 11家不合格

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝

為確保春節期間公共安全，防止火災或化學災害意外發生，台南市消防局會同經濟發展局等機關，近日針對公共危險物品場所及高密度人潮場所展開聯合稽查，若發現違規儲存、使用危險物品或消防安全管理不符規定，將依照消防法開罰，共同營造安全無虞的春節環境。

農曆春節將至，各大工廠、物流倉儲紛紛進入趕工高峰，各大百貨公司、賣場及休閒娛樂場所亦迎來週年慶與寒假的人潮熱點；消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格，已當場開立改善通知單並追蹤至改善為止。

除了工廠端的安全防護，針對週年慶、春節及寒假期間人潮眾多場所，消防局亦加強落實各類場所消防安全檢查；消防局呼籲，管理權人應加強自衛消防編組演練，強化員工初期應變能力，並持續推動防火宣導，提升消費者的防火意識，確保意外發生時能有效引導疏散。

消防局去年辦理公共危險物品工廠場所、大型倉儲等安全檢查，共計辦理180場次，並配合經濟發展局等機關執行聯合稽查達65次，全年度共查獲35件違規情形，揭露大量違法使用公共危險物品工廠，除了予以處罰並限期業者改善。

消防局亦同時修正「台南市舉發違反消防法第15條案件獎勵辦法」的自治規則，將揭弊者獎勵金發放比例調升至罰鍰金額20%，藉由公部門與民間力量合作，遏阻業者抱持僥倖心態。

消防局長楊宗林表示，回顧屏東明揚國際科技及高雄三元能源科技等重大災害，突顯場所積極安全管理的重要性；唯有落實平時的檢查與演練並備置消防搶救相關指引資訊，才能將災害風險降至最低。從法令宣導到實務輔導，全面敦促業者落實危險物品申報與場所安全檢查，確保消防人員救災安全。

市長黃偉哲提醒，今年春節假期較長，人員進出頻繁且警覺性容易偏低，業者應落實六類危險物品管理規定，不得超量儲存，並保持逃生通道暢通；針對消費場所，業者須嚴守用火用電管理，避免堆放易燃包裝物，容器應具安全性並善加固定，另應由專人自主檢查場所安全因子，加強各項設施維護。

台南市消防局呼籲，若發現違規儲存、使用危險物品或消防安全管理不符規定，將依照消防法開罰。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局呼籲，若發現違規儲存、使用危險物品或消防安全管理不符規定，將依照消防法開罰。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局聯合相關機關，目前共計檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂等場所1007家，查出11家不合格。記者袁志豪／翻攝

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台彩吉祥物首亮相 春節15款刮刮樂總獎金創歷年春節檔期新高

哀悼王太后詩麗吉辭世 泰國唐人街取消春節活動

感謝桃消富岡分隊辛勤付出 國際同濟會、鄭淑方慰問消防人員

防春節急診室壅塞衛福部加倍獎勵提高開診率 醫師看法分歧

相關新聞

別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

農曆新年將至，為保障勞工休假權益、並協助企業依法排班，北市勞動局長王秋冬提醒，今年2月15日「小年夜」至2月19日「初三...

苗栗春節公路疏運 台61線西濱有管制、採草莓宜分流

交通部公路局今天發布苗栗地區春節交通疏運指南，包括台61線竹南段實施平交路口封閉、大湖採草莓熱點分流；並推客運票價優惠，...

防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

春節9天連假將至，醫院急診恐再度面臨爆量考驗。為避免急診壅塞重演，高雄長庚紀念醫院提前聯手高雄市立大同醫院與高雄市立鳳山...

春節連假疏運啟動 桃機估每日最高16.4萬人出入境

2026年春節與和平紀念日連假相鄰，分別自2月14日至22日、2月27日至3月1日，合計形成長達11天的連假。交通部已指...

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

春節、228連假將至，為疏運返鄉及出遊人潮，全台88條國道客運春節推出6折優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠...

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。