春節掃除3點注意！ 漢他首件死亡案例 蔣萬安應變會議落實防疫

北市大安區一名7旬老翁日前因感染漢他病毒身亡，衛生局在住家周邊捕獲四隻老鼠，兩隻驗出漢他病毒陽性。北市長蔣萬安昨召集跨局處開應變會議，指示依市府標準處理流程，一經檢驗確定是漢他，立刻對周遭200公尺布置鼠籠及對密集接觸者衛教、評估周遭環境等應變措施。

蔣萬安會議中也裁示，這是今年首例漢他病毒案例，市府絕不掉以輕心，第一時間市府就採取標準處理流程，與往年相關案例相同。除針對周遭200公尺佈置鼠籠以及對密集接觸者衛教、評估周遭環境等等應變措施，環保局也表示已進行清消、專案投藥。

北市府也三點提醒，接下來適逢農曆春節，市民朋友在過年前大掃除、環境整理時，務必戴口罩、手套，避免直接接觸到老鼠或相關分泌物；檢查家裏可能被入侵的環境，落實不「讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」；如果身體出現發燒、頭暈、出血等相關症狀，要儘速就醫，市府會持續加強防疫整備和環境清潔工作。