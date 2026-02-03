快訊

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 台船長違反野保法一審重判

NBA／重磅交易！快艇確定將哈登送往騎士 換回2屆明星後衛葛蘭德

影／台東拖板車失控撞民宅 駕駛拋飛摔在路面當場身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

春節掃除3點注意！ 漢他首件死亡案例 蔣萬安應變會議落實防疫

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨天上午也前往萬華區參加里長有約，說明萬華區未來的市政建設。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安昨天上午也前往萬華區參加里長有約，說明萬華區未來的市政建設。記者蘇健忠／攝影

北市大安區一名7旬老翁日前因感染漢他病毒身亡，衛生局在住家周邊捕獲四隻老鼠，兩隻驗出漢他病毒陽性。北市長蔣萬安昨召集跨局處開應變會議，指示依市府標準處理流程，一經檢驗確定是漢他，立刻對周遭200公尺布置鼠籠及對密集接觸者衛教、評估周遭環境等應變措施。

蔣萬安會議中也裁示，這是今年首例漢他病毒案例，市府絕不掉以輕心，第一時間市府就採取標準處理流程，與往年相關案例相同。除針對周遭200公尺佈置鼠籠以及對密集接觸者衛教、評估周遭環境等等應變措施，環保局也表示已進行清消、專案投藥。

北市府也三點提醒，接下來適逢農曆春節，市民朋友在過年前大掃除、環境整理時，務必戴口罩、手套，避免直接接觸到老鼠或相關分泌物；檢查家裏可能被入侵的環境，落實不「讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」；如果身體出現發燒、頭暈、出血等相關症狀，要儘速就醫，市府會持續加強防疫整備和環境清潔工作。

農曆春節即將到來，許多民眾家裡會大掃除，蔣萬安昨天召開會議，除要求環保局協助各區提前加強落實年節前清消以及特別著重對老鼠的有效投藥；公園處、市場處等相關局處也要加強處理；由副市長林奕華督導跨局處防治作業。

北市傳出漢他病毒案例，環保局在死者住處附近消毒（圖），捕獲2隻漢他病毒抗體為陽性的老鼠。圖／北市衛生局提供
北市傳出漢他病毒案例，環保局在死者住處附近消毒（圖），捕獲2隻漢他病毒抗體為陽性的老鼠。圖／北市衛生局提供

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

輝達進駐北士科簽約時間曝光 蔣萬安：2月10日到2月15日間

無菸年貨大街後…蔣萬安下一步曝：台北燈節2展區朝禁菸方向

影／與輝達簽約時程 蔣萬安：預計農曆過年前

好酒沈甕底...黃仁勳年前再來台？ 蔣萬安今曝輝達簽約日期

相關新聞

別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

農曆新年將至，為保障勞工休假權益、並協助企業依法排班，北市勞動局長王秋冬提醒，今年2月15日「小年夜」至2月19日「初三...

一人獨得！大樂透1.39億元頭獎 開在這縣市

億萬富翁新增一人！台彩表示，今晚開獎的大樂透頭獎獎金1.39億元由1人獨得，開出大獎的彩券行位於台中市西屯區福恩里工業區...

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

日台交流協會已正式公告，自 2026年2月起日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這項調整意味著，在 30 歲之前，打工度假不再只是「此生僅有一次」的冒險，而是讓年輕世代有兩次機會，在不同人生階段，走進日本實際生活工作，深度體驗在地文化 。 「聯合新聞網」幫大家整理關於日本打工度假簽證的申請重點，簽證發放對象、申請時間、必備文件、領證手續等重點資訊。如果你正準備、或有興趣前往日本打工度假，趕快來了解。

流感季來襲急診塞爆 ICU護理師沉重提醒「餘生請把健康置頂」

入冬後氣溫起伏不定，病毒趁勢而起，急診室再度成為最忙碌的場域。一名護理師分享第一線觀察，急診室幾乎被病患塞滿，候診區裡掛著點滴的大人、小孩交錯，哭聲與嘆息聲此起彼落，消毒水味混著焦慮氣息，讓人一走進去就感到沉重。

周末霸王級寒流再現？ 颱風論壇：強烈冷氣團至寒流 降溫如搭雲霄飛車

好好把握偏暖的空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天起3天台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台大幅回暖，南部甚至偏熱...

水垢清不掉！達人教抹「1醬料」免用力刷 網驚：像新的一樣

農曆春節將近，不少家庭開始動手大掃除，但家中不鏽鋼水槽或水龍頭上的陳年水垢，常讓人刷到手痠仍難以清除。對此，國外一名清潔達人分享一項意想不到的妙招，只要使用家中常見的「番茄醬」，就能有效去除水垢，讓黯淡的金屬表面恢復光澤，方法曝光後也引發網友熱烈實測與討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。