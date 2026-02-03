聽新聞
春節掃除3點注意！ 漢他首件死亡案例 蔣萬安應變會議落實防疫
北市大安區一名7旬老翁日前因感染漢他病毒身亡，衛生局在住家周邊捕獲四隻老鼠，兩隻驗出漢他病毒陽性。北市長蔣萬安昨召集跨局處開應變會議，指示依市府標準處理流程，一經檢驗確定是漢他，立刻對周遭200公尺布置鼠籠及對密集接觸者衛教、評估周遭環境等應變措施。
蔣萬安會議中也裁示，這是今年首例漢他病毒案例，市府絕不掉以輕心，第一時間市府就採取標準處理流程，與往年相關案例相同。除針對周遭200公尺佈置鼠籠以及對密集接觸者衛教、評估周遭環境等等應變措施，環保局也表示已進行清消、專案投藥。
北市府也三點提醒，接下來適逢農曆春節，市民朋友在過年前大掃除、環境整理時，務必戴口罩、手套，避免直接接觸到老鼠或相關分泌物；檢查家裏可能被入侵的環境，落實不「讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」；如果身體出現發燒、頭暈、出血等相關症狀，要儘速就醫，市府會持續加強防疫整備和環境清潔工作。
農曆春節即將到來，許多民眾家裡會大掃除，蔣萬安昨天召開會議，除要求環保局協助各區提前加強落實年節前清消以及特別著重對老鼠的有效投藥；公園處、市場處等相關局處也要加強處理；由副市長林奕華督導跨局處防治作業。
