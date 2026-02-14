快訊

影／高雄楠梓透天厝氣爆！驚天巨響…鐵窗遭炸彎1人送醫

六都馬年春聯一次看！天團玖壹壹3款夯爆 台北熊讚驚喜登場

老婆熟睡他偷偷做1事「遭地獄惡犬露牙齦狠瞪」 260萬人笑翻：不准拍我媽！

聽新聞
0:00 / 0:00

六都馬年春聯一次看！天團玖壹壹3款夯爆 台北熊讚驚喜登場

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市今年邀請在地天團玖壹壹執筆書寫春聯，共推出三款賀聯，除家戶版「馬上有錢」，還有隱藏版的「超級馬利」、「龍馬有春」。記者余采瀅／攝影
台中市今年邀請在地天團玖壹壹執筆書寫春聯，共推出三款賀聯，除家戶版「馬上有錢」，還有隱藏版的「超級馬利」、「龍馬有春」。記者余采瀅／攝影

農曆馬年腳步將近，家家戶戶開始張貼春聯、迎接新春氣息，各縣市政府也陸續公布今年的官方春聯設計，從生肖馬的奔騰意象，到結合台語諧音的吉祥祝賀，再到書法名家與在地創作者揮毫助陣，不僅承載對來年的期盼，也展現城市文化與創意巧思。《聯合新聞網》特別整理六都馬年春聯，究竟哪一款最對味、最有記憶點？就交給您來打分數。

台北市「今馬熊讚」

「今馬熊讚」由市長蔣萬安親自揮毫書寫，結合台北市吉祥物「熊讚」，取台語「今嘛上讚」的諧音，象徵每一個當下都是最美好的時刻，並祝福市民「馬上平安、馬上幸福」。蔣萬安表示，希望透過手寫的溫度，為市民送上新的一年馬到成功、一馬當先的祝福。

台北市今年春聯「今馬熊讚」，市長蔣萬安希望每個當下都是非常讚的時光，祝福所有市民都可以馬上幸福、馬上順利、馬上平安。記者林俊良／攝影
台北市今年春聯「今馬熊讚」，市長蔣萬安希望每個當下都是非常讚的時光，祝福所有市民都可以馬上幸福、馬上順利、馬上平安。記者林俊良／攝影

新北市「馬祥厚運」

由青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作，融合書法美感與諧音巧思。市長侯友宜指出，「馬祥厚運」從國語意涵來看，「祥」象徵吉兆福氣，「厚運」代表深厚而全面的祝福；在台語諧音上，則有「馬上好運」之意，期盼市民在馬年迎來最好運勢。

新北市長侯友宜公布新春福袋及春聯。記者張策／攝影
新北市長侯友宜公布新春福袋及春聯。記者張策／攝影

桃園市「馬載祿厚」、「馬吉來」

由在地書法藝術家王鈺權揮毫創作。「馬載祿厚」將「馬」字化為昂首奔騰的駿馬，筆勢動感十足，並結合閩南語諧音「明仔載愈好」，寄託對未來一年的期盼；「馬吉來」以雄健厚實的筆觸呈現，象徵馬年吉祥到來。

桃市府推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款新春春聯。記者朱冠諭／攝影
桃市府推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款新春春聯。記者朱冠諭／攝影

台中市「馬上有錢」+隱藏版「超級馬利」、「龍馬有春」

台中市今年邀請在地天團玖壹壹執筆書寫春聯，共推出三款賀聯。其中家戶版春聯「馬上有錢」由團員洋蔥揮毫，祝福市民馬年財運亨通、馬上賺大錢，並由各區公所發給各家戶；另兩款限量發送的隱藏版賀聯「超級馬利」與「龍馬有春」，則分別由健志及春風書寫，寓意新的一年無往不利、事事順心與年年有餘，也引發不少市民與粉絲關注。

天團玖壹壹為台中揮毫馬年春聯。圖／台中市政府提供
天團玖壹壹為台中揮毫馬年春聯。圖／台中市政府提供

台南市「金馬伍吉」

「金馬伍吉」諧音自台語的「現在有錢」，邀請書畫名家陳茂隆揮毫，以流暢且富有力量的筆觸呈現賀詞意境，讓春聯不僅傳遞新年祝福，也展現書畫藝術之美，為新春增添濃厚文化氣息。

台南市今年春聯「金馬伍吉」，市長黃偉哲祝福市民新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」。圖／台南市政府提供
台南市今年春聯「金馬伍吉」，市長黃偉哲祝福市民新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」。圖／台南市政府提供

高雄市「躍馬迎福」、「駿騰迎祥」

由書法家蔡典成題字，「躍馬迎福」強調攜手躍進的新春氣象，「駿騰迎祥」象徵突破進取的動能與城市躍升願景；另有斗方春聯「馬雄好」，由青年設計師林士揚操刀，結合生肖馬與吉祥物「高雄熊」，巧妙展現「馬上好」的一語雙關祝福。

高雄市長陳其邁（右二）、立委賴瑞隆（右一）會同書法家及設計師公布今年的元宵提燈及春聯造型。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（右二）、立委賴瑞隆（右一）會同書法家及設計師公布今年的元宵提燈及春聯造型。記者劉學聖／攝影

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

煮湯喝好浪費！營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

台灣人赴日免稅結帳「1舉動」獲店員狂讚 網友：好貼心學起來

挑雞蛋選最大顆較划算？76年老牌蛋行揭密：內行人特別找小的

不浪漫卻超實際！盤點「好老公」每天必做6件小事 倒垃圾是第一步

相關新聞

過年最不想看到的年菜？網友狂點名「這一味」：至今仍難接受

隨著農曆新年腳步逼近，不少家庭已開始準備年夜飯，不過傳統年菜對部分年輕族群來說卻成了壓力來源。近日有網友發起「最不想吃的年夜菜」討論，引發熱烈共鳴...

六都馬年春聯一次看！天團玖壹壹3款夯爆 台北熊讚驚喜登場

農曆馬年腳步將近，家家戶戶開始張貼春聯、迎接新春氣息，各縣市政府也陸續公布今年的官方春聯設計，從生肖馬的奔騰意象，到結合台語諧音的吉祥祝賀，再到書法名家與在地創作者揮毫助陣，不僅承載對來年的期盼，也展現城市文化與創意巧思。《聯合新聞網》特別整理六都馬年春聯，究竟哪一款最對味、最有記憶點？就交給您來打分數。

9天春節假期開跑 台東路況一路順暢 大武到台東不到1小時

春節9天連假今天正式展開，台東地區整體交通狀況相當順暢，未見明顯車潮湧入，包括南迴公路、市區主要道路，以及台11線東海岸...

南鯤鯓代天府國運下下籤神準 大年初一明年籤再出爐受矚目

今年初南鯤鯓代天府王爺們再度給了國運下下籤、也再引發部分名嘴不滿質疑「唱衰台灣」，廟方人員又一次尷尬難以解釋，結果今年地...

侯友宜視察新北春節路況 預告九天連假的出遊塞車時間點

今天是春節九天連假第一天，新北市長侯友宜今早至交通局交通戰情室了解國道及新北市境內及台64、65快速道路等交通狀況 。侯...

春節連假首日國道中部路況大致良好 但多起追撞車禍造成局部塞車

今天是春節連假第1天，國道中部路段上午的路況大致順暢，不過在國1埔鹽系統及國3快官交流道到霧峰系統交流道間南下車道，則分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。