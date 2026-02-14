六都馬年春聯一次看！天團玖壹壹3款夯爆 台北熊讚驚喜登場
農曆馬年腳步將近，家家戶戶開始張貼春聯、迎接新春氣息，各縣市政府也陸續公布今年的官方春聯設計，從生肖馬的奔騰意象，到結合台語諧音的吉祥祝賀，再到書法名家與在地創作者揮毫助陣，不僅承載對來年的期盼，也展現城市文化與創意巧思。《聯合新聞網》特別整理六都馬年春聯，究竟哪一款最對味、最有記憶點？就交給您來打分數。
台北市「今馬熊讚」
「今馬熊讚」由市長蔣萬安親自揮毫書寫，結合台北市吉祥物「熊讚」，取台語「今嘛上讚」的諧音，象徵每一個當下都是最美好的時刻，並祝福市民「馬上平安、馬上幸福」。蔣萬安表示，希望透過手寫的溫度，為市民送上新的一年馬到成功、一馬當先的祝福。
新北市「馬祥厚運」
由青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作，融合書法美感與諧音巧思。市長侯友宜指出，「馬祥厚運」從國語意涵來看，「祥」象徵吉兆福氣，「厚運」代表深厚而全面的祝福；在台語諧音上，則有「馬上好運」之意，期盼市民在馬年迎來最好運勢。
桃園市「馬載祿厚」、「馬吉來」
由在地書法藝術家王鈺權揮毫創作。「馬載祿厚」將「馬」字化為昂首奔騰的駿馬，筆勢動感十足，並結合閩南語諧音「明仔載愈好」，寄託對未來一年的期盼；「馬吉來」以雄健厚實的筆觸呈現，象徵馬年吉祥到來。
台中市「馬上有錢」+隱藏版「超級馬利」、「龍馬有春」
台中市今年邀請在地天團玖壹壹執筆書寫春聯，共推出三款賀聯。其中家戶版春聯「馬上有錢」由團員洋蔥揮毫，祝福市民馬年財運亨通、馬上賺大錢，並由各區公所發給各家戶；另兩款限量發送的隱藏版賀聯「超級馬利」與「龍馬有春」，則分別由健志及春風書寫，寓意新的一年無往不利、事事順心與年年有餘，也引發不少市民與粉絲關注。
台南市「金馬伍吉」
「金馬伍吉」諧音自台語的「現在有錢」，邀請書畫名家陳茂隆揮毫，以流暢且富有力量的筆觸呈現賀詞意境，讓春聯不僅傳遞新年祝福，也展現書畫藝術之美，為新春增添濃厚文化氣息。
高雄市「躍馬迎福」、「駿騰迎祥」
由書法家蔡典成題字，「躍馬迎福」強調攜手躍進的新春氣象，「駿騰迎祥」象徵突破進取的動能與城市躍升願景；另有斗方春聯「馬雄好」，由青年設計師林士揚操刀，結合生肖馬與吉祥物「高雄熊」，巧妙展現「馬上好」的一語雙關祝福。
