春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
農曆春節到來，在華人傳統習俗中，包紅包象徵著祝福與吉祥，但面對不同對象時，該包多少錢常讓人摸不著頭緒。聯合新聞網整理「包紅包指南」，教你安全牌金額、避免踩雷數字，包對金額才不會失禮。
為什麼要包紅包？
華人在春節過年時包紅包是一項悠久的傳統，起初過年包紅包也被稱為「壓歲錢」，長輩給家中孩童的紅包有驅除邪惡和年獸的作用。隨著時間流轉，華人喜愛紅色，視之為祝福和好運的象徵。因此，透過送紅包給晚輩或長輩，代表將幸運和祝福傳遞給對方。
包給不同對象的意義？
給長輩（父母、祖父母／外公外婆）
包給父母、祖父母等長輩的紅包，象徵感謝與祝福，金額通常較高，常見金額多落在3600元至12000元以上。
註：金額建議逐年增加或與去年持平，切勿縮水。
給晚輩（親友的小孩）
包給尚未工作的晚輩或小孩，象徵祝福成長與好運，紅包金額通常較低，常見區間約600元至3600元。
註：建議包給晚輩的紅包金額盡量一致，避免孩子互相比較、感到不公平。
給自己的子女
包給自己的字女，象徵祝福平安成長，同時承載父母的期待與關愛，國小以下建議600～1200元；高中以上可以增加到3600元。
吉利數字與寓意：
金額雙數是基本原則，因為「好事成雙」，以下數字皆是安全牌。
600元：六六大順，寓意順利。
800元：8諧音「發」，有發財之意。
1200元：12有月月紅的意思，多數人當作基準金額。
1600元：一路發。
2000元：大方又吉利。
3600元：三陽開泰，加上6的順，寓意極佳。
6600元或8800元：雙重吉利，六六大順加發發發。
要避開的地雷數字：
3000元：看似是整數，但3是單數，有些傳統家庭會介意。
5000元：5諧音「無」，可能會被解讀為祝福落空。
400元、4000元：諧音同「死」，是絕對禁忌，一定要避開。
常見的給紅包時機：
1.除夕夜：在年夜飯後或守歲時給家中的晚輩紅包，寓意「壓歲錢」，象徵壓住邪祟，保佑孩子在新的一年平安健康。
2.大年初一：大年初一是新年的第一天，拜年時給紅包，表示對他人送上新年的祝福與好運。
3.走親訪友時：在走訪親友或朋友家時，給小孩紅包是禮貌且增進感情的方式，表示對他們的關愛與祝福。
4.工作場合：老闆通常會在年終尾牙、開工日（年後第一天上班）派發紅包，象徵「開工大吉」與「業績紅火」。
5.大年初五：初五是傳統「迎財神」的日子，這天給長輩或小輩紅包，象徵送出財氣的同時，也迎來更多財運。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。