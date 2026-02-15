春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮

農曆春節到來，在華人傳統習俗中，包紅包象徵著祝福與吉祥，但面對不同對象時，該包多少錢常讓人摸不著頭緒。聯合新聞網整理「包紅包指南」，教你安全牌金額、避免踩雷數字，包對金額才不會失禮。

為什麼要包紅包？

華人在春節過年時包紅包是一項悠久的傳統，起初過年包紅包也被稱為「壓歲錢」，長輩給家中孩童的紅包有驅除邪惡和年獸的作用。隨著時間流轉，華人喜愛紅色，視之為祝福和好運的象徵。因此，透過送紅包給晚輩或長輩，代表將幸運和祝福傳遞給對方。

包給不同對象的意義？

給長輩（父母、祖父母／外公外婆）

包給父母、祖父母等長輩的紅包，象徵感謝與祝福，金額通常較高，常見金額多落在3600元至12000元以上。

註：金額建議逐年增加或與去年持平，切勿縮水。

給晚輩（親友的小孩）

包給尚未工作的晚輩或小孩，象徵祝福成長與好運，紅包金額通常較低，常見區間約600元至3600元。

註：建議包給晚輩的紅包金額盡量一致，避免孩子互相比較、感到不公平。

給自己的子女

包給自己的字女，象徵祝福平安成長，同時承載父母的期待與關愛，國小以下建議600～1200元；高中以上可以增加到3600元。

吉利數字與寓意：

金額雙數是基本原則，因為「好事成雙」，以下數字皆是安全牌。

600元：六六大順，寓意順利。 800元：8諧音「發」，有發財之意。 1200元：12有月月紅的意思，多數人當作基準金額。 1600元：一路發。 2000元：大方又吉利。 3600元：三陽開泰，加上6的順，寓意極佳。 6600元或8800元：雙重吉利，六六大順加發發發。

要避開的地雷數字：

3000元：看似是整數，但3是單數，有些傳統家庭會介意。 5000元：5諧音「無」，可能會被解讀為祝福落空。 400元、4000元：諧音同「死」，是絕對禁忌，一定要避開。

常見的給紅包時機：

1.除夕夜：在年夜飯後或守歲時給家中的晚輩紅包，寓意「壓歲錢」，象徵壓住邪祟，保佑孩子在新的一年平安健康。

2.大年初一：大年初一是新年的第一天，拜年時給紅包，表示對他人送上新年的祝福與好運。

3.走親訪友時：在走訪親友或朋友家時，給小孩紅包是禮貌且增進感情的方式，表示對他們的關愛與祝福。

4.工作場合：老闆通常會在年終尾牙、開工日（年後第一天上班）派發紅包，象徵「開工大吉」與「業績紅火」。

5.大年初五：初五是傳統「迎財神」的日子，這天給長輩或小輩紅包，象徵送出財氣的同時，也迎來更多財運。