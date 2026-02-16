全年財運關鍵日！大年初一忌吃粥 說「這3字」恐壞運窮整年

農曆大年初一是一年之始，華人傳統習俗中有許多細節，象徵「開運迎福」。初一的作息、飲食、言行舉止和生活習慣，都被認為會影響整年的運勢，因此有各種習俗與禁忌。以下整理初一重要注意事項提供讀者參考。

迎新納福開好運

早起迎新

初一早起有「迎陽氣」的象徵意義，表示新的一年精神充沛、勤快有活力。古時候，人們認為日出之後起身，可沾染天地正氣，驅走懶惰與霉運，為事業、學業和健康帶來吉祥氣息。即便不外出拜年，也應拉開窗簾、開門迎光，象徵「迎來新運」。

穿新衣

初一穿新衣象徵「去舊迎新」，將過去的不順與霉運留在舊年，迎接新年的喜氣與財運。特別是紅色、金色等明亮衣物，象徵吉祥與富貴。古代民間還有穿「喜氣衣物」以避邪迎福的說法，寓意一年平安、事業順遂。穿新衣不僅是一種外表上的更新，也代表心理上的重新開始。

向長輩拜年

初一拜年是增進親情與人際關係的重要行為，也象徵對長輩敬意與祝福。傳統上，晚輩向長輩說吉祥話、獻上禮物或壓歲錢，象徵敬老尊賢、求得平安與福氣。拜年行為還被認為可以帶來「人際運」和「財運」，有助於家庭和諧。

初一吃素

初一早上吃素是對「萬神盛會」的尊敬，傳統認為初一是諸神巡遊的日子，食素可表示對神明的敬意。吃素也象徵清淨、去除穢氣，祈求新年平安順利。古代文獻中記載，民間初一忌葷，並提倡以蔬菜、豆類和穀物為主，以求一年清吉無災。

守財避煞保平安

禁洗頭、洗澡

初一洗頭、洗澡會被認為「洗掉財運」，因為頭髮諧音「發」，象徵財運與福氣。古人講究年初一不洗頭，保持整年財運亨通。若真的受不了一天不洗頭，可採簡單清潔避免正式洗頭方式，以求保留正財、偏財運。

禁掃地、倒垃圾

垃圾被認為象徵財富，初一掃地或倒垃圾會將財氣掃出門，寓意破財。古時候民間多在除夕大掃除，初一僅保留必要整理，避免掃走好運。延伸到現代日常行為中，也是提醒人們新年第一天保持空間整潔避免破財。

禁借錢或討債

初一借錢或討債被視為不吉利，象徵一整年可能陷入債務糾紛或財務困擾。民間信仰認為，年初應保持財務穩定，避免因金錢事宜引發口舌是非。包括收取或催收欠款，也建議年後再處理，以求一年財運平順。

禁吃稀飯

古代貧窮人以稀飯為主食，初一吃稀飯被認為會象徵一年貧困。建議可改以飯、年糕或其他象徵富貴的食物為主，寓意富足與吉祥。

禁賴床或睡午覺

初一賴床或睡午覺象徵懶惰，可能影響事業與精神運。古時認為「日出而作」是正氣象徵，延伸到新年初一，意指開始積極、勤奮的一年，提醒應保持規律作息，迎接新年以充沛精力面對挑戰。

禁催人起床

初一叫別人起床被認為會影響對方一整年被催促、工作繁忙。這個民俗源自古人相信名字與運勢連結，若年初被催，象徵全年事事被催趕。建議尊重早晨作息，避免影響他人運勢。

禁說不吉利的話

初一應多說吉祥話，避免口出不吉利言語，如「死」、「窮」、「病」、「沒錢」。古代民間認為初一口舌成氣，言語不吉可能影響一年運勢。親友拜年或家庭聚會，說吉祥話增添福氣，也避免口舌是非。

嫁出女兒禁回娘家

傳統認為初一嫁出女兒回娘家，會「把娘家吃窮」，因此多數家庭避免初一回訪。這源於古代農業社會對財產與家庭資源的觀念，強調新年財運應守於原家庭。但現代人多認為年節家人團聚歡樂才是最重要的，此禁忌已漸淡化。

禁打破碗盤

碗盤破裂象徵「破運」，若不慎打破，傳統做法是說「歲歲平安」並用紅紙包起，寓意化解災運。此禁忌源自民間避邪觀念，紅色象徵吉祥，可轉化意外為吉利。

禁殺生

初一避免殺生，尤其是家畜或魚類，象徵避免血光之災，提倡慈悲心。古代農村社會認為，初一祭拜天地祖先及諸神，應保持清淨與和平，避免造業。

