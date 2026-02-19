大年初四迎財神關鍵日！六大禁忌別犯 求財漏一細節恐白忙一場

農曆大年初四，又稱為「羊日」，相傳女媧補天造萬物創世時，依序造出雞、狗、豬、羊、人，羊字與「祥」字相通，因此初四不宜宰羊，也象徵溫和、祥順的一天。

民間信仰認為初四是諸神重返人間、開始巡視各家的日子，尤其是財神，因此逐漸發展出「迎財神、接五路財」的習俗，讓初四成為春節中承上啟下的重要節點。

六大習俗 迎財納福

迎財神 開財門

初四清晨或上午，打開大門與窗戶，象徵「開門迎財」。俗話說「送神早、接神遲」，接神時間安排在午後12時到下午4時之間都可以，可準備水果、甜食、清茶祭拜，誠心祈求新一年財源穩定。

接五路 財源多方

接五路本指接五路行神，後來演變成接五路財神。「五路財神」象徵東西南北中各方財運齊聚，不只正職收入，也包含副業、人脈與貴人運，多元布局、穩健累積。供奉財神的供品，可以準備三牲、水果、酒菜和甜食，水果可以準備寓意生意興隆的鳳梨、大吉大利的橘子，祈求來年業績蒸蒸日上、財源廣進。

吃折羅 惜福聚福

初四吃「折羅」，也就是把年節剩菜煮成雜燴，體現勤儉節約的好習慣，意寓祈求來年不愁吃穿，保佑全家衣食豐足。民俗認為守得住食物的人，也守得住財富。

小整理不大掃 準備送窮

這天適合做小範圍整理，例如桌面、玄關、財位歸位，但不宜大掃除或倒垃圾。有些地方會把垃圾集中，等初五「送窮日」再清掉，象徵把窮氣一次送走，也提醒做事有節奏、不躁進。

吃吉祥食物 討好彩頭

可選擇象徵意義好的食物，如魚（年年有餘）、發糕（發財高升）、餃子（元寶造型），不必全部準備，選一兩樣應景即可，重點在為新年注入正向期待。

綁火神 顧灶火

在北方，大年初四這天，有些農村家戶會綁火神，就是用玉米梗或麥梗綁在棍子上，點燃後從自己家送到河裡去，代表一年家裡無火災、平安順遂。也有部分地區認為初四是迎灶神回歸的日子，可簡單整理廚房、注意用火安全，也寓意衣食無缺、家運平穩。

六大禁忌 破財壞運

忌爭吵、罵人與說重話

迎財神的日子講求和氣，爭吵被認為會沖散財氣。即使不迷信，年節期間刻意放慢情緒、少起衝突，也有助維持家庭氣氛，為新一年留下好開局。

不剃頭、不剪髮

許多地區認為正月剃頭不吉，初四尤其忌諱，象徵把好運剪掉。雖屬象徵性禁忌，但不少人仍會避開，作為對傳統的尊重，也換得一份心理安定。

忌廚房赤裸、喧鬧或不敬

民俗上廚房象徵財庫與灶神所在，初四在廚房避免赤裸上身或換衣服，夫妻、情侶避免在廚房談情、嬉鬧或說不吉利的話。

避免借錢、催債

初四被視為財神巡視之日，借錢象徵把財運外流，催債則被認為破壞財氣流動。即使現代社會較彈性，過年期間暫緩金錢糾紛，也有助人際圓滿。

不宜出遠門或啟動重大變動

傳統認為初四宜在家迎神，不適合長途旅行、搬家或啟動重大工程，象徵「人留得住，財才留得住」。若非必要，建議重要變動留到初五後。

羊日忌殺生、忌過度血腥

既然初四是「羊日」，部分說法認為不宜宰羊或進行過度殺生行為，象徵尊重萬物、求一年平順。這也呼應羊日溫和、祥順的文化意涵。

🎯 祈求要具體 財神才「聽得懂」

民俗觀點認為，迎財神時最忌諱只喊「發大財」。建議把願望說清楚，例如「工作穩定、收入提升」、「存款達到某個目標」、「投資理性、不貪心」。具體的祈求不只是儀式感，也能幫助自己在新的一年行動更聚焦，讓好運有方向可走。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。