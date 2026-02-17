不是招旺就好！2026赤馬年春節「先轉運、再開運」一文掌握關鍵

2026為丙午馬年，被不少人稱為「赤馬年」，也常被連結到「赤馬紅羊劫」的說法，因為2027恰逢丁未羊年，都是象徵火氣極旺、動盪不安的年份。不過，「赤馬紅羊劫」並非單指災厄，而是指一個能量極端、變動快速、成敗放大的階段。

如何在春節期間調整節奏、布局環境、穩住氣場，是不少民眾關心的話題，「聯合新聞網」統整春節期間可實踐的「開運、轉運法」，讓您一文掌握好運關鍵。

2026丙午年從干支（天干地支）、五行（木火土金水）來看，「丙屬陽火，如烈日當空；午為生肖馬，五行亦屬火」，天干、地支同屬火，形成罕見的「雙火結構」。命理上，這代表行動力強、情勢推進快，但也容易燥動、衝突升高。

今年與其說是「凶年」，不如說是「烈年」，當火氣過旺時，重點不在壓制，而在調和五行、穩住內外環境，講究「先清空、再引入」的節奏轉換。在赤馬年，因應得宜者能乘勢而上，節奏失衡者則容易被情緒與變局牽著走。因此，不少命理師建議民眾「先轉運、再開運」，優先清理空間、補水降火、化解煞位，接著才是啟動財位與人緣位、透過穿搭與行動策略配合流年。

一、馬年轉運第一步：先整理空間，再迎好運

1、清理三大關鍵區

● 玄關：好運入口，避免雜亂與舊鞋堆積。

● 客廳：家運核心，進門斜對角的明財位要亮、要淨。

● 廚房：象徵財庫，爐台與抽油煙機務必清潔。

2、淨化空間、身體

● 使用「淡鹽水」輕噴玄關與室內角落，或是放置一碗「粗海鹽」吸附濁氣。

● 使用含有艾草成分的沐浴用品，在洗澡時除穢辟邪、沖走晦氣，象徵清理舊氣場、迎接馬年新運勢。

3、燈火通明迎好運

春節期間將家中所有的燈打開，並盡可能用手電筒把角落照射一遍，包含沙發底下、床底下等家具間的隙縫，象徵驅趕往年晦氣與壞運，讓新的一年前途光明、平安好運。

二、2026馬年補運關鍵：重點不在「加火」，而在五行調和

命理圈普遍認為，2026丙午馬年最大的課題並非「招旺」，而是如何平衡過盛的火氣。由於天干、地支皆屬火，若一味追求強勢開運，反而可能導致情緒起伏、投資判斷失準或人際摩擦加劇。因此，馬年的補運策略核心，落在「補水、補土、補金」三個方向。

1、補水：降溫氣場，穩住人際與情緒

火旺之年，最需要以「水」來調節，民眾可在家中或辦公室擺放水生植物，或於財位和工作桌旁放置礦泉水、汽水，象徵流動與緩衝能量。

命理師湯鎮瑋指出，2026年的兩大關鍵財位落在「東方與東南方」，有鑑於五行缺水，他建議民眾可在這兩大方位進行「補水」布局，藉此調和流年的強烈火氣。具體做法包括擺放流水盆、紅酒，同樣具備「水中帶火」的調和象徵，既不完全壓制火氣，又能柔化人際互動，特別適合用在東南方或公共空間。

2、補土：把快節奏變成可累積的成果

火生土，土象徵承接與累積。2026年適合透過「土行」元素，將快速變動的能量轉化為實際成果。日常生活中，可多運用棕色、卡其色、奶茶色等大地色系，例如皮包、錢包或工作配件，象徵穩定吸納財氣，也有助於培養存錢與長期規劃的心態。

3、補金：理財要守紀律，見好就收

火氣過旺時，最容易衝擊的正是屬「金」的領域，例如金融、投資與股市。命理師楊登嵙提醒，2026年並非完全不能投資，而是要特別重視紀律與停利點，避免情緒性操作。補金的方式，除了配戴金屬飾品、使用金屬色系配件，也象徵提醒自己在財務決策上保持理性，不貪快、不戀戰。

三、人緣、桃花與轉運行動

1、除夕夜泡澡：象徵洗舊迎新。 2、東南方擺鮮花：引動人際與感情能量。 3、主動行善、捐款：以「主動付出」轉化流年風險。 4、健康檢查、捐血：以主動醫療行為取代意外風險。

一、2026年「風水重點方位」一把抓

二、穿搭與配件：火年不一定要「全紅」

傳統上，人們常認為本命年應該穿著紅色系服飾，但在火氣已過旺的丙午年，命理師反而建議「降火平衡」。

1、穩定色系：米色、卡其、棕色等大地色系。 2、招財質感色：香檳金、霧銀等金色系。 3、點綴紅色：小面積即可，如內搭、配件。 4、飾品方面：可選擇金屬材質，或象徵六合（羊）、三合（虎、狗）的生肖造型，作為心理與象徵上的平衡。

三、春節開運飲食這樣吃

過年飲食也被視為一種「儀式感開運」，重點不在迷信，而在透過飲食儀式，為新一年建立心理轉換點。

1、初一：清麵線，象徵添壽補運。 2、初二：湯圓，寓意團圓與甜順。 3、初三：蒸糕類食品，取「蒸蒸日上」之意。 4、初四：大雜燴，象徵送窮迎富。 5、初五：水餃，形似元寶，代表開工納財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康