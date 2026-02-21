「破五」迎財神！大年初五開工求好運 送窮去霉5事必做

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大年初五是農曆新年中相當重要的一天，民間俗稱「破五」，象徵從大年初一到初四的各項過年禁忌在此日正式解除。示意圖。圖／AI生成
大年初五是農曆新年中相當重要的一天，民間俗稱「破五」，象徵從大年初一到初四的各項過年禁忌在此日正式解除。這一天不僅能打掃、倒垃圾，許多商家也會選擇開市迎財神，祈求新的一年財運亨通、諸事順利。

「破五」由來 象徵送窮迎富

傳統習俗中，除夕至初四被視為聚財納福的日子，忌諱掃地、倒垃圾，避免把好運掃出門。到了初五，累積多日的垃圾被視為「窮氣」，必須一併清除，稱為「送窮」、「送五窮」，象徵將貧困與霉運送出家門，迎接嶄新的一年。

初五五大必做習俗

放鞭炮

「破五」當天放鞭炮象徵驅邪避凶、除舊迎新，把過去一年的霉運徹底趕走。

倒垃圾、掃房子

初五又稱「掃窮日」，家家戶戶會打掃居家環境、丟棄垃圾，有些人還會先將垃圾集中到角落，再放鞭炮，寓意把窮氣、窮神趕跑。

送窮儀式

民間甚至會用紙剪成「窮媳婦」或「窮鬼」，與垃圾一同丟棄，加深「送走貧困」的象徵意涵。

吃餃子

餃子外形如元寶，代表招財進寶；包餃子時沿邊緣捏合，俗稱「捏小人嘴」，寓意避免是非、遠離讒言。

迎財神、開市開工

相傳正月初五是五路財神的生日，民間多在凌晨寅時（約清晨3點）迎財神，準備三牲、五果、發糕等供品，並打開陽台門或大門迎財氣入宅。商家也常選在此日開市，祈求「大發利市」。

初五常見禁忌一次看

雖然禁忌多已解除，但部分民俗仍提醒注意：

不留隔夜飯，避免象徵貧困。

不以生米煮飯，寓意家人失和。

傳統上婦女不宜外出，避免遇「窮神」。

不拜年，避免將霉氣帶給親友。

忌動針線，因此日又稱「忌針節」，象徵縫補不斷、難以聚財。

忌懶散、睡午覺，恐影響事業運。

忌動土，以免招來災厄。

年節畫下句點 迎接新開始

隨著初五「破五」到來，神桌上的年糕、糖果與春花等供品也會撤收，象徵年節正式進入尾聲。從團圓、走春到迎財神，這些世代流傳的習俗，不只是迷信，更承載著人們對平安、富足與好運的期盼。

在送走年節禁忌、迎來財神與新氣象的同時，也提醒人們整理心情、重返生活軌道，以嶄新的步伐迎接新一年的挑戰與希望。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年

