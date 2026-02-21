「破五」迎財神！大年初五開工求好運 送窮去霉5事必做
大年初五是農曆新年中相當重要的一天，民間俗稱「破五」，象徵從大年初一到初四的各項過年禁忌在此日正式解除。這一天不僅能打掃、倒垃圾，許多商家也會選擇開市迎財神，祈求新的一年財運亨通、諸事順利。
「破五」由來 象徵送窮迎富
傳統習俗中，除夕至初四被視為聚財納福的日子，忌諱掃地、倒垃圾，避免把好運掃出門。到了初五，累積多日的垃圾被視為「窮氣」，必須一併清除，稱為「送窮」、「送五窮」，象徵將貧困與霉運送出家門，迎接嶄新的一年。
初五五大必做習俗
放鞭炮
「破五」當天放鞭炮象徵驅邪避凶、除舊迎新，把過去一年的霉運徹底趕走。
倒垃圾、掃房子
初五又稱「掃窮日」，家家戶戶會打掃居家環境、丟棄垃圾，有些人還會先將垃圾集中到角落，再放鞭炮，寓意把窮氣、窮神趕跑。
送窮儀式
民間甚至會用紙剪成「窮媳婦」或「窮鬼」，與垃圾一同丟棄，加深「送走貧困」的象徵意涵。
吃餃子
餃子外形如元寶，代表招財進寶；包餃子時沿邊緣捏合，俗稱「捏小人嘴」，寓意避免是非、遠離讒言。
迎財神、開市開工
相傳正月初五是五路財神的生日，民間多在凌晨寅時（約清晨3點）迎財神，準備三牲、五果、發糕等供品，並打開陽台門或大門迎財氣入宅。商家也常選在此日開市，祈求「大發利市」。
初五常見禁忌一次看
雖然禁忌多已解除，但部分民俗仍提醒注意：
不留隔夜飯，避免象徵貧困。
不以生米煮飯，寓意家人失和。
傳統上婦女不宜外出，避免遇「窮神」。
不拜年，避免將霉氣帶給親友。
忌動針線，因此日又稱「忌針節」，象徵縫補不斷、難以聚財。
忌懶散、睡午覺，恐影響事業運。
忌動土，以免招來災厄。
年節畫下句點 迎接新開始
隨著初五「破五」到來，神桌上的年糕、糖果與春花等供品也會撤收，象徵年節正式進入尾聲。從團圓、走春到迎財神，這些世代流傳的習俗，不只是迷信，更承載著人們對平安、富足與好運的期盼。
在送走年節禁忌、迎來財神與新氣象的同時，也提醒人們整理心情、重返生活軌道，以嶄新的步伐迎接新一年的挑戰與希望。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。