天公、地基主、祖先怎麼拜？除夕到元宵祭拜時間、流程、對象 一文掌握重點
過年拜拜是台灣人重要的傳統習俗，從除夕到初五流程也不大一樣，需依照時間順序分別祭拜不同的對象。
不論是拜神明、地基主還是祖先，都是表達我們對祂們的敬意，也祈求保佑新的一年閣家平安健康，工作運、財運、桃花運、貴人運都能旺到。以下整理過年期間的祭拜重點及注意事項供參考。
除夕（國曆2月16日）
祭拜天公（玉皇大帝）或家中神明
時間：子時（前一天23:00小年夜時）或除夕中午前。
地點：住家門口，由內朝外祭拜。家神則是在自家神明廳祭拜。
供品：水果（蘋果、鳳梨、柑橘等單數種類）、茶、三牲(雞豬魚）、發糕年糕（高升）、蘿蔔糕（好彩頭）、糖果。
祭拜地基主
時間：下午4點至5點左右。
地點：廚房或後門面向屋內拜，邀請祖先回家吃團圓飯，需準備碗筷（雙數）。
供品：雞腿便當、菜飯、茶或酒三杯。
祭拜祖先
時間：圍爐年夜飯前。
地點：家中神龕前。
供品：日常飯菜（團圓菜亦可）、三牲、茶或酒三杯、年糕、發糕、水果、餅乾。
除夕拜拜金紙則需要分別準備，天公金（拜天公）、壽金（眾神佛）、四方金（又稱刈金，拜地基主或天地眾神）、福金（土地公、家神）。
由於除夕當天是祭祀活動的高峰，需依照時間順序分別祭拜不同的對象，流程較複雜，建議可先記好口訣「天公、家神、地基主、最後祖先」。如果是吃素的民眾，或過世的長輩祖先吃素，三牲也可選擇用素三牲祭拜即可。
大年初一（國曆2月17日）
祭拜天公或眾神明
農曆新年的第一天，要走春、拜天公，拜拜的重點在於祈求平安，俗稱「賀正」，許多人會選擇子時（除夕夜23:00至初一01:00）前往廟宇「搶頭香」，也可以在今天和家人朋友至廟宇祭拜祈福。
大年初二（國曆2月18日）
祭拜祖先
傳統習俗上為嫁出去的女兒回娘家的日子，因此初二女兒女婿會準備禮物回娘家，若娘家有供奉祖先，這天也可以拜拜告知祖先，子孫回來團圓了。
時間：上午午時（11:00）前為佳。
地點：家中神明廳。
供品：簡單的水果、餅乾糖果即可。
祭拜土地公
值得注意的是，大年初二也被稱為「土地公做牙」，是向土地公表達感謝的日子，當天可以祭拜土地公，並祈求祂保佑一整年的平安和財運。
時間：當天8點～16點前。
地點：土地公廟。
供品：甜食、水果、餅乾等。
金紙：三色金（壽金、刈金、福金）
大年初三（國曆2月19日）
傳統習俗中將大年初三稱為「赤狗日」，也是「送窮日」是一個大凶之日，所以才會說「初三睏到飽」。由於赤狗為掌管是非的凶神，這一天必須格外小心，容易與人起口角爭執，因此要避免與赤狗相沖帶來衰運。
初三沒有特別需要祭拜的神明，但仍然可以前往廟宇祭拜，但建議沒事別走訪親朋好友家拜年，以防無心之言被誤解。
大年初四（國曆2月20日）
祭拜眾神
初四是將臘月24送走向玉帝秉報人間善惡的神明接回來的日子，俗稱「接神日」，也就是眾神重新回到人間的日子。送神要早，但接神要晚，通常在中午過後，下午5點前舉行，接神意謂著將神明接回來繼續庇佑大家。
時間：大年初四下午至傍晚。
地點：在廚房或自家神桌前祭拜。
供品：各類甜食（因灶神喜歡吃甜）、鮮花、水果及神明專用金紙。
大年初五（國曆2月21日）
祭拜財神爺
傳統上這天是五路財神爺的生日，也是多數公司行號及做生意店家的開工日，過年期間的禁忌如不能打掃、不能倒垃圾在今天都可放心進行，也稱「破五」。
時間：擇上午吉時，盡量在中午12:00之前。
地點：公司、商店門口、財神廟，若家中有財神神位，可在神位前設供桌，或供桌朝向南方擺設，桌上可放一枚錢母象徵錢滾錢。
供品：準備甜食（財神爺愛吃甜）、水果（香蕉、鳳梨、梨子等招運水果），水果以外，也可以放鞭炮，祈求新的一年財源廣進，生意火紅。
大年初九（國曆2月25日）
祭拜天公（玉皇大帝）
農曆大年初九是玉皇大帝聖誕，由於玉帝是天界最高神祇，所以祭祀要準備得非常隆重。
時間：大年初九子時（初八晚上23:00開始），一路到隔日初九凌晨1點，甚至到清晨6點都有人在拜。
地點：除了可至天公廟或設有天公爐的大廟裡拜拜之外，若在公司行號、商家或自宅拜，可直接於門外、陽台擺設香案，再對著外面祭拜就可以。
供品：必須準備「頂桌」與「下桌」，上下兩層桌子來擺出高低差。頂桌的桌角要用壽金墊高，不能直接碰觸到地板，主要是獻給玉皇大帝，全為素食（鮮花、素果、六齋）；下桌獻給天兵天將，可備葷食。象徵甘蔗的節節高升是不可或缺的供品。
正月十五（國曆3月3日）
祭拜天官大帝
元宵節又稱「上元節（天官賜福）」或「小過年」，是天官大帝（三界公）的生日，傳統上認為這天過完，也意謂著農曆春節假期正式結束了，這天除了吃元宵，也會祭拜神明、祖先與地基主。
時間：從正月14日子時先拜天官大帝，再來拜家中神明與地基主，最後為祖先，晚上吃飯前要拜完。
地點：如果家中設有神明廳，可以在神明廳拜，或在自家門口擺案，但如果家中無神明廳，也可前往供奉三官大帝的大廟祭拜。
|日期
|拜拜對象
|時間
|地點
|除夕 (2月16日)
|天公 (玉皇大帝) 或家中神明
|子時 (23:00) 或除夕中午前
|住家門口 / 家中神明廳
|大年初一 (2月17日)
|天公
|子時 (23:00 至 01:00)
|廟宇
|大年初二 (2月18日)
|祖先
|上午午時 (11:00) 前為佳
|家中神明廳
|大年初四 (2月20日)
|接神
|下午至傍晚
|廚房或自家神桌前
|大年初五 (2月21日)
|財神
|上午吉時，儘量中午 12:00 前
|公司、商店門口、財神廟
|正月初九 (2月25日)
|玉皇大帝
|子時 (23:00 至 凌晨 01:00)
|天公廟或自宅門外、陽台
|正月十五 (3月3日)
|天官大帝、祖先、地基主
|正月十四子時開始
|家中神明廳或大廟祭拜
