過年大掃除必看！棉被、枕頭、床墊怎麼丟？ 亂丟最高罰6000元

春節將近，不少民眾趁著年終大掃除汰換老舊家具與寢具，不過棉被、枕頭、床墊究竟該怎麼丟棄常常讓人覺得困惑。到底能不能直接丟垃圾車？要不要回收？一不小心丟錯，還可能被清潔隊拒收。

舊棉被、枕頭或床單怎麼回收？

根據「回收大百科」和「橘家床墊」官網資訊，民眾不要的舊棉被、枕頭或床單，由於多由棉花、聚酯纖維組成，因此未被環保署列為可回收項目，無法丟入舊衣回收箱回收，只能裝進垃圾袋丟棄。

需要注意的是，雙北地區有規定使用專用垃圾袋，因此對相關廢棄物的規範如下：

台北市：若因體積過大無法裝入專用垃圾袋，則視為大型廢棄物，電話聯繫轄區清潔隊免費預約清運。

新北市：若棉被體積超過25公升無法裝入專用垃圾袋，可以不用裝垃圾袋、直接丟垃圾車。

至於社區大樓住戶，可以事先向管理室詢問能否丟到廢棄物集中區，以及是否需要清運費用等，再做進一步處理。除此之外，也可以把舊棉被和舊枕頭捐贈給流浪動物之家或動保團體，幫助流浪動物保暖，度過寒冷的冬天。

床墊怎麼回收？

不少民眾在大掃除或搬家時，都會煩惱床墊又大又重到底能不能回收，「回收大百科」官網指出，由於絕大多數的床墊都大到垃圾車無法收取，若隨意棄置在路邊，恐違反《廢棄物處理法》，最高可開罰6000元，得不償失。倘若民眾有床墊回收需求，可以參考以下3種方法：

方法一、向在地環保局清潔隊預約回收

環境部指出，全台廢床墊主要由縣市清潔隊回收處理，包含六大直轄市等大部分縣市可以免費回收床墊，有些縣市則會酌收費用，如宜花東、新竹縣等，回收價格落在200–1500元左右。

免費回收床墊縣市：台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金門縣、連江縣。

回收床墊需酌收費用縣市：新竹縣、彰化縣、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。

方法二、請床墊業者回收

部分床墊業者有提供回收服務，民眾購買新床墊時，可以請床墊公司來到家裡將舊床墊帶走回收，部分業者會收取回收處理費用，好處是可以到府服務，不需要自己把床墊扛到指定地點。

方法三、請搬家公司、清運公司回收

若無法配合清潔隊指定時間，或暫時沒有添購新床墊的需求，也可以考慮找搬家或清運公司協助回收，不過收費標準可能是以「車次」來計價，比較適合家中有好幾項物品需要在同一時間清運的民眾。