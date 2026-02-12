2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
春節紅包示意圖。圖／AI生成
隨著2026馬年春節腳步將近，許多人開始為了「紅包數學題」感到頭痛。包給長輩該多少？親戚小孩又要包多少？最麻煩的是，到底要去銀行換幾張百元鈔、幾張千元新鈔才夠分？今年特製這款「2026春節紅包計算機」，輕鬆解決你的過年煩惱。

只要三步驟，輕鬆搞定紅包預算

1.選擇對象與金額：介面貼心分類為「祖父母、父母、子女、親友小孩」。你可以直接點選常見的吉祥數字（如$3,600、$6,600），或是透過「滑桿」自由拖移自訂金額與人數，操作直覺又快速。

2.自動計算總額：工具會即時加總所有紅包金額，讓你知道今年過年的總預算，荷包不再大失血。

3.換鈔清單一目了然：這是最實用的功能！計算機直接幫你算出需要準備幾張1000元、500元及100元新鈔，連紅包袋要買幾個都算好了。

過年就用這款神器規劃，把時間留給家人，開心迎接金馬年！

2026春節紅包計算機

🏮 🧧 🏮
2026春節紅包計算機
✨ 簡單規劃 精心準備 ✨
👴🏻👵🏻 祖父母
金額： $0
人數： 0
👨🏻👩🏻 父母、公婆、岳父母
金額： $0
人數： 0
👶🏻 自己小孩
金額： $0
人數： 0
👧🏻👦🏻 親友小孩
金額： $0
人數： 0
紅包總金額
$0
💰 建議準備鈔票 💰
千元鈔
0
五百元
0
一百元
0
🧧
紅包袋數量
0個
🧧
🎊 幸福加馬 馬尼多多 🎊
