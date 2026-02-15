快訊

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

台美貿易協定簽署完成 鄭麗君：持續溝通盼社會與國會共同支持

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定「2條件」

租屋族必做！除夕橘子皮有妙用 「居家開運法」換氣旺財庫

聯合新聞網／ 綜合報導
春節示意圖。圖／AI生成
春節示意圖。圖／AI生成

春節來了！雖然現代生活步調快、年味逐年轉淡，但「除夕」這天的傳統習俗仍是許多台灣人祈求來年順遂的重頭戲。命理專家柯柏成曾分享表示，除夕發紅包不僅是分錢，更有著「壓祟」的守護意義。此外，他更傳授兩招源自道家的「轉運密法」，僅需利用家中現有的橘子皮與印章，就能在跨年前幫自己除舊佈新、迎接好財運。

道家換氣法

如果過去一年覺得運氣「背到極點」，或飽受官司、病痛困擾，建議在除夕這天執行道家密法「燒橘皮」。民眾可準備新鮮的橘子皮，用打火機或瓦斯爐烤至冒出「白煙」，隨後將橘皮放入銅製或瓷製容器中，在家中各個角落走動。柯老師強調，這能讓橘子的香氣充分淨化空間氣場，「特別是住套房或雅房的租屋族，空間小更需要換氣」。若狀況未改善，除夕後的每個節氣都能重複施作，直到病況好轉或運勢回升。

道家封印法

除了環境換氣，個人的「財庫」也需要大掃除。柯柏成指出，古代衙門過年會「封印」，現代人則可以針對銀行私章、公司章進行「封印開運」。在除夕前三天將印章徹底清洗乾淨，並用紅布或紅紙包裹，放入印盒中收好。直到正月初五「財神生日」當天再重新拿出來使用。柯老師提醒，一般人很少清理印章，如果去年公司小人多、財運不佳，趁除夕前洗清印章霉氣，是最簡單且不花錢的開運術。

此外，初二回娘家也可以用「一籃橘子」為娘家帶來財氣福氣。由於初二當天福財神都在正北方，故回娘家的路上可以帶一籃數量為奇數的橘子到娘家管區的土地公廟拜拜，到娘家後放在正北方，讓娘家人隨時享用。需注意回娘家的女兒、女婿不要吃，也要提醒這盤橘子已供過土地公，不要再拿來拜祖先。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年

相關新聞

大掃除最後衝刺 無毒教母譚敦慈「這樣做」超輕鬆

除夕前大回暖，今天陽光露臉，各地天氣晴到多雲，非常適合大掃除。無毒教母譚敦慈表示，想要讓家裡煥然一新，不必等到過年前才臨...

親戚總是叫錯？春節這張「稱謂關係圖」必看 實用口訣秒懂怎麼叫

農曆春節走親訪友，有時最尷尬的不是被問「什麼時候結婚？」、「年薪多少？」、「買車、買房了嗎？」，而是站在親戚面前卻不知道該怎麼叫人。尤其家族成員一多，堂的、表的、姑的、舅的各種稱謂全混在一起...

別只知道天公生！2026春節「這3天」都要拜天公 時間流程、供品禁忌一次看

農曆過年期間，除了祭祀祖先，向位階最高的「玉皇大帝」祈福更是重頭戲。傳統習俗中，拜天公分為除夕、初一及初九這三次關鍵時刻，其祭拜意涵、時間與供品準備皆各有講究…

春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮

農曆春節到來，在華人傳統習俗中，包紅包象徵著祝福與吉祥，但面對不同對象時，該包多少錢常讓人摸不著頭緒。對此，聯合新聞網整理「包紅包指南」...

過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財

農曆春節連假到來，家家戶戶除了趕辦年貨，也準備為家裡貼上春聯祈求新年好彩頭及一年的好運…

整理包／2026過年何時有垃圾車？六都春節垃圾停收、恢復清運時間點一次看

2026農曆新年迎9天連假，歡慶佳節之餘，許多人也問「春節期間哪天開始收垃圾」？今（2026）年除夕在2月16日星期一，連假碰上2個周末，建議民眾可提前於1月15日至2月14日進行整理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。