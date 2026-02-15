租屋族必做！除夕橘子皮有妙用 「居家開運法」換氣旺財庫

春節來了！雖然現代生活步調快、年味逐年轉淡，但「除夕」這天的傳統習俗仍是許多台灣人祈求來年順遂的重頭戲。命理專家柯柏成曾分享表示，除夕發紅包不僅是分錢，更有著「壓祟」的守護意義。此外，他更傳授兩招源自道家的「轉運密法」，僅需利用家中現有的橘子皮與印章，就能在跨年前幫自己除舊佈新、迎接好財運。

道家換氣法

如果過去一年覺得運氣「背到極點」，或飽受官司、病痛困擾，建議在除夕這天執行道家密法「燒橘皮」。民眾可準備新鮮的橘子皮，用打火機或瓦斯爐烤至冒出「白煙」，隨後將橘皮放入銅製或瓷製容器中，在家中各個角落走動。柯老師強調，這能讓橘子的香氣充分淨化空間氣場，「特別是住套房或雅房的租屋族，空間小更需要換氣」。若狀況未改善，除夕後的每個節氣都能重複施作，直到病況好轉或運勢回升。

道家封印法

除了環境換氣，個人的「財庫」也需要大掃除。柯柏成指出，古代衙門過年會「封印」，現代人則可以針對銀行私章、公司章進行「封印開運」。在除夕前三天將印章徹底清洗乾淨，並用紅布或紅紙包裹，放入印盒中收好。直到正月初五「財神生日」當天再重新拿出來使用。柯老師提醒，一般人很少清理印章，如果去年公司小人多、財運不佳，趁除夕前洗清印章霉氣，是最簡單且不花錢的開運術。

此外，初二回娘家也可以用「一籃橘子」為娘家帶來財氣福氣。由於初二當天福財神都在正北方，故回娘家的路上可以帶一籃數量為奇數的橘子到娘家管區的土地公廟拜拜，到娘家後放在正北方，讓娘家人隨時享用。需注意回娘家的女兒、女婿不要吃，也要提醒這盤橘子已供過土地公，不要再拿來拜祖先。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。