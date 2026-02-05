大掃除必看！廚房用品是否可回收一關鍵速判 丟錯恐噴6,000元

年終大掃除進入高峰期，家戶紛紛汰換老舊鍋具、碗盤與各式廚房用品。不過，各地清潔隊提醒，「有金屬、有玻璃就能回收」是常見迷思，實際上錯誤分類不僅會被退件，情節嚴重者還可能依《廢棄物清理法》開罰，最高可處新台幣6,000元。

環保單位指出，廚房用品材質多樣，正確分類是資源循環與作業安全的第一步。以鍋具為例，不沾鍋、不鏽鋼鍋、鋁鍋、鐵鍋與銅鍋等金屬材質，即便表面塗層受損，仍屬於「金屬回收」，可交由清潔隊資源回收車處理。全透明玻璃鍋與玻璃鍋蓋則歸類為「玻璃回收」，因易碎，務必以報紙包裹並清楚標示「易碎品」，以保障清潔人員安全。

至於陶瓷鍋、砂鍋、土鍋等耐高溫材質，因無法在焚化爐中燃燒瓦解，屬「不可回收」的廚房用品，須依一般垃圾方式丟棄。其他常見物品也可依材質快速判斷：

金屬（如湯匙、叉子、不鏽鋼筷）：金屬回收

玻璃（如鍋蓋）：玻璃回收（需標示易碎）

矽膠、木頭、尼龍：一般垃圾

砧板：塑膠與不鏽鋼可回收；木頭、橡膠與複合材質為一般垃圾

若需汰換電鍋、果汁機等小家電，應依「廢電子電器」規範交付回收，建議先洽詢原廠或電器行。丟棄菜刀、水果刀等利器時，務必以厚紙板或報紙包裹刀刃並固定，避免清潔人員割傷。

環保單位也呼籲，民眾若對分類有疑問，可至各地方環保局網站查詢；例如新北市提供「回收物品易查通」平台，輸入物品即可即時查詢正確分類。落實正確分類，不僅減輕環境負擔，也能避免因誤丟而受罰。