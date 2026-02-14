聽新聞
春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
農曆新年將至，隨著春節假期腳步近了，不少民眾已經開始物色伴手禮，準備在新春團圓、拜訪親友時大展誠意。在台灣習俗中，送禮不僅是為了增進情誼，更象徵著將福氣分享給對方。然而，送禮的「眉角」其實很多，若不小心觸碰禁忌，即便出於好意，也可能讓收禮者心裡疙瘩，甚至影響自己的運勢。
有八種東西在傳統民俗中被視為「送禮地雷」，隨意贈送恐會惹禍上身，甚至葬送自己的好財運：
財神爺或招財貓
送財神或招財貓看似祝賀生意興隆、財源廣進，但在民俗上這等於將自己的「財神」拱手讓人，容易導致自己短時間內財運受阻。
魚缸
俗話說「水為財」，魚缸與財神有相似含義。隨意贈送魚缸不僅可能送走財氣，且魚缸的擺放位置極其講究，送給人反而可能造成對方的困擾。
石頭
石頭集天地精華、具備特殊磁場，容易招引靈氣。若不慎送入帶有邪氣的石頭，恐會改變家中的磁場，對家運產生不利影響。
古董
古董雖然價值連城、具備文化底蘊，但多數來歷不明，甚至可能曾隨葬入土。若未經專業處理，容易帶有陰氣，不建議隨意收送。
錢包
錢包象徵「財庫」。送人錢包等於將財庫送人，除非是夫妻或親密戀人（資產共享），否則可能導致自己未來一段時間財運不佳。
刀劍
喬遷之喜送刀具看似實用，但送「劍」易斬斷桃花與好運，送「刀」則可能讓自己的運勢一落千丈，受禮者也需謹慎。
蠟燭
現代香氛蠟燭雖精緻，但在傳統觀念中，蠟燭多用於祭祀亡者。為了避免禮貌上的誤會，春節期間應儘量避開此類禮品。
枕頭
枕頭代表「高枕無憂」。將枕頭送人，意味著你將自己安穩的日子送給別人。不過，這在戀人與夫妻之間則不在此限，象徵共同承擔生活。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
