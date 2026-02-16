最怕人擠人？不回鄉、不團圓也可以 網盤點「一個人過年」實用提案

年節將至，返鄉團圓似乎成了過年的標準配備，但也有人在社群上拋出不同聲音。近日有Threads網友發文詢問，「如果是一個人過年，通常都怎麼安排？」意外引發大量共鳴與討論，不少人坦言並不嚮往人擠人的年節行程，反而開始思考，一個人過年，是否也能過得自在又精彩。

近年來，「一人過年」逐漸成為不少人的選項，從網路討論中可以發現，這樣的過年方式不再被視為孤單，而是一種主動選擇的生活節奏。網友多半認為，少了應付親戚與固定行程的壓力，反而能更自由地安排時間，不論是短暫獨旅、在家放空，或為自己準備一頓簡單卻用心的年夜飯，都成了不少人心中的理想選項。

根據網路討論與留言分享整理，不少網友認為「一個人過年」並非只是將就度過，反而能依照自身狀態安排不同節奏的過節方式，常見且討論度高的做法包括：

把年假當成「完全不排社交」的休息時段：不少人會直接在除夕到初幾這段時間不安排任何聚會與行程，起床時間不設鬧鐘，白天追劇、打遊戲、看書，累了就睡，讓長假真正用來補眠與放空，有網友形容「什麼都不做，本身就是過年的行程」。 為自己安排「一人限定」的過年儀式：具體做法包括預訂個人份年菜或年節外帶餐、買高級泡麵或平時捨不得吃的甜點，搭配電影或影集，讓除夕夜不必將就；也有人會設定一個小預算，買衣服、3C 或生活用品，當作給自己的新年禮物。 刻意離開家裡換個環境生活幾天：不少網友分享，會選擇搭火車或客運前往交通單純的城市或小鎮，入住飯店或民宿兩到三晚，不跑行程，只在附近散步、吃東西、回房休息；也有人選擇東海岸、離島淡季住宿，或住在城市裡但不回家，單純「換個地方過年」。 安排「低門檻但不中斷的連結」：即使不參加家族聚會，有人仍會在除夕或初一撥一通電話、視訊拜年，或與一兩位朋友約看電影、吃簡單一餐，避免整段年假完全零互動，同時也不必承受大型聚會的壓力。 把過年當成整理人生的時間點：實際做法包括清空手機相簿、整理房間與衣櫃、寫下過去一年的幾件重要事件，或為接下來一年列出生活目標；也有人刻意維持正常作息、自己煮飯，避免長假後作息失衡，讓年假成為「重新上線」的準備期。

值得注意的是，除了出遊或宅在家，不少網友也分享了另一種務實又受歡迎的選擇，「留在公司上班或找過年兼職賺外快」。有人直言，反正過年去哪裡都是人，不如選擇有事情忙，還能多一筆收入的方法。有人分享自己曾在春節期間到餐廳當臨時工，不但有雙倍薪資，還成功避開不想面對的親戚。甚至有人笑說，去公司加班領紅包，對不想過熱鬧年節的人來說，反而是一種輕鬆又實在的小確幸。從獨自泡茶追劇、環島旅行，到主動安排工作行程，這些留言也讓「一個人過年」多了幾分創意與現實感。