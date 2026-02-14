快訊

過年送禮給客戶、主管與親友 哪些伴手禮最討喜、NG名單一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
春節伴手禮禮盒種類五花八門，從甜點、補品到酒類通通有，要如何「送到心坎」是一門大學問。圖／AI生成
春節伴手禮禮盒種類五花八門，從甜點、補品到酒類通通有，要如何「送到心坎」是一門大學問。圖／AI生成

過年腳步將近，走春拜年、團圓聚會少不了「送禮」這門大學問。無論是探望長輩、拜訪親友，或是向主管、客戶表達心意，伴手禮的選擇往往讓人傷透腦筋。市面上禮盒種類五花八門，從甜點、補品到酒類通通有，但一不小心就可能「送到心累、收的人也尷尬」，因此不少網友也在網路上熱烈討論，究竟過年最想收到、以及最不想收到的禮盒有哪些。

根據網路討論整理，網友心中「最想收到」的伴手禮，多半兼顧健康、實用與共享性，包括：

手工餅乾／常溫小蛋糕甜點：保存期限相對穩定，不必冷藏；口味選擇多元，能兼顧小朋友的喜好與大人對甜度的接受度，也常被認為比大量生產的餅乾更有心意。

健康養生類（原味堅果、低糖健康點心如堅果塔）：主打少加工、低負擔，符合現代人注重健康的飲食趨勢；即使價格偏高，也被認為「貴得有價值」，不論長輩、上班族或小孩都能安心食用。

傳統糕點與甜點（鳳梨酥、太陽餅、綠豆椪）：經典台式伴手禮接受度高，幾乎不分年齡層；可當下午茶或嘴饞時果腹，適合全家共享。

咖啡／茶葉：具有品味形象，適合不想送甜食的人；咖啡符合現代人日常習慣，茶葉則深受年紀較長族群喜愛，若包裝精緻，也能提升整體送禮質感與專業度。

超商、量販店卡通聯名禮盒：外型吸睛、話題性高，小朋友看到就開心；內容物通常是餅乾、堅果等基本款，大人也能一起吃，兼顧實用與趣味，特別適合有小孩的家庭。

而網友心中「最不想收到」的過年伴手禮，普遍被認為效期偏短、實用性不高，或因過於小眾而容易淪為轉送品項，包括：

水果禮盒：雖然價格不便宜、看起來體面，但保存期限短，過年期間家家戶戶水果爆量，冰箱常常放不下；若想轉送同事或朋友，往往已接近成熟期，實用性大打折扣。

酒類飲品：若未事先了解對方是否喝酒、偏好種類與品牌，很容易送到不合口味的產品；單價高卻可能被束之高閣，對不喝酒或養生族群來說更是完全用不到。

補品類（雞精、燕窩等）：屬於高度個人化的產品，收禮者未必有實際需求，家中容易堆積；部分人也擔心成分、體質不合，反而形成負擔。

零食類（牛軋糖、蛋捲等）：幾乎每年過年過節都會收到，重複性高，容易吃膩；多數偏油、偏甜，對注重健康的人來說負擔較大。

香腸、臘肉、烏魚子：屬於料理門檻較高的年貨，不是每個家庭都有烹調習慣；部分家庭因飲食習慣或健康考量不吃，最後不是放到壞掉，就是只能再轉送他人。

不同對象送禮有別 掌握族群偏好不失禮

至於不同對象，送禮方向也大不相同，網友建議可依族群挑選。例如面對長輩與長輩親友時，應重視養生與傳統，可選擇「人參、堅果禮盒或高品質茶葉」，象徵健康與祝福；送給主管與客戶則講究體面與質感，「名牌精裝甜點、在確認飲酒習慣後再送高級酒」，或企業客製化禮盒都較不失禮；朋友與親友之間重分享與趣味性，可挑選有新意的「綜合零食箱、果乾，甚至桌遊」增添互動感；而有小孩的家庭則以純淨、健康為優先，成分單純的「米餅、低糖零食或益智玩具」最受歡迎。

此外，過年送禮也有不少「地雷」需留意，例如避免效期過短、太過小眾或對方明顯用不到的物品，也要留心是否有飲食禁忌或宗教習俗。整體而言，多花一點時間了解收禮者的喜好與生活習慣，往往比禮盒價格更重要。畢竟送禮的初衷在於心意交流，只要送得貼心，即使不鋪張，也能讓對方感受到滿滿祝福，真正體現「禮輕情意重」的年節精神。

農曆過年 春節 馬年

