小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

農曆新年即將來臨，小年夜在傳統習俗中稱作「二九暝」、「灶王節」，許多遊子會提前返家和親人團聚，同時也是送灶神升天、除舊布新的重要日子。儘管尚未正式過年，但習俗與禁忌仍不馬虎，若不小心觸犯，恐會影響來年的家運與財運。《聯合新聞網》整理習俗與禁忌，帶您避免踩雷、招財納福，從小年夜一路旺到年尾。

小年夜起源

歷史最早可追溯到古代先民對火神與灶神的崇拜。相傳灶神是天庭派駐人間的「家宅之神」，負責監督一家人的善惡，並會在臘月二十三或二十四返回天庭向玉皇大帝彙報，來年再回到人間保佑家庭平安。因此，這天被視為送灶神升天的日子，逐漸演變成小年夜的由來。

小年夜習俗

1.祭拜天公：小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

2.準備供品：供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂；發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆，代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3.貼春聯：在拜天公之前要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。

4.吃湯圓與餃子：源自北方的習俗，因餃子形似元寶，象徵招財進寶，不少家庭也習慣在小年夜包餃子，寓意「送行餃子迎風面」，為歸鄉的親人接風洗塵；除了冬至，小年夜也有吃湯圓的習俗，特別是花生口味，象徵「好事發生」、「步步高昇」。

小年夜禁忌

1.不可殺生吃肉：小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯盡量不要吃肉。

2.拜天公不可拜葷食：小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈休息，才能一整年都如意不犯小人。

3.不宜吵鬧：小年夜小孩或夫妻吵鬧會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩吵你一整年。

4.不要搗蒜：家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。

5.不要穿太黑：小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，盡量不要有不吉利的文字在上面。

