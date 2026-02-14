快訊

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

被地方前輩強抱碰臀…北市美女里長遭性騷 警搜索嫌疑人移送北檢偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

聯合新聞網／ 綜合報導
小年夜必看5禁忌、4習俗。示意圖／AI生成
小年夜必看5禁忌、4習俗。示意圖／AI生成

農曆新年即將來臨，小年夜在傳統習俗中稱作「二九暝」、「灶王節」，許多遊子會提前返家和親人團聚，同時也是送灶神升天、除舊布新的重要日子。儘管尚未正式過年，但習俗與禁忌仍不馬虎，若不小心觸犯，恐會影響來年的家運與財運。《聯合新聞網》整理習俗與禁忌，帶您避免踩雷、招財納福，從小年夜一路旺到年尾。

小年夜起源

歷史最早可追溯到古代先民對火神與灶神的崇拜。相傳灶神是天庭派駐人間的「家宅之神」，負責監督一家人的善惡，並會在臘月二十三或二十四返回天庭向玉皇大帝彙報，來年再回到人間保佑家庭平安。因此，這天被視為送灶神升天的日子，逐漸演變成小年夜的由來。

小年夜習俗

1.祭拜天公：小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

2.準備供品：供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂；發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆，代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3.貼春聯：在拜天公之前要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。

4.吃湯圓與餃子：源自北方的習俗，因餃子形似元寶，象徵招財進寶，不少家庭也習慣在小年夜包餃子，寓意「送行餃子迎風面」，為歸鄉的親人接風洗塵；除了冬至，小年夜也有吃湯圓的習俗，特別是花生口味，象徵「好事發生」、「步步高昇」。

小年夜禁忌

1.不可殺生吃肉：小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯盡量不要吃肉。

2.拜天公不可拜葷食：小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈休息，才能一整年都如意不犯小人。

3.不宜吵鬧：小年夜小孩或夫妻吵鬧會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩吵你一整年。

4.不要搗蒜：家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。

5.不要穿太黑：小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，盡量不要有不吉利的文字在上面。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年

相關新聞

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

農曆新年即將來臨，小年夜在傳統習俗中稱作「二九暝」、「灶王節」，許多遊子會提前返家和親人團聚，同時也是送灶神升天、打掃除舊布新的重要日子…

新鈔到手這類人竟先揉爛？同業共鳴曝血淚經驗

春節到來，國人搶換新鈔，不過，對店家而言收到新鈔反而感到困擾。Threads一名在超商工作的網友發文，指收到新鈔第一動作...

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

國人春節連假掀起出國熱潮，桃園國際機場旅運量接連改寫歷史紀錄。繼12日創下疫後單日新高16.1萬人次後，機場公司預估今天...

台北過年走春最佳時間曝光 「黃金3天」陽光露臉最適合

春節9天連假今展開，台北市環保局據最新氣象及空品預報資料，連假期間北市空氣品質受大氣擴散條件影響，今天與明天小年夜、21...

水庫有秘境 行家點名北中南9水庫要這樣玩

9天春節連假今起展開，想好今年要上山還是下海去走春了嗎？經濟部水利署今年規劃「水庫樂活行」，大家可以來看看台灣壯麗的水利...

馬年春節搭公路客運最高享42折 北高單程最低僅要361元

115年春節連續假期今日展開，交通部公路局自昨天下午起啟動春節優惠措施，票價最高享42折優惠，88條西部中長程路線及東部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。