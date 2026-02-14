快訊

過年必吃十大年菜！吃完整年都好運 這道裂痕越大越旺

情人節最大驚喜！ 夏于喬噴淚揭曉懷女兒　霸氣嗆聲：這輩子先屬於我

影／宜蘭民宅疑包裹爆炸釀氣爆 7旬姊弟多處割刺傷「根本是炸彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

過年必吃十大年菜！吃完整年都好運 這道裂痕越大越旺

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為年菜示意圖。圖／AI生成
圖為年菜示意圖。圖／AI生成

馬上就要過年了，圍爐吃年菜不只要吃得豐盛，更要吃出大吉大利。《聯合新聞網》整理過年必吃十大年菜，每一道都有好兆頭，吃完一輪，讓你開春就旺整年。

1.佛跳牆

甕裡全是山珍海味，鮑魚、海參、干貝、蹄筋、豬肚等食材層層堆疊，在甕中燉熟，用料豐富，象徵「福壽全」，也是閩菜名菜。相傳清朝文人吃完作詩大讚：「壇放葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」，佛跳牆美味因此得名。

佛跳牆 。聯合報系資料照片
佛跳牆 。聯合報系資料照片

2. 紅燒蹄膀

蹄膀外型圓圓的，豬腳也有去除晦氣避煞意思，吃蹄膀象徵「大富大貴」、補財庫。配菜還有福菜或筍絲，更有添福、步步高升好寓意。

芋香大蹄膀。聯合報系資料照片
芋香大蹄膀。聯合報系資料照片

3.全魚料理

清蒸、紅燒、香煎都可，必須完整全魚上桌，象徵「年年有餘」，圓滿無缺。最常用白鯧魚，有「昌盛」寓意。

圖為香酥白鯧。聯合報系資料照片
圖為香酥白鯧。聯合報系資料照片

4. 全雞料理

年菜一定要有雞，取「吉」的諧音，代表吉祥如意。吃全雞更有「家」的諧音，象徵「起家」興旺。

5.長年菜、髮菜

長年菜南北有差異，中部、北部和東部是芥菜，南部則是菠菜做長年菜。芥菜吃起來苦苦的，象徵運氣苦後回甘，據說要一鼓作氣將一根菜從頭吃到尾，才會長壽又添好運。髮菜則有「發財」的諧音，也是必吃料理。

6.水餃

形狀如同金元寶，象徵招財進寶。因為「餃」與「交」同音，新舊年交接時，有些人家會在除夕夜子時(晚上23時到凌晨1時)吃水餃，送舊迎新，或是在水餃包入乾淨硬幣，吃到就一整年好運。

7.烏魚子

烏魚子象徵年年有餘、多子多孫，且烏魚子外觀似金磚，端上桌也非常討喜。

烏魚子佐白蒜。聯合報系資料照片
烏魚子佐白蒜。聯合報系資料照片

8.蘿蔔糕

蘿蔔在閩南話中稱為「菜頭」，蘿蔔糕也有「好彩頭」、「步步高升」的寓意。

9.獅子頭、火鍋丸子

獅子頭又有「四喜丸子」美稱，四喜分別是福、祿、壽、喜，形狀又圓圓的，象徵圓滿好兆頭。過年吃火鍋，也會放入各色丸子，象徵圓滿喜慶。

紅燒獅子頭。聯合報系資料照片
紅燒獅子頭。聯合報系資料照片

10.年糕、發糕

年糕象徵年年高升，升官加薪。發糕則象徵發財、發達、年年高升。發糕蒸熟後表面自然產生裂痕，裂痕愈大代表新年運勢愈發、財運愈旺。

年糕禮盒。聯合報系資料照片
年糕禮盒。聯合報系資料照片

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 年菜 佛跳牆

延伸閱讀

春節一起赴日購物！PREMIUM OUTLETS® 農曆新年特惠活動開跑

從年菜到年禮都講究 Mia C’bon嚴選新春頂級好味道

桃園工廠火災減3成 春節前夕鎖定6公安隱憂總體檢

年關近 新北愛心大平台獲贈春節年菜捐弱勢家庭

相關新聞

新鈔到手這類人竟先揉爛？同業共鳴曝血淚經驗

春節到來，國人搶換新鈔，不過，對店家而言收到新鈔反而感到困擾。Threads一名在超商工作的網友發文，指收到新鈔第一動作...

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

國人春節連假掀起出國熱潮，桃園國際機場旅運量接連改寫歷史紀錄。繼12日創下疫後單日新高16.1萬人次後，機場公司預估今天...

春節出勤給薪怎麼算？今年起小年夜至初三5天為國定假

春節9天連假如何給薪，台南市勞工局表示，今年起小年夜、除夕、初一至初三5天均為國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工...

台北過年走春最佳時間曝光 「黃金3天」陽光露臉最適合

春節9天連假今展開，台北市環保局據最新氣象及空品預報資料，連假期間北市空氣品質受大氣擴散條件影響，今天與明天小年夜、21...

過年必吃十大年菜！吃完整年都好運 這道裂痕越大越旺

馬上就要過年了，圍爐吃年菜不只要吃得豐盛，更要吃出大吉大利。《聯合新聞網》整理過年必吃十大年菜，每一道都有好兆頭，吃完一輪，讓你開春就旺整年。

馬年奔騰！點光明燈、安太歲最佳時間曝…線上點燈也OK

「光明燈」又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、學業進步、身體康泰、諸事吉順、長年順泰、事事如意，常見於佛教、道教的廟宇中；在歐美也看得到類似「光明燈」的祈福蠟燭座，主要是在天主教和正教會的教堂中，讓信眾可以自由點燃，代表自己對耶穌基督或天主的信仰可以照亮世上其他人，並且祈求上帝的祝福。藉由點光明燈的功德，獲得佛菩薩的加持保佑，再加上眾生廣修供養、積聚福德，自然能消災增福。農曆春節過年時，與家人一起到廟裡「點燈」祈福、安太歲，在新的一年有神光照亮你，幫你驅趕身上的穢氣，正面能量多，自然能吸引更多好運！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。