過年必吃十大年菜！吃完整年都好運 這道裂痕越大越旺

馬上就要過年了，圍爐吃年菜不只要吃得豐盛，更要吃出大吉大利。《聯合新聞網》整理過年必吃十大年菜，每一道都有好兆頭，吃完一輪，讓你開春就旺整年。

甕裡全是山珍海味，鮑魚、海參、干貝、蹄筋、豬肚等食材層層堆疊，在甕中燉熟，用料豐富，象徵「福壽全」，也是閩菜名菜。相傳清朝文人吃完作詩大讚：「壇放葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」，佛跳牆美味因此得名。

佛跳牆 。聯合報系資料照片

2. 紅燒蹄膀

蹄膀外型圓圓的，豬腳也有去除晦氣避煞意思，吃蹄膀象徵「大富大貴」、補財庫。配菜還有福菜或筍絲，更有添福、步步高升好寓意。

芋香大蹄膀。聯合報系資料照片

3.全魚料理

清蒸、紅燒、香煎都可，必須完整全魚上桌，象徵「年年有餘」，圓滿無缺。最常用白鯧魚，有「昌盛」寓意。

圖為香酥白鯧。聯合報系資料照片

4. 全雞料理

年菜一定要有雞，取「吉」的諧音，代表吉祥如意。吃全雞更有「家」的諧音，象徵「起家」興旺。

5.長年菜、髮菜

長年菜南北有差異，中部、北部和東部是芥菜，南部則是菠菜做長年菜。芥菜吃起來苦苦的，象徵運氣苦後回甘，據說要一鼓作氣將一根菜從頭吃到尾，才會長壽又添好運。髮菜則有「發財」的諧音，也是必吃料理。

6.水餃

形狀如同金元寶，象徵招財進寶。因為「餃」與「交」同音，新舊年交接時，有些人家會在除夕夜子時(晚上23時到凌晨1時)吃水餃，送舊迎新，或是在水餃包入乾淨硬幣，吃到就一整年好運。

7.烏魚子

烏魚子象徵年年有餘、多子多孫，且烏魚子外觀似金磚，端上桌也非常討喜。

烏魚子佐白蒜。聯合報系資料照片

8.蘿蔔糕

蘿蔔在閩南話中稱為「菜頭」，蘿蔔糕也有「好彩頭」、「步步高升」的寓意。

9.獅子頭、火鍋丸子

獅子頭又有「四喜丸子」美稱，四喜分別是福、祿、壽、喜，形狀又圓圓的，象徵圓滿好兆頭。過年吃火鍋，也會放入各色丸子，象徵圓滿喜慶。

紅燒獅子頭。聯合報系資料照片

10.年糕、發糕

年糕象徵年年高升，升官加薪。發糕則象徵發財、發達、年年高升。發糕蒸熟後表面自然產生裂痕，裂痕愈大代表新年運勢愈發、財運愈旺。

年糕禮盒。聯合報系資料照片

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。