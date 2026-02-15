別只知道天公生！2026春節「這3天」都要拜天公 時間流程、供品禁忌一次看

農曆過年期間，除了祭祀祖先，向位階最高的「玉皇大帝」祈福更是重頭戲。傳統習俗中，拜天公分為除夕、初一及初九這三次關鍵時刻，其祭拜意涵、時間與供品準備皆各有講究。想在馬年開春求得好運，千萬不能馬虎！本篇特別整理拜天公懶人包，一次詳解祭拜由來、正確流程與禁忌，讓您在關鍵時刻拜得對，整年運勢旺翻天！

萬神之尊！今年「天公生」是這天

玉皇大帝被尊稱為「玉皇上帝」、「天公」，祂是神界中的皇帝，更是庇佑眾生平安的至高神明。在民間信仰中，玉皇大帝的地位極為崇高，也體現在「先敬天，後敬神」的禮數上。現今各大廟宇皆設有天公爐，信眾在參拜主神之前，依慣例必定先持香朝外敬拜天公，展現了人們對「天」最崇高的敬意。

而農曆正月初九為玉皇大帝的誕辰日，俗稱「天公生」，傳說玉皇大帝會在初九這天下凡巡視，民眾誠心拜拜祈願會特別靈驗。而2026年的玉皇大帝聖誕，對應國曆為2月25日（星期三）。

除夕、初一、初九都要拜 背後意義大揭密

民眾祭拜天公，不僅是展現對天地萬物的敬畏，更是為了感謝老天爺過去一年的保佑，並祈求來年運勢平安順遂。不過，在除夕、初一、初九這三個重要日子裡，祭拜天公的意涵與供品準備各有講究。以下將為大家詳細整理這三日的祭拜緣由、最佳時間點，以及供品挑選的重點。

除夕「辭歲」

除夕拜天公的核心意涵在於「辭歲」，這不僅是傳統上向長輩行禮的時刻，更是優先向眾神之首天公表達謝意的機會。由於是向「天庭的長輩」問安，因此，除夕拜天公特別講究，必須以最高的敬意來感謝祂過去一年的守護。習俗上通常會選在小年夜子時（晚上11點後），也就是選在除夕的第一個時刻祭拜，既是搶先表達誠意，也象徵著在舊年的最後一刻圓滿辭別舊歲。

拜天公日期：國曆2月16日／農曆12月29日（除夕）。 拜天公時間：子時為佳（小年夜23時至除夕1時）。 拜天公供品：天公金、三牲、年糕、發糕、茶水、鮮花1對、蠟燭1對、糖果6小碗、乾貨6小碗（如香菇、冬粉、黑木耳等）、水果（如蘋果、橘子、水梨等，種類及數量單數）。

初一「賀正」

在農曆正月初一祭拜天公又被稱為「賀正」，這不僅是民間彼此拜年的時刻，更是藉由祭拜儀式向上天慶賀新春。不同於除夕的嚴謹，初一的祭拜主要在於「迎新」與「拜年」，因此時間安排上較為彈性，供品準備也可以相對簡便，重點在於向天公表達新年的祝賀與祈願。

拜天公日期：國曆2月17日／農曆1月1日（大年初一）。 拜天公時間：子時（除夕23時至初一1時）至午時（初一11時至13時）之間為佳。 拜天公供品：天公金、三牲、年糕、生米、糖果、酒水、蘿蔔糕、四果（四季水果）。

初九「天公生」

過年最後一次的拜天公落在正月初九，這一天也就是「天公生」的日子，源於古人認為「一」為陽數之始，「九」是陽數之極，象徵至高無上的地位，因此將此日定為玉皇大帝的誕辰日。由於天公身為眾神之王，家家戶戶皆會在這一天虔誠祝壽，以祈求新的一年平安順遂。

拜天公日期：國曆2月25日／農曆1月9日（大年初九）。 拜天公時間：子時（初八23時至初九1時）到清晨5時之間為佳。 拜天公供品：天公金、水果、甜品及紅龜粿。

圖／AI生成

虔誠最重要！簡單、正式祭拜都可以

在過去，拜天公講究繁複的禮節，需在前一晚沐浴齋戒，並行「三跪九叩」的古禮；但現代社會多以誠心為主，儀式也逐漸從簡，調整為「正式版」與「簡單版」兩種：

若家中設有神明廳或空間寬敞，通常會採用隆重的「正式版」，要在正廳天公爐下或戶外沒有遮蔽的地方擺設祭壇。這種方式需準備「頂桌」與「下桌」兩張供桌，並遵循「天公在上、神明在下」的原則擺放。頂桌專門敬獻給玉皇大帝，為了表示最崇高的敬意，桌腳通常會用金紙墊高，且供品必須是全素食，包含清茶、鮮花、紮了紅紙的麵線、水果與六齋等；下桌則是供奉隨行的神兵神將，因此可以準備葷食的三牲、五牲以及糕點、紅龜粿等供品。

對於居住在公寓或家中空間有限的民眾，則適合採用「簡單版」的祭拜方式。這種方式不需要區分頂下桌，只需在家門口處設一張供桌，整齊擺放供品、朝外祭拜即可。由於簡單版只有一張桌子，所以供品務必比照頂桌規格，須嚴格遵守「全素食」的原則，絕對不能出現葷食。雖然形式簡化，但對天公的敬意不能減，因此有許多人會在桌子的四隻腳底下墊上厚厚的壽金，象徵將供桌地位抬高。

拜天公完整流程、口訣

1. 根據「正式」或「簡單式」朝門外擺放供桌、供品。

2. 參與祭祀者依照長幼的順序各點上3柱香，由內向外祭拜，接著默唸禱詞。

口訣：天公祖在上，弟子（信女）OOO，住在OOO，今天初九喜逢玉皇大天尊聖誕萬壽，接受弟子（信女）OOO一家虔誠祝壽與簡單供品禮敬，還請玉皇大天尊笑納，並祈求保佑弟子（信女）OOO一家平安順利、消災增福。

3. 唸完禱詞後，將3炷香插在米杯上，其餘香分別插在各供品上。待線香燃燒3分之2時，拿起紙錢拜三拜，就可以開始燒紙錢，部分民眾則會在拿紙錢前，先擲茭詢問，確認後才燒。

拜錯恐衰整年？拜天公禁忌

拜天公不僅是為了感謝上天過去一年的庇佑，更是新春補足運勢的最佳時機。不過在祈福的同時，也需留意相關的祭祀禁忌，以免在無心之中誤觸地雷，反而對神明不敬。由於拜天公的習俗流傳已久、禮數眾多，以下幾個常見的禁忌提供給讀者參考：

1. 祭祀前一律都要齋戒沐浴。 2. 拜天公的順序必須排在拜地基主和祖先之前。 3. 燒給天公的金紙與其他神明不同，需用「天公金」，不可燒錯。 4. 祭拜時不可輕浮，忌口出髒話穢言，以免褻瀆、不尊敬天公。 5. 祭祀當天忌諱屠宰殺生。 6. 不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。 7. 簡單式祭祀的供品必須是素食或水果，不可以有葷食。 8. 「下桌」牲禮所獻的雞必需是閹過的公雞，不可使用白毛雞或母雞，以示對天公的尊敬。 9. 避免挑選多籽、氣味重、或可能衝撞名諱的水果，像是釋迦、番石榴或李子等。因為水果多籽不易消化，會隨著排泄物排出體外，故被視為不潔。

隨著時代演變與居住環境的不同，這些民俗禮數僅供參考，實際執行仍取決於個人的方便與意願。若無法在家設壇，前往廟宇參拜也是很好的選擇。無論形式如何，最珍貴的始終是一顆虔誠恭敬的心。