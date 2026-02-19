馬年紅包招財法！壓歲錢、開工紅包別亂花 做小事就能錢滾錢「馬上發財」

快訊

農曆新年最令人期待的環節，莫過於收到長輩的壓歲錢和公司的開工紅包。但您知道嗎？這份紅包的處理方式，決定了是否能把好運、財氣留下來。對此，《聯合新聞網》特別整理了過年與開工的「紅包招財法」，只要幾個簡單的動作，就能「馬上發財」，賺進大把鈔票。

別急著丟掉紅包袋 3招留財「放大壓歲錢」

長輩給的紅包代表著對方的心意和祝福，若想將這份好運轉化為實質的財富，可以掌握以下三個關鍵

一、紅包壓在枕頭下：「睡」出整年好運

紅包也就是大家熟知的「壓歲錢」，其實有著避邪的寓意；相傳過去為了避免年獸搗亂、驚擾孩童，父母會特地將紅包放在枕頭底下「壓驚」，讓孩子能安心入睡。習俗演變至今，將紅包放在枕頭底下「壓著睡」，則轉化為接收新年好福氣之意，象徵把運氣通通壓住不溜走。建議至少將紅包放到大年初五，讓您在睡覺時吸飽財氣，完整接收新年的好運。

二、紅包留到元宵節：讓鴻運轉化為「發財金」

收到紅包後，先別將錢拿出來使用！在傳統習俗中，農曆新年要一直到過完元宵節才算真正結束。既然紅包象徵著滿滿的好運，先將這筆錢保留一陣子，便寓意著「延續鴻運」。可以將紅包留到元宵節之後，再存入銀行戶頭當作「發財金」，讓這份好運轉化為實際的招財動力，為自己招來滾滾財運。

三、自製「錢母」隨身帶：3款招財法任您選

除了存入銀行，想讓財運隨身跟著走，也可以從紅包中抽出一部分，製作成「錢母」放在皮夾裡，以下推薦三種人氣組合：

168「一路發」：取「一路發」的諧音，準備2個50元、6個10元和8個1元的硬幣放入紅包，再將紅包袋擺放在皮夾隨身攜帶，象徵新年一路旺到底。

十全十美：在紅包袋內放入10枚10元硬幣，象徵「十全十美」。代表新的一年事事圓滿、樣樣好，既招財又納福。

百元「滿」滿賺：若怕硬幣太重或占空間，也可以準備一張紅色的100元鈔票，搭配寫上「滿」字的黃色小紙片，一起裝進紅包袋。代表荷包賺滿滿，輕便又喜氣。

開工紅包別亂花 開運「3撇步」教您用

隨著年假結束，各行各業陸續開工，按照習俗，許多公司都會發放「開工紅包」讓員工討個吉利。無論金額多少，這份紅包都承載著新一年的祝福與鴻運。想讓財運、事業運更加分？《聯合新聞網》統整命理師曾提點的內容，列出開工紅包招財的3個撇步，幫助您在新的一年穩固財氣！

開工紅包示意圖。圖／AI生成
開工紅包示意圖。圖／AI生成

一、靜置幾天「守財氣」 存入銀行錢滾錢

剛領到熱騰騰的開工紅包，千萬別急著揮霍！這筆錢象徵新一年財富的起點，若隨意花掉容易讓財氣跟著散去。建議先將紅包留在身上，靜置3至7天，此舉有「守財」的寓意，能先穩固氣場。待時機成熟後，再擇吉日將這筆錢存入「薪資轉帳戶頭」或常用帳戶，將其視為「發財金」注入財庫，讓小錢吸來大錢，祈求新的一年薪水看漲、存款步步高升。

二、紅包袋別丟！寫下目標「暗中」加持

把錢拿出來後，紅包袋千萬別隨手亂丟，這可是開工最強的「招財神器」。命理師柯柏成曾提醒，可以在紅包袋上寫下公司的文化精神、老闆的激勵格言，或是一段鞭策自己的工作目標，甚至簡單寫上自己的名字，將願望「實體化」。

接著，將特製紅包袋放在辦公桌的隱密處，例如抽屜內、桌墊下、鍵盤或電話機下方。切記要「完全遮蓋」不可招搖，讓它在暗中默默為您招貴人、旺事業，並可以持續擺放，直到明年的除夕之前再回收掉；如果不小心被別人看到也無需介意，重新收好即可。

三、化紅包為戰力！買「生財工具」自我投資

開工紅包不僅是吉祥的象徵，更是實現目標的助力。若一時之間不知如何運用，不妨將這筆錢拿來「投資自己」！可以將其用來購買與工作相關的「生財工具」，例如辦公用品、專業書籍，或是報名提升技能的課程。這代表將老闆給的福氣，轉化為實質的職場競爭力，讓您在新的一年不只財運旺，事業運更是強強滾！

