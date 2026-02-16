春節到！12星座紅包怎麼花？ 牡羊忍不住、處女精打細算、摩羯犒賞自己
過年除了走春、吃年菜，最讓人期待的莫過於收到紅包。如果現在收到一筆紅包，你會怎麼花？日本媒體「占TV」整理出12星座常見的紅包使用方式，從全額存起來到一次花光，各星座理財與消費風格差異十足。
牡羊座：紅包立刻變現 衝動型娛樂消費
行動派的牡羊座拿到紅包後，最難忍住的就是「現在就想用」。無論是手機遊戲課金、最新款商品，還是臨時起意的娛樂消費，都可能讓紅包在短時間內花光，重點在於當下的爽感與刺激。
金牛座：全部存起來 安全感最重要
重視金錢穩定與安全感的金牛座，對紅包的第一反應往往是「存起來」。看著存款增加本身就是一種滿足，他們不急著花錢，寧願為未來多留一份保障。
雙子座：追星第一優先 紅包變成應援資金
好奇心旺盛又緊跟流行的雙子座，紅包經常花在追星與流行文化上。演唱會門票、周邊商品、限定收藏，只要是喜歡的對象，就會毫不猶豫投入。
巨蟹座：沉浸喜好世界 買動漫最療癒
情感細膩的巨蟹座，偏好能帶來安全感與療癒感的事物。紅包多半花在動漫、漫畫或相關周邊上，透過熟悉又喜愛的世界，讓自己獲得放鬆與滿足。
獅子座：買配件犒賞自己 重視質感
喜歡展現自我風格的獅子座，紅包常被用來購買飾品或配件。從小時候的玩具首飾，到長大後的質感單品，只要能讓自己更亮眼，就是最值得的花費。
處女座：一半存一半花 精打細算不浪費
務實又理性的處女座，習慣將紅包做最有效率的分配。一半存起來、一半用於購買真正需要或長期想要的東西，消費前也會反覆比較，不輕易亂花。
天秤座：花在人際關係 吃喝聚會最重要
重視人際與平衡感的天秤座，紅包往往用在聚餐、聚會或小旅行上。比起自己獨享，他們更樂於與朋友共享，甚至不介意請客，換來愉快的相處時光。
天蠍座：專注投入興趣 一次買到位
一旦投入就全心全意的天蠍座，紅包多半花在某項熱愛的興趣上。不論是器材、課程還是專業用品，只要能讓自己更深入鑽研，就會毫不手軟。
射手座：為熱情買單 門票與周邊全包
熱愛自由與體驗的射手座，紅包經常用在演唱會、運動賽事或活動門票上。如果預算允許，還會順手購入大量紀念品，把快樂一次帶回家。
摩羯座：用旅行犒賞自己 放鬆最實在
長期為工作與責任打拚的摩羯座，紅包更像是一筆「犒賞基金」。他們傾向把錢用在旅行或休息上，讓自己暫時遠離壓力，重新充電再出發。
水瓶座：投資知識 紅包變成書本
重視思考與知識累積的水瓶座，紅包最常花在書籍上，尤其是平時捨不得買的專業書、冷門書或絕版書。對他們而言，精神層面的收穫比物質更重要。
雙魚座：夢幻可愛至上 小物最能療癒
感性又浪漫的雙魚座，紅包常花在可愛或夢幻的小物上，例如玩偶、抱枕或居家擺設。即使已經長大，這些充滿童心的物品仍能帶來滿滿幸福感。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
