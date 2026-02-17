12生肖馬年開運色「穿起來」！招財旺運、人見人愛

2026馬年想更順嗎？除了努力打拚外，不妨用開運色調整氣場。根據五行，12生肖都有專屬幸運色，能助攻整體運、感情運、健康運、財運，只要在日常穿搭用上「幸運色」，就能大幅提升氣場能量，馬年開運。

★鼠（五行水）

幸運色藍色、黑色。

2026年不宜冒險，要保持冷靜，穩健前行，凡事都能迎刃而解。人際上要懂得聽建議，財運屬於慢慢累積型，別急著衝。

★牛（五行土）

幸運色棕色，另外黃色財運、紅色旺感情。

貴人運旺盛，今年是「一步一步變強」的節奏。財運有成長空間，特別適合談加薪或穩定投資。感情方面多主動一點更有突破。

★虎（五行木）

綠色健康運、青色財運、藍色感情運。

貴人運強，2026很忙也很有收穫，行動力一上來就容易被看見。財運穩定中成長，感情上適合把話說開，誤會別悶著。

★兔（五行木）

綠色健康運、青色財運、紅色、紫色感情運。

整體運勢回春，有很多機會，事業財運都很加分。桃花運不錯，溝通要注意細節，別太急躁。

★龍（五行土）

黃色健康運、棕色財運、白色感情運。

工作運不錯，要穩住基本盤。財運適合長期經營，別炒短線。感情上多一點柔軟與包容，關係更順。

★蛇（五行火）

紅色健康運、紫色財運、綠色感情運。

今年左右逢源，貴人運很旺。直覺很準，適合做決策向。財運上升，利於合作。感情別太強勢，多給對方空間。

★馬（五行火）

紅色健康運、粉色財運、藍色感情運。

氣勢很旺，因為逢太歲年，理財要謹慎，勿衝動行事。感情運則要注意情緒起伏，溝通放軟更加分。

圖為開運色示意圖。圖/AI生成

★羊（五行土）

紅色健康運、紫色財運、黃色感情運。

整體運勢向上，請先穩住。財運方面要耐心布局。感情上適合認真經營，別因小事冷戰。

★猴（五行金）

白色健康運、金色財運、黃色感情運。

展現效率的一年，很容易得到掌聲。財運有機會提升，領到額外獎金。感情方面多給安全感，關係更穩。

★雞（五行金）

白色健康運、金色財運、黃色感情運，另外雞特別忌紅色，以免口舌衝突。

要精準出擊，抓住重點就會很順心。財運表現不錯，但要避開衝動消費與情緒性花錢。

★狗（五行土）

紅色健康運、紫色財運、黃色感情運。

責任加重，但也代表被重視。財運在努力中看見成果，適合慢慢做大。感情上要放下防備，才會靠近幸福。

★豬（五行水）

藍色健康運，黑色財運、綠色感情運。

調整心態，身心平衡運勢才會好。財運要守成，適合穩穩存錢。感情上多點溫柔與陪伴，會收穫滿滿好感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。