除舊佈新迎好運！命理師傳授4招居家風水轉運法

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師教大家4招過年轉運迎財的方法。示意圖／AI生成
命理師教大家4招過年轉運迎財的方法。示意圖／AI生成

每到農曆年，家家戶戶除了大掃除之外，風水上的布置擺飾也是很重要的動作，為了讓新的一年能夠「順風、順水、順財神」，許多人會參考命理師的建議，將家裡重新布置一番。命理師湯鎮瑋上節目《命運好好玩》分享四招可轉運生財的方法，只要準備四種物品就可以去除不好的穢氣，還可以招財納福護平安。

一、不卡氣–艾草除穢

湯鎮瑋表示，如果家裡無形中有一些不好的味道，例如床單很久沒洗，有油耗味，或者在外工作遇到不好的磁場，把不好的氣味帶回家，不然就是家人常吵架，這些不好的氣場就是「味煞」，會影響居住者的運氣。想要有好運氣，第一個步驟就是「不卡氣」，湯鎮瑋建議可以用艾草來除穢，效果最好，若再加上黑曜石更佳，其他還有抹草、芙蓉也是除穢的吉祥草。

湯鎮瑋說現在有一些精油植粹的配方可以使用，他提醒家中內外都要淨化，尤其大門口更是需要，因為每天都要進出，所以大門是很重要的引氣口，建議每天出去回來就噴灑一遍，讓家裡保持芳香，就不會有「卡氣」的問題。

二、換氣–太歲包護宅

湯鎮瑋表示，節氣交接的時候最怕把不好運氣帶到新的一年，因此可以在住家大門的門把上掛「除穢包」。他說2026年的除穢包一定要掛有葫蘆造型的，因為葫蘆是千年化煞神器，能夠去病氣、收納財氣。此外，每一年的除穢包最好縫一張當年的太歲符進去，代表當年的太歲星君來守護家宅平安。

湯鎮瑋說2026年馬年是「火氣」很旺的一年，每一個人最好都要氣場穩定，才不會跟人家吵架，也不會得罪小人，可以迎接貴人，因此把太歲符放到除穢包裡，代表從2025到2026新的一年有一個結界。至於除穢包要何時放，湯鎮瑋建議可以在冬至、清屯、除夕，最晚在立春這天，就要完成所有布局。

三、接氣–紅毯接財神

接氣也就是要接財神進家門，湯鎮瑋建議在家中大門口內或外其中一個地方，放上紅地毯，如果有印「貔貅」圖案更好，因為貔貅生性愛財，所以可以幫忙守財、納財、鎮守財庫，重點是若地毯上可以寫上「對我生財」四個字，還可以化煞為財。

湯鎮瑋解釋有時候門口的氣場或風水可能會有一些煞氣，因此藉由「對我生財」的文字靈動力，來轉換好的磁場，他還建議紅地毯下面如果可以舖上用錢幣組成的七星陣，代表每天踩錢進門，引財神進門，讓家裡充滿財氣，運氣也可以持盈保泰。

四、旺氣–吉祥物旺財氣

湯鎮瑋表示，客廳是2026年風水布局當中轉換財運、轉換事業運重要的總開關，因此要燈火通明，並且在客廳明財位或辦公桌放上馬的吉祥擺件，當作開運小物，來旺自己的財氣。

農曆過年 春節 馬年 風水 命理師 財運

相關新聞

過年最不想看到的年菜？網友狂點名「這一味」：至今仍難接受

隨著農曆新年腳步逼近，不少家庭已開始準備年夜飯，不過傳統年菜對部分年輕族群來說卻成了壓力來源。近日有網友發起「最不想吃的年夜菜」討論，引發熱烈共鳴...

南鯤鯓代天府國運下下籤神準 大年初一明年籤再出爐受矚目

今年初南鯤鯓代天府王爺們再度給了國運下下籤、也再引發部分名嘴不滿質疑「唱衰台灣」，廟方人員又一次尷尬難以解釋，結果今年地...

侯友宜視察新北春節路況 預告九天連假的出遊塞車時間點

今天是春節九天連假第一天，新北市長侯友宜今早至交通局交通戰情室了解國道及新北市境內及台64、65快速道路等交通狀況 。侯...

春節連假首日國道中部路況大致良好 但多起追撞車禍造成局部塞車

今天是春節連假第1天，國道中部路段上午的路況大致順暢，不過在國1埔鹽系統及國3快官交流道到霧峰系統交流道間南下車道，則分...

竹南后厝龍鳳宮春節活動滿檔 初一乞龜打頭陣

農曆春節到來，位於苗栗縣竹南鎮的后厝龍鳳宮將舉辦迎春系列活動，由200多年歷史的乞龜祈福活動打頭陣；大年初一起，民眾擲筊...

不是發圓形錢母 竹南五穀宮年初一發方形限量無事牌

農曆大年初一，民眾習慣出門走春。位於苗栗縣的竹南五穀宮，不同其他廟宇發放圓形錢母或新台幣1元小紅包，廟方選在大年初一發放...

