除舊佈新迎好運！命理師傳授4招居家風水轉運法

每到農曆年，家家戶戶除了大掃除之外，風水上的布置擺飾也是很重要的動作，為了讓新的一年能夠「順風、順水、順財神」，許多人會參考命理師的建議，將家裡重新布置一番。命理師湯鎮瑋上節目《命運好好玩》分享四招可轉運生財的方法，只要準備四種物品就可以去除不好的穢氣，還可以招財納福護平安。

一、不卡氣–艾草除穢

湯鎮瑋表示，如果家裡無形中有一些不好的味道，例如床單很久沒洗，有油耗味，或者在外工作遇到不好的磁場，把不好的氣味帶回家，不然就是家人常吵架，這些不好的氣場就是「味煞」，會影響居住者的運氣。想要有好運氣，第一個步驟就是「不卡氣」，湯鎮瑋建議可以用艾草來除穢，效果最好，若再加上黑曜石更佳，其他還有抹草、芙蓉也是除穢的吉祥草。

湯鎮瑋說現在有一些精油植粹的配方可以使用，他提醒家中內外都要淨化，尤其大門口更是需要，因為每天都要進出，所以大門是很重要的引氣口，建議每天出去回來就噴灑一遍，讓家裡保持芳香，就不會有「卡氣」的問題。

二、換氣–太歲包護宅

湯鎮瑋表示，節氣交接的時候最怕把不好運氣帶到新的一年，因此可以在住家大門的門把上掛「除穢包」。他說2026年的除穢包一定要掛有葫蘆造型的，因為葫蘆是千年化煞神器，能夠去病氣、收納財氣。此外，每一年的除穢包最好縫一張當年的太歲符進去，代表當年的太歲星君來守護家宅平安。

湯鎮瑋說2026年馬年是「火氣」很旺的一年，每一個人最好都要氣場穩定，才不會跟人家吵架，也不會得罪小人，可以迎接貴人，因此把太歲符放到除穢包裡，代表從2025到2026新的一年有一個結界。至於除穢包要何時放，湯鎮瑋建議可以在冬至、清屯、除夕，最晚在立春這天，就要完成所有布局。

三、接氣–紅毯接財神

接氣也就是要接財神進家門，湯鎮瑋建議在家中大門口內或外其中一個地方，放上紅地毯，如果有印「貔貅」圖案更好，因為貔貅生性愛財，所以可以幫忙守財、納財、鎮守財庫，重點是若地毯上可以寫上「對我生財」四個字，還可以化煞為財。

湯鎮瑋解釋有時候門口的氣場或風水可能會有一些煞氣，因此藉由「對我生財」的文字靈動力，來轉換好的磁場，他還建議紅地毯下面如果可以舖上用錢幣組成的七星陣，代表每天踩錢進門，引財神進門，讓家裡充滿財氣，運氣也可以持盈保泰。

四、旺氣–吉祥物旺財氣

湯鎮瑋表示，客廳是2026年風水布局當中轉換財運、轉換事業運重要的總開關，因此要燈火通明，並且在客廳明財位或辦公桌放上馬的吉祥擺件，當作開運小物，來旺自己的財氣。