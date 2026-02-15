親戚總是叫錯？春節這張「稱謂關係圖」必看 實用口訣秒懂怎麼叫

農曆春節走親訪友，有時最尷尬的不是被問「什麼時候結婚？」、「年薪多少？」、「買車、買房了嗎？」，而是站在親戚面前卻不知道該怎麼叫人。尤其家族成員一多，堂的、表的、姑的、舅的各種稱謂全混在一起，一不小心就容易叫錯而失了禮數。

「聯合新聞網」整理常用親戚稱呼，依「未婚／已婚」、「父系／母系」、「血親／姻親」分門別類，搭配記憶口訣與實用簡化原則，讓你過年安心開口、不再卡關。

親戚稱謂全攻略。 圖／AI生成

一、父系親屬

1、堂親（同姓氏）

● 父親的哥哥：伯父（配偶：伯母）

● 父親的弟弟：叔叔（配偶：嬸嬸）

● 父親兄弟的小孩：堂哥、堂姊、堂弟、堂妹

2、表親（不同姓氏）

● 父親的姊妹：姑姑（配偶：姑丈）

● 父親姊妹的小孩：表哥、表姊、表弟、表妹

二、母系親屬

● 母親的兄弟：舅舅（配偶：舅媽）

● 母親的姊妹：阿姨（配偶：姨丈）

● 母親兄弟姊妹的小孩：不論姓氏，一律稱表哥、表姊、表弟、表妹

三、祖輩與長輩常見稱呼

1、父系親屬

● 父親的父母：爺爺、奶奶

● 爺爺的兄弟姊妹：伯公、叔公、姑婆

● 奶奶的兄弟姊妹：舅公、姨婆

2、母系親屬

● 母親的父母：外公、外婆

● 外公的兄弟姊妹：外伯公、外叔公、外姑婆

● 外婆的兄弟姊妹：外舅公、外姨婆

三、快速稱呼小技巧

● 父系長輩：爺爺、奶奶、伯父、叔叔、姑姑

● 母系長輩：外公、外婆、舅舅、阿姨

● 父系晚輩：姪子、姪女、孫子、孫女

● 母系晚輩：外甥、外甥女、外孫、外孫女

一、配偶為妻子

● 妻子的父母：岳父、岳母

● 妻子的兄弟：大舅、小舅

● 妻子的姊妹：大姨、小姨

二、配偶為丈夫

● 丈夫的父母：公公、婆婆

● 丈夫的兄弟：大伯、小叔

● 丈夫的姊妹：大姑、小姑

三、孩子的配偶

● 兒子的妻子：媳婦、兒媳

● 女兒的丈夫：女婿

春節稱謂看似瑣碎，卻是華人社會中「禮數與關係」的重要文化，與其硬背全表，不如掌握邏輯、懂得簡化，讓過年回家少一分緊張，多一分從容！

一、核心口訣

1、同姓叫堂，不同姓叫表；同姓叫姪，不同姓叫甥

2、爺爺奶奶同輩分：一律加「公」、「婆」

3、母系祖輩、晚輩：一律加「外」

4、妻子的親戚：一律用「舅、姨」體系

5、丈夫的親戚：一律用「伯、叔、姑」體系

二、字義快速判斷法

1、姪：父系、同姓

2、甥：母系、不同姓

3、姑、舅、姨：上一輩的兄弟姊妹

4、表：母系、父系非直系

三、通用簡化原則

過年期間，若真的記不住稱謂，或是親戚輩分難判、多年未見，也能以「通用簡化版」應急稱呼。

1、長輩：叔叔、阿姨

2、同輩：哥哥、姐姐

3、搭配「大／小」字輩（例如：大舅、小姑）

親戚稱謂計算機是一種實用的線上小工具，只要依序輸入親屬關係，系統就會自動推算出正確的親戚稱謂，幫助使用者快速判斷該如何稱呼。

對於春節返鄉、婚宴聚會或多年未見的家族成員來說，這類工具特別適合用來「臨時救急」，避免叫錯人而尷尬失禮。

3步驟教你怎麼用： 1、輸入起點 以「我」為基準，選擇第一層關係，例如：父親、母親、兄弟、姊妹。 2、依關係一路點選 依實際家族關係往下選，例如：「母親 → 弟弟 → 兒子」 3、查看自動推算結果 系統會立即顯示正確稱謂，例如：表弟。

網頁版：點這

APP：下載iOS版 | 下載Android版

親戚稱謂計算機是一種線上小工具，只要依序輸入親屬關係，系統就會自動推算出正確的親戚稱謂。 圖／擷自親戚稱謂計算機