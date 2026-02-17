快訊

鄭麗文除夕撞鐘手中紅繩「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨回應

過一個功德殊勝的馬年！西藏神山轉好運

蔣經國日記／1972春節美中上海公報 金馬悄升一級戰備

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

聯合新聞網／ 綜合報導
新年期間民眾想試試手氣，許多彩券行皆湧入排隊人潮。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
新年期間民眾想試試手氣，許多彩券行皆湧入排隊人潮。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

農曆新來到來，許多人趁著新年試試手氣，刮刮樂、大樂透、威力彩等彩券買氣正夯。許多人相信「科學的盡頭是玄學」，敲碗詢問容易中獎的祕訣到底是什麼？

《聯合新聞網》整理近來網友熱烈討論及曾中過獎的各種小秘方，買刮刮樂前不妨參考一下「玄學」，為自己添添喜氣、增加一點中獎機會。

文章目錄

🌟AI選號 中獎機會加成

多名網友曾在社群平台Threads分享，到彩券行買刮刮樂時，比起自己瞎猜亂矇，「電腦選的卡實在」。

可使用ChatGPT、Gemini等聊天機器人，先跟它說目前有的刮刮樂編號，並請AI從中選出一張能中獎的號碼。

過去有網友分享，透過此方法買了張2000元刮刮樂，竟成功抱回5000元。但也有人實測後坦言，一張也沒中。

刮刮樂示意圖。圖／AI生成
刮刮樂示意圖。圖／AI生成

🌟刮刮樂尾數要慎選

有些人比起盲選刮刮樂，更喜歡參考尾數，選出「幸運數字」增加中獎機會。

過去網友分享，「買尾數26號的都有中獎」，有人嘗試買了好幾張200元、尾數26的刮刮樂，事後竟發現張張有獎，令他相當驚喜。

此外，也有人會優先選擇6、8等數字購買，相信吉利數字能帶來好運；另一派民眾則反其道而行，優先選擇大眾認為較敏感的數字購買，包括44、78、87、94等，藉此增加中獎率。

新年期間彩券行湧入排隊人潮，民眾買刮刮樂小試手氣。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
新年期間彩券行湧入排隊人潮，民眾買刮刮樂小試手氣。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

🌟相信自己 靠直覺選號

部分網友分享，比起靠各類技巧挑選刮刮樂，「相信自己」就是最好的方法，依循直覺選刮刮樂，意外地刮出大獎。

🌟連號增加中獎機會

若店家販售的刮刮樂有連號，例如檯面上有31至37號，可先挑選其中一個號碼購買，如果買了35號刮了沒中，可再選前後兩個數字34、36號，藉此增加中獎機率。

<a href='/search/tagging/2/春節' rel='春節' data-rel='/2/123039' class='tag'><strong>春節</strong></a>期間許多彩券行湧入人潮。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
春節期間許多彩券行湧入人潮。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

🌟有沒中獎？不要只有自己「看」

刮刮樂款式百百種，各類玩法也不大相同。許多民眾刮完後，只會「自己看」有沒中獎，以為沒中就直接丟掉，很可能因「看漏了」而與財神擦身而過。

建議刮刮樂自行對獎後，可再請店員協助掃條碼，確認是否真的摃龜，或是使用台灣彩券的APP掃描，進行雙重確認。

🌟花家魔法護體

近幾年許多網友分享，無論是尾牙、春酒抽獎，抑或是小賭怡情的時刻，只要聽迪士尼動畫電影《花木蘭》中的「以妳為榮」一曲，就能獲得好運氣。

該方法被稱為「花家黑魔法」，歌曲中唱到「老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」，部分網友認為聽越久越多次效果更顯著，「老祖宗」的保佑相當有用，「相信你一定會贏」。

網友們提供各種中獎秘訣，但仍沒有什麼一定會中獎的方法，民眾在購買彩券時，仍應留意個人財務狀況，可別因小賭怡情大傷荷包，適時拿捏停損點、理性消費，千萬別為了發大財失去理智，甚至傾家蕩產。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 刮刮樂 彩券行 台彩 財神

