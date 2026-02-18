2026犯太歲4生肖別慌！點光明燈、安太歲全攻略＋4大禁忌一次看

2026年春節年假長達9天，不少民眾除安排走春、與家人團聚外，也把握機會前往廟宇參拜祈福，為新的一年求平安、轉好運，特別是犯太歲者更關心點光明燈、安太歲的時機與注意事項。《聯合新聞網》特別整理相關重點與差異，協助讀者一次掌握不踩雷。

▌點光明燈的意義、由來與介紹

根據「全國宗教資訊網」資料顯示，光明燈多設於佛、道教廟宇之中，被視為象徵「元神」與內在光明的重要祈福燈具。民眾透過點燃光明燈，祈求點亮元辰、保佑平安順遂，並以長明不滅的燈火，象徵驅散黑暗、照亮未來，因此也被稱作「長明燈」或「無盡燈」。

至於光明燈的起源，則與佛、道教文化長期融合發展有密切關係，由於早期道教吸納民間「本命」信仰，並結合神祇體系、沖犯太歲與元辰吉凶等觀念，進而衍生出禮斗等科儀作為化解方式，最終發展為今日常見的點光明燈與安太歲習俗。

▌點光明燈的最佳時間點

點光明燈並無硬性規定一定要在特定時辰進行，不過多數民眾仍習慣選在春節期間前往廟宇祈福。傳統上以農曆正月初九日、也就是國曆2026年2月25日深夜子時，被視為最理想的點燈時機。常見的光明燈種類包含「光明燈」、「文昌燈」、「財神燈」、「藥師燈」、「平安燈」、「太歲燈」等，若要其他時間點燈，也可請廟宇安排。

光明燈：象徵點亮運勢，祈願前途順遂、遠離災厄，迎向光明的一年。 文昌燈：敬奉文昌帝君，期盼學業精進、考試表現順利，特別受學生與考生青睞。 財神燈：向財神祈求財源廣進，期望事業發展順利、正偏財皆旺。 藥師燈：供奉藥師佛，祈願身體康健、病痛消除，保佑全年健康平安。 平安燈：為全家點燈祈福，盼望闔家平安、生活順心無虞。 太歲燈：專為流年犯太歲者設置，祈求化解沖煞，讓一年運勢平穩。 其他功能性燈種：依信仰需求不同，可向註生娘娘祈求良緣與子嗣，或向三官大帝祈求消災解厄、補運轉運。

▌點光明燈4大禁忌

1.僅限生者點燈：光明燈主要為在世之人祈福使用，不適用於已故親人或寵物。 2.喪家點燈方式：家中若仍在守喪期間，依習俗不宜親自前往廟宇點光明燈，可改由親友代為辦理，或透過線上方式報名點燈。 3.燈位需穩定：點燈時，燈具與姓名牌應保持固定、不搖晃、不閃爍，傳統認為若燈火不穩，象徵一生奔波勞累、運勢起伏不定。 4.熄燈需補點：若光明燈中途熄滅，代表祈福暫告中止，依習俗須重新點燈，才能延續祈福之意。

▌點光明燈必備供品、流程

點光明燈是否真的能改變運勢，向來因人而異，不過不少信眾認為，此舉能帶來心靈寄託，並具有祈福、化煞的象徵意義。進行點燈時，傳統上建議親自前往廟宇，並準備鮮花、素果等供品祭拜，而隨著服務多元化，現今不少廟宇也提供線上點燈，只需提供基本個人資料與功德金，廟方即可代為完成相關儀式。

值得一提的是，點光明燈並不需要填寫生辰八字，即使無法得知完整出生時辰，只要以姓名與居住地址登記，仍可完成點燈流程，祈福效力也不會因此受到影響。

▌馬年犯太歲的生肖

屬馬（值太歲＋刑太歲）：官非風險較高，情緒波動大，一句話不慎可能引發麻煩，需特別注意人際與言行。 屬鼠（沖太歲）：變動幅度最大，可能面臨搬遷、工作變動或感情波折，也需提防「假桃花」陷阱。 屬牛（害太歲）：易遭遇溝通障礙、小人暗算或合作變數，行事務必謹慎，避免衝動決策。 屬兔（破太歲）：人際關係與合作容易破裂，財務管理需加倍留意帳務、收款與憑證，防範損失。

▌如何安太歲？

安太歲目前有三種方式，分別是到廟中安太歲、在家或是線上服務：

1.宮廟安太歲流程：先準備供品、太歲金與太歲衣，或向廟方購買供品包，到附近提供安太歲服務的宮廟（如行天宮、龍山寺）填寫姓名、出生年月日及住址，繳納安太歲費用後，由廟方完成安太歲儀式，部分廟宇還會提供太歲符可帶回家供奉。

2.在家安太歲流程：農曆十二月二十四日先「謝太歲」，燒掉舊符、準備供品拜太歲君，直到農曆正月初九日，再將新太歲符貼在神龕顯眼處，準備水果與麵線、點香跪拜，向太歲君報告姓名與生辰，即完成安太歲儀式。

3.線上安太歲服務：適合無法到廟宇或家中無神明桌者，只需到廟宇官網下單，提供姓名、出生年月日及住址，並完成線上付款，廟方即可代為安太歲。順帶一提，龍山寺、大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮皆提供此服務，其中龍山寺需先註冊會員。

▌安太歲、謝太歲的最佳時間點

安太歲的傳統時段通常落在農曆十二月二十四（送神）至正月十五（元宵）之間，是新春祈福、保平安的熱門期間。換算到2026年，約為國曆2月11日至3月3日。各大廟宇多在此期間舉行安太歲科儀，民眾可依自身時間到廟登記安奉；若不方便出門，也可選擇線上或在家安太歲。部分廟宇則建議在正月內擇吉日（如初一、初九、十五）完成，最晚可於正月底前辦理。

除了年初安太歲，年尾的「謝太歲」也不可忽略。農曆十二月二十四送神後，信眾應準備香案、清茶、水果、香燭及壽金等供品，向太歲星君感謝一年的庇佑，並將舊太歲符撕下，與金紙一同焚化完成儀式。

▌安太歲要準備什麼供品

安太歲的供品依傳統習俗而定，一般會準備以下幾類：

香燭與香案用品：香、蠟燭或酥油燈，用於祭拜太歲星君。 鮮花或花束：象徵敬意與吉祥，也可放在香案旁。 水果：如蘋果、橘子、香蕉、鳳梨等，寓意平安、吉利、順利。 壽金或金紙：用於焚化，象徵祈福與化解厄運。 清茶或素果：供奉太歲君，表達誠意。 太歲符與太歲衣（如宮廟提供）：貼或供奉於神龕，象徵安太歲。

若是在家安太歲，供品可簡化為香燭、鮮果、清茶和太歲符即可，若是到宮廟，多數廟宇會提供「安太歲供品包」，方便一次完成。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。