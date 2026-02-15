整理包／2026過年何時有垃圾車？六都春節垃圾停收、恢復清運時間點一次看

2026農曆新年迎9天連假，歡慶佳節之餘，許多人也問「春節期間哪天開始收垃圾」？今（2026）年除夕在2月16日星期一，連假碰上2個周末，建議民眾可提前於1月15日至2月14日進行整理。

過年前夕，許多家庭除舊布新、大掃除，準備迎接新氣象到來。然而，新年期間部分日期各地區暫停垃圾清運，擔心垃圾放在家裡多日易生臭或占空間，《聯合新聞網》為您整理六都2026年春節垃圾清運時間點，趕快筆記您所在地區的日期，記下「首輪」垃圾車時間點。

文章目錄 台北市

新北市

桃園市

台中市

台南市

高雄市

各地區資訊哪裡找？





台北市政府環境保護局指出，北市於2月17日至19日（農曆初一至初三）、22日（初六）停收垃圾；2月15日、16日及20日即小年夜、除夕及初四加收垃圾。大型廢棄物部分，小年夜至初六停收，2月23日（初七）恢復收運。

停收期間若欲丟垃圾，台北市亦有30處收受點可多加利用。

2026年春節期間，台北市收運垃圾狀況。圖／取自台北市環保局臉書粉專





新北市政府環境保護局指出，新北地區於初一（2月17日）至初三（2月19日）期間停止收運垃圾；初四（2月20日）恢復正常收運。此外，小年夜（2月15日）將加班收運垃圾，除夕（2月16日）當天則自上午提前收運至傍晚6時止。

考量停收期間民眾仍有倒垃圾的需求，新北市設置70處定點收運站供需要的民眾，詳細資訊可至「新北樂圾車」查詢。

2026年春節期間，新北市收運垃圾狀況。圖／取自新北垃圾清運資訊查詢網





桃園環境保護局表示，2月15日（小年夜）當日依夜間原時段加班收運，16日（除夕）自上午9時起提早收運；17日至19日（初一至初三）暫停垃圾收運；20日（初四）上午9時起提前出勤收運，21日（初五）起全面恢復原夜間時段正常收運。

桃園環保局也提醒，春節期間最新、最即時的垃圾收運資訊，可透過「桃園垃圾車APP」及環保局官網查詢。

2026年春節期間，桃園市收運垃圾狀況。圖／取自桃園環保局臉書粉專





台中市政府環境保護局市公布，2月15日（小年夜）及16日（除夕）皆提供沿街垃圾清運服務；17日（初一）、2月19日（初三）停止沿街垃圾收運，當天將改成定時定點服務。

從2月20日（初四）起全面恢復正常清運，詳細垃圾收運資訊，可使用APP「台中垃圾清運大車隊」查詢，也可透過台中垃圾清運大車隊即時查訊系統確認資訊。

台中環保局指出，大年初一及初三全市共設701處定時定點垃圾收運站，每處停留時間約5至30分鐘，以利民眾就近交付垃圾。另因清潔隊員例假日安排，初二、初六停止垃圾收運。

台中市環保局公布今年春節垃圾收取時間表。圖／台中市政府環境保護局提供





根據「環境衛生管理資訊系統」資訊，台南各地區15日（小年夜）及16日（除夕）的垃圾清運狀況各不相同，部分區域安排加班或提早收運垃圾。

台南市全市於17日（初一）至19日（初三）這3天全面停止收運家戶垃圾，並自20日（初四）起陸續恢復收運，各地區詳情資訊可查詢「2026春節期間垃圾清運時間表」。

115年台南市春節期間各區清潔隊垃圾清運時間表。圖／截自台南市政府環境保護局網站





高雄市全市自17日（初一）至19日（初三）全面停止收運家戶垃圾，共計3天；20日（初四）恢復垃圾清運，部分行政區當日除夜間正常清運外，會視情況於白天加強或提早進行一趟收運，民眾可多加利用。

高雄各行政區垃圾收運情形，可參考高雄市政府環境保護局網站「春節清運」專區查詢。

高市環保局公布今年春節垃圾收取時間表。圖／高市環保局提供





春節連假期間，全台各地區的垃圾收運狀況皆有變動，多數地區於初一至初三停止收運，共為期3天。

垃圾清運實際狀況仍參照各地方規劃，各縣市詳細資訊，可參考環境衛生管理資訊系統「2026春節期間垃圾清運時間表」，亦可透過地方官網、社群媒體或APP查詢。

2026年農曆新年迎9天連假，各地區垃圾收運情況也不盡相同。圖為嘉義市平日晚上定點垃圾車情形。情境示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者林伯驊攝影