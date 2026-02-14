別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」

2026年是農曆「丙午年」，為了迎接馬年到來，各界紛紛送上象徵奔騰向前、開創新局的吉祥祝福。馬在傳統文化中代表勤奮、速度與行動力，馬年也被視為適合衝刺目標、拓展版圖的一年，不少民眾期盼在新的一年中，事業、財運與生活都能「一馬當先」。

《聯合新聞網》特別整理117句過年吉祥話，內容涵蓋傳統新年祝賀、萬用祝福語，以及琅琅上口的諧音趣味梗，無論走春拜年、親友聚會或各式年節場合都能輕鬆應對，一開口就能傳遞滿滿好運與祝福。