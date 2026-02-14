別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
2026年是農曆「丙午年」，為了迎接馬年到來，各界紛紛送上象徵奔騰向前、開創新局的吉祥祝福。馬在傳統文化中代表勤奮、速度與行動力，馬年也被視為適合衝刺目標、拓展版圖的一年，不少民眾期盼在新的一年中，事業、財運與生活都能「一馬當先」。
《聯合新聞網》特別整理117句過年吉祥話，內容涵蓋傳統新年祝賀、萬用祝福語，以及琅琅上口的諧音趣味梗，無論走春拜年、親友聚會或各式年節場合都能輕鬆應對，一開口就能傳遞滿滿好運與祝福。
🧧祝福事業的馬年吉祥話
1.馬到成功
2.一馬當先
3.馬步穩健
4.馬不停蹄
5.龍馬精神
6.駿馬馳大業
7.馬蹄踏青雲
8.馬到功成喜滿門
9.駿馬奔騰展宏圖
10.馬揚鬃毛迎祥瑞
11.策馬揚鞭開鴻運
12.馬馳千里創佳績
🧧祝福財運的馬年吉祥話
1.馬到金來
2.馬踏金橋
3.馬騰富貴
4.馬馳千里
5.馬蹄生金
6.馬蹄聲聲踏富路
7.馬踏祥雲開泰運
8.馬到金來財運旺
9.駿馬奔騰報喜事
10.馬蹄踏金路，財源滾滾來
11.戰馬馳千里，富貴長春至
12.馬車載福氣，金銀滿倉來
🧧祝福感情的馬年吉祥話
1.馬到情成
2.駿馬傳情
3.馬踏花開
4.馬步情深
5.馬上幸福滿人間
6.馬年添喜慶豐收
7.馬上好緣情長久
8.馬到情成共白首
🧧祝福健康的馬年吉祥話
1.馬到平安
2.馬運亨通
3.馬年大吉
4.馬上添福
5.馬上安康添喜氣
6.馬到平安福滿門
7.馬年春暖福滿堂
8.馬上添福樂無邊
9.馬步如飛迎好運
🧧通用的馬年吉祥話
1.馬到福到
2.馬舞春風
3.馬駿精神
4.馬啼報喜
5.馬年吉祥
6.馬到福到喜盈門
7.龍馬精神添喜氣
8.馬啼春風報喜訊
9.馬舞春風喜滿門
10.馬年幸福福滿門
🧧馬年吉祥話對聯
1.龍馬精神，福壽綿延
2.馬年大吉，吉星高照
3.福馬奔騰來，好運滿堂開
4.馬蹄聲聲響，好運滾滾來
5.大地生香吐艷，神州躍馬爭春
6.馬蹄得得報春，雪瑞年豐福滿
7.春到紅鬃馬上，喜臨綠柳門前
8.飛雪片片凝瑞，馬蹄聲聲報春
9.馬年平安又健康，闔家歡樂喜洋洋
10.馬年納福迎祥瑞，松鶴長春樂無邊
11.馬蹄聲聲報喜來，福氣滿門財運開
12.馬躍青山春色近，福臨門戶歲華新
13.駿馬奔來報喜訊，家和萬事皆安寧
14.馬到成功迎新歲，春風得意步步高
15.策馬揚鞭迎春到，馬馳千里賀新年
16.馬踏祥雲添瑞氣，金馬報喜送吉祥
17.馬啼春色花迎客，馬舞東風喜滿門
18.駿馬奔騰開盛世，馬到福到慶佳節
19.馬車載福進家門，財源滾滾年年新
20.駿馬奔騰迎春節，財源廣進福滿堂
21.馬術英姿賀新春，財運旺盛福滿門
22.馬蹄聲聲踏勝境，功業輝煌志氣高
23.馬鞭揚起成功志，馬術展現榮耀光
24.馬躍平安家家喜，福臨門戶歲歲安
25.馬蹄聲聲報喜來，闔家團圓笑開懷
26.馬到幸福心歡喜，笑語盈門樂無比
27.馬年喜樂隨你來，家和萬事皆如意
28.駿馬踏春來吉兆，福星高照樂逍遙
29.駿馬奔騰迎新歲，吉星高照報平安
30.春風得意馬蹄疾，好景常在人長壽
31.策馬揚鞭迎福到，金馬騰躍喜臨門
32.三春芳訊傳鶯口，萬里東風逐馬蹄
33.金馬迎春財源廣，玉馬騰祥福滿門
🧧馬年創意諧音吉祥話
1.Horse如意
2.Horse降臨
3.Horse發生
4.Horse成真
5.Horse連連
6.馬上有錢
7.馬上成交
8.馬上發財
9.神馬都好
10.神馬攏賀
11.億馬當先
12.超級馬力
13.好運加馬
14.馬上加薪
15.馬力全開
16.走馬看發
17.高朋馬座
18.馬（麻）將胡牌
19.馬（麻）將自摸
20.你要錢馬（嗎）
21.你快勒馬（你快樂嗎）
22.財富密馬（碼）
23.給我馬尼（money）
24.馬熊舞吉（馬上有錢）
25.億馬當先，福運連連
26.超級馬力，多財多億
27.馬尼（money）攏總來
28.馬上有錢，大吉大利
29.幸福加馬，日子甜啦
30.馬上有福，一馬當先幸福來
31.馬力全開衝福運，財源滾滾好運來
32.馬上順心天天樂，財富健康雙到手
33.紅包多到拿不完，手速快過赤兔馬
