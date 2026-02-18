過年別踩雷！初二回娘家避開5大禁忌 做錯這事恐將財氣一併倒掉

農曆春節進入初二，民間俗稱「回娘家日」，是出嫁女兒攜家人返娘家拜年的重要時刻。傳統習俗中初二不僅象徵親情團圓，也流傳不少禁忌與規矩，《聯合新聞網》整理初二回娘家必知禁忌與習俗，提醒民眾避開地雷，讓新年過得更安心順利。

依照傳統，初二是出嫁女兒回娘家的日子，女兒通常會與丈夫、孩子一同返家，並準備糖果、餅乾或水果等伴手禮，象徵禮數周到、圓滿成雙，而有些家庭也會在初二再次祭拜祖先，感謝庇佑並祈求新年平安順利，因此初二也被稱為「迎婿日」，女婿正式受到娘家款待，多半會表現得特別有禮。

至於禁忌方面，以下整理常見「初二禁忌TOP5」，帶領讀者了解由來與現代解法：

女兒不宜在娘家待太晚、過夜

傳統觀念認為，出嫁女兒若在娘家吃晚餐甚至留宿，象徵「把娘家吃到底」，被視為對娘家運勢不利，因此過去多強調「早去早回」。不過民俗人士指出，現代可透過攜帶伴手禮、主動補給生活用品，或以言語表達「回來補給娘家」的心意，象徵意義便能轉為回饋，不必過度緊張。

回娘家忌諱空手

初二返娘家被認為應帶上伴手禮，若空手回家，傳統說法認為象徵「把福氣帶走」。常見禮品包括糖果、餅乾、水果或日用品，重點不在價值高低，而是表達心意與禮數，讓團圓更圓滿。

避免吵架、說不吉利的話

過年期間本就忌諱爭執，初二更被視為影響家庭整年氣氛的重要日子。民間認為，若在這天口出惡言、翻舊帳或爭吵，可能影響一整年的家庭運勢，因此多提醒「有話年後再說」，以和氣為先。

女兒不宜在娘家掃地

部分傳統說法指出，出嫁女兒在初二掃地，象徵把娘家的財運掃走，因此不建議主動打掃。不過現代多半將此視為象徵性禁忌，若真要幫忙家務，也可改以洗菜、準備餐點等方式替代。

不宜洗衣、倒垃圾（部分地區）

少數地區仍流傳初二洗衣、倒垃圾恐將財氣一併倒掉的說法，但此禁忌多半集中於初一，初二已較少人嚴格遵守。專家指出，這類說法可作為民俗參考，無須過度迷信。

現代社會生活型態改變，不少人因工作或距離因素，未必能在初二回娘家，或選擇初一、初三返家團聚，皆屬正常，即便留宿一晚也不影響運勢，且未婚者、單身族群或需上班的民眾，同樣不受此限制。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。