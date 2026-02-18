初三「赤狗日」年節最凶！憤怒之神現身 5大禁忌踩到恐衰窮整年
農曆春節是家家戶戶團聚的重要時刻，19日迎來大年初三，民俗上稱為「小年朝」，又被稱為「赤狗日」。傳統習俗認為，這一天是春節中的「大凶日」，容易招惹口舌是非與不順之事，特別是在今年馬年，更講究穩中求吉、避免衝動行事，因此多半建議留在家中休息，養精蓄銳，靜待初四迎接財神到來。
5大禁忌觸犯恐整年又衰又窮
一、不外出拜年
相傳赤狗為憤怒之神，大年初三正是赤狗出行的日子，外出走春、拜年容易與人發生爭執。傳統上建議減少外出活動，在家中休息或簡單祭拜神明即可，因此初三也被稱為「小年朝」，象徵調整步調、暫歇的一天。
二、晚上不點燈
民間流傳，初三夜晚是「老鼠娶親」的日子，為避免打擾，可提早關燈。也有人會在廚房放置米粒、鹽巴或甜點，象徵分享食物，寓意與老鼠和平共處，祈求新的一年五穀豐收，有「鼠錢鼠到滿」的吉祥含意。
三、避免宴客請人吃飯
初三又稱赤狗日，「赤」有赤貧之意，傳統認為若在這天宴請賓客，可能導致財運受阻，影響接下來一整年的經濟狀況，特別是在馬年講求財運穩定，更應避免鋪張宴客。
四、不宜恩愛
歷經除夕至初二的忙碌後，初三通常是身心最疲憊的時候，傳統認為行房恐影響氣血；另有一說指出，恩愛之舉可能妨礙老鼠娶親，招來赤狗之怒，建議另擇吉日，以免影響夫妻和諧。
五、不吃米飯
相傳大年初三是「穀子生日」，為祈求來年農作豐收，這天避免食用米飯與五穀，象徵不與老鼠搶食，也寓意為新的一年留下充足福氣與糧食。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
