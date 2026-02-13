2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看

天赦日被稱為「百事大吉日」，是中國傳統黃曆中一年中最吉利的日子之一，寓意「天赦萬罪、諸事順利」。

但即便是這麼吉利的日子，也有一些禁忌或建議避免的事情，主要是避免弄巧成拙或失去吉氣。

2026年天赦日日期（共6天） 3月5日（星期四）農曆正月十七 5月4日（星期一）農曆三月十八 5月20日（星期三）農曆四月初四 7月19日（星期日）農曆六月初六（同時碰上天貺日） 10月1日（星期四）農曆八月廿一 12月16日（星期三）農曆十一月初八

天赦日建議避免的事情

1、重要醫療手術

雖然天赦日吉，但傳統上忌大動手術或開刀，認為這類行為會破壞吉氣，尤其非緊急手術。

2、簽署重要契約（非必要）

對商業契約或買賣契約雖然有些人認為吉，但如果條件不成熟或未審慎檢查，容易因過於「樂觀」而出錯。

3、搬家、裝修

大規模搬家或動土類的活動，儘管吉日有助運勢，但若沒準備好或帶負面情緒，也可能破壞天赦日的吉氣。

4、爭吵、發脾氣

天赦日的吉氣在於「化解冤孽」，若與人爭吵、口角或做不義之事，會浪費吉日的正能量。

5、違法或不正當行為

因為天赦日寓意「天赦萬罪」，如果這天做壞事、欺騙他人，容易造成反效果，傳統認為「福反而化禍」。

天赦日與奇門遁甲開運的吉時和方位

根據命理師陶文在《2026馬年開財運賺大錢》書中表示，天赦日與奇門遁甲開運的吉時和方位如下：

1. 2026年3月5日戊寅日，農曆一月十七日。驚蟄21：58

官星祿神主事，再加上「驚蟄」的天赦日，百年罕見，錯過了等百年！

啟動「祿馬財神」名利雙收，就在這一天。

這是丙午馬年的第一個「天赦日」，這一天的祈福對於事業運的幫助最為顯著，不論是袪除阻礙，化解困局，還是營造名利雙收，都是「天赦日」+「驚蟄日」+「官星祿神」的罕見絕佳神奇效應。

這一天向「上帝」祈福的同時，也要為自己安奉的「祿馬財神」添加大能量，讓自己的「富貴並臨」獲得「上帝」的加持。

2. 2026年5月4日戊寅日，農曆三月十八日

官星祿神日。丙午年、壬辰月、戊寅日的「天赦日」，家運、健康運、事業運與財運一應俱全。

3. 2026年5月20日甲午日，農曆四月初四日

財星祿神日。丙午年、癸巳月、甲午日。本「天赦日」亮點在於「財星祿神」，因此大利「化劫財為生財」。

4. 2026年7月19日甲午日，農曆六月初六日（天貺日+天赦日）

六月初六「天貺日」+「天赦日」，上帝不但聆聽眾生心聲，同時親自審閱眾生需求，賜福、補運，心想事成。千載難逢的形容雖然誇張，但值得這麼形容，更值得執行開運策略。

5. 2026年10月01日戊申日，農曆八月二十一日

文昌祿神日。丙午年、丁酉月、戊申日。偏財源祿神、文昌祿神並臨，心想事成，大利財運與事業運。

6. 2026年12月16日甲子日，農曆十一月初八日

福星祿神日。丙午年、庚子月、甲子日。歲破月×歲破日的雙破天赦日。強烈建議需要逆轉勝的朋友們掌握，這一天具有強大的破除厄運，轉大運能量。這是家庭運與健康運，以及集團事業運的轉運「天赦日」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。