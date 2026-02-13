過年大掃除快處理掉！曝「必丟9大物品」留著恐帶衰整年

農曆新年將至，許多人會趁年前大掃除整理家中，迎接全新的開始。大掃除不只是打掃，更象徵除舊布新，把不好的「氣」清走，迎接好運。如果在整理時發現家裡有這9類物品，務必立刻斷捨離，丟掉它們，才能避免影響新一年的財運與運勢。

1.破損衣物、鞋子、傘：

象徵舊運和破裂的家庭關係，尤其破傘更被視為「家運散」。

2.破碗盤、裂杯：

寓意漏財或財運不順，應徹底丟棄。

3.舊帳單、過期收據：

象徵舊債與停滯的事務，留著容易累積霉運。

4.枯死植物或花：

帶負能量，影響家中氣場與運勢。

5.過期藥品與化妝品：

象徵舊病氣，容易讓運勢停滯。

6.壞掉或長期不用的電器、雜物：

代表舊能量和阻塞，建議清理乾淨。

7.老舊娃娃、人偶

過時的絨毛娃娃或人偶容易滋生黴菌與細菌，甚至可能帶來不好的氣場，長期擺放可能影響健康、引起煩惱或小人作祟。

8.舊報紙、雜誌、型錄

過期的書報、雜誌或型錄已無保存價值，且在潮濕環境容易發霉，滋生細菌，不僅危害家人健康，也可能影響家中運勢。

9.讓人心情低落的物品

任何看了會讓人心情不好或觸景傷情的物品都建議清理，例如曾經傷害自己的物品，這類負能量物品可能導致情緒低落、健康受影響，甚至阻礙運勢。

丟棄這些物品時心態也很重要，要心懷「感謝舊物、迎接新氣」，才能真正斷舊迎新，讓新的一年運勢順暢、財運、健康、人際運都上升。