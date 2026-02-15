過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財

農曆春節連假到來，家家戶戶除了趕辦年貨，也準備為家裡貼上春聯祈求新年好彩頭及一年的好運。不過貼春聯可不是直接拿起來往牆上一貼即可，除了時間、位置、順序、顏色、用字…等都有學問，要是貼錯了可能會犯了禁忌，帶來衰運，民眾務必留意。

以下為過年貼春聯的禁忌整理：

一、禁下午晚上貼春聯

宜擇良辰吉時，最好是在白天的上半天貼春聯，過年貼春聯最佳時間是除夕早上6點到中午12點，這時候陽氣最旺，此外大掃除完也可以直接貼。

如果除夕當天很忙沒空貼，小年夜的白天也可以貼，但不宜在農曆新年前半個月就先貼，因為福氣未到會影響運勢，也不宜過完年才貼。

二、禁舊春聯沒撕

必須先將舊春聯撕乾淨，再貼新的，千萬不能直接將新春聯覆蓋上舊春聯，否則除舊布新沒做好，也容易將過去一年的倒楣運再次留下。

三、禁殘膠沒刮除

此外，若舊春聯撕下來時，上面有一些舊春聯遺留下的膠帶殘膠及痕跡，建議盡量刮除乾淨，張貼的牆體或大門表面先清潔完成後再貼上新的春聯，意謂象徵新的一年乾乾淨淨。

四、禁止貼錯春聯數量

傳統民俗認為單數 (1、3、5)屬陽，雙數屬陰，貼雙數春聯易招陰，因此大門口建議貼單數春聯代表陽氣，例如對聯+橫批為3張，不過家裡面貼的總數不在此限。

五、禁止位置亂貼

大門不貼「春」字。由於古代多為聲色場所會在大門張貼春字，且春字貼大門容易招爛桃花，因此建議大門改貼「福」、「滿」或「招財進寶」等吉祥字，福字也可倒貼，象徵「福到」。「滿」字禁貼在垃圾桶、廁所等地方避免招晦氣或漏財，宜貼在米桶、冰箱、食物櫃等貯藏處。

六、禁止平仄貼相反

站在大門口看房子外觀，視角右手邊的上聯最後一字應為仄聲 (注音三、四聲)，左手邊下聯最後一字為平聲 (注音一、二聲)，記好上下聯口訣（右仄左平）就不會搞混，上下聯左右貼錯，就代表「沒大沒小」、「君臣不分」。

七、禁止貼的順序混亂

必須先貼右邊的「上聯」，再貼左邊的「下聯」，最後才是貼正上方的「橫批」，且上方橫批應貼在門框正中央。

八、喪家不貼春聯

喪家一年內（過世未滿一年，未對年）不貼春聯，舊的春聯也要撕掉，以示對往生者的哀思與尊重，若真的想貼，最好先跟家人溝通過，且應避免貼在大門外，貼於屋內，但仍建議避免太過喜氣的字樣及紅色紙張，如「福到」、「招財進寶」等吉祥詞句。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。