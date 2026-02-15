紅包袋不封口！過年壓歲錢10大禁忌一次看 搞錯恐將整年財運也丟了

農曆新年將至，發紅包、領紅包不只是傳統習俗，更象徵著長輩對晚輩的祝福與喜氣分享。然而，紅包文化背後其實隱藏著不少學問，從紅包袋的選擇到金額的眉角都有講究。為了避免在歡樂的年節氣氛中不小心觸犯禁忌、甚至「擋了財運」，《聯合新聞網》整理了幾項過年紅包的必看禁忌，讓你在送出祝福的同時，也能大吉大利過好年。

一、紅包別放舊鈔

新年新氣象，「舊」會讓領紅包者喜氣、財氣減弱。

二、金額不能單數或是送空紅包

俗話說「好事成雙」，因此新年紅包一定要包雙數，但須特別注意應避開與「死」相近的數字4。另外，送空紅包袋，等同於詛咒對方空空如也，是不吉利的象徵。

三、紅包袋不能封口

若過年紅包袋誤用膠水、膠帶封口，恐將財氣封掉。

四、紅包錢不能太快花掉

除夕拿到紅包後，記得要將其放到枕頭底下「壓歲」，等初五再將錢存入自己的戶頭。若一拿到紅包就立刻花掉，恐會漏財。

五、別把錢折起來放進紅包裡

將紅包折起來，象徵把財運、好運對折，會讓財運不順暢。

六、紅包雙手拿好別掉地

在收別人給的紅包時，用雙手接過，不只是對對方表示尊重，更是代表用手承接滿滿喜氣及好運。其中，必須切記避免紅包掉在地上，或是漏接，以免漏財。

七、不要在長輩面前打開紅包

由於長輩給晚輩紅包，是因為將祝福、好運分享給孩子們，因此若直接在長輩面前將紅包打開，確認裡面的金額，是非常不禮貌的做法。

八、要用新的紅包袋

使用舊紅包袋代表「好運過期」，不只會讓收紅包的人認為對方是個小氣鬼，還毫無心意。

九、包給長輩的紅包金額最好逐年增加

紅包金額增加代表事業穩定，日子過得越來越好。若經濟壓力較大，也可選擇與往年包的金額持平，但千萬別降低，否則長輩可能會開始擔心是否生活、職場遇到問題。

十、包給晚輩們紅包金額應一致

為了不讓紅包成為親戚孩子間「互相比較」的導火線，統一晚輩的紅包金額，就可以讓大家都開心。

關於壓歲錢的由來，據陸媒報導，古代傳說中有一個名字叫「祟」的妖精，每年除夕都會跑出來禍害小孩。其中，有一對夫妻因晚年得子，怕妖精會來嚇小孩，就將銅錢用紅紙包著放在枕頭邊。晚上「祟」闖進家中後，正要伸手去摸小朋友的頭，突然被枕頭邊的金光嚇到，拔腿就跑。

而因為「歲」與「祟」諧音，所以民間便流傳「壓歲錢可以壓住邪祟」，晚輩得到壓歲錢就可以平平安安度過一歲。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。