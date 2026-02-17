快訊

與淫魔富豪艾普斯坦往來書信曝光 凱悅飯店董事長請辭

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

流水畫、老虎、龍…居家招財擺設5大學問 放錯小心是招凶

聯合新聞網／ 綜合報導
招好運居家擺設示意圖。圖／AI生成
招好運居家擺設示意圖。圖／AI生成

新春期間許多民眾忙著除舊佈新，也會添購藝術品或飾品來點綴家中，希望能為新的一年帶來好運。然而，居家擺設不僅僅是為了美觀，更是一門大學問！

知名易理學家楊登嵙老師特別提醒，飾品擺設往往反映了主人的身份地位與文化素養，例如生意人喜愛象徵財源滾滾的「財神」或「發財樹」，政界人士則偏愛寓意節節高陞的「幸運竹」。但若不注意風水禁忌，不僅無法趨吉避凶，反而可能弄巧成拙，甚至招來惡運。

以下5大居家擺設重點，教您如何在新的一年擺出好運勢

1.流水生財，方向不能錯

圖／名門易理楊登嵙博士授權使用
圖／名門易理楊登嵙博士授權使用

山水畫或流水盆景是常見的招財擺設。

吉： 水代表財，因此水流方向必須「向屋內流」，象徵財源廣進。

凶： 絕對不可讓水「向屋外流」，這代表錢財外流，會導致漏財危機。

2. 猛虎下山恐傷人，虎頭「回顧」才吉祥

圖／名門易理楊登嵙博士授權使用
圖／名門易理楊登嵙博士授權使用

家中若有擺放老虎飾品或畫作，姿態至關重要。

吉： 老虎應呈現「上山」之姿，象徵在山林間縱橫馳騁，掌握權勢。此外，虎頭可以有「回顧」的姿勢，寓意顧全大局。

凶： 切忌擺放「下山虎」，俗話說「下山虎飢腸轆轆」，跳躍下山往往是為了覓食，恐有傷人之意，對家中成員運勢不利。

3. 祥龍需得水，無水困淺灘

圖／名門易理楊登嵙博士授權使用
圖／名門易理楊登嵙博士授權使用

龍是尊貴的象徵，但龍的擺設極講究環境配置。

吉： 龍的意象應搭配「雲霧」或「水」。龍飛躍於雲霧之間，或遨遊於水中，才能展現其神威。

凶： 若畫作或雕塑中無雲也無水，即形成了「龍困淺灘」之局，象徵有志難伸，運勢受阻。

4. 聚寶盆藏富，財不露白

圖／名門易理楊登嵙博士授權使用
圖／名門易理楊登嵙博士授權使用

聚寶盆是許多家庭與辦公室必備的招財法寶，安置時需注意細節：

位置： 應擺放在家中或辦公室的「財位」。

材質： 必須為不透明材質。若為透明或半透明，則犯了「財露白」的忌諱。

形狀： 盆口要像財神爺的財寶袋一樣有「束縮」的設計，才能有效防止錢財外漏。

尺寸： 聚寶盆的寬度與高度，最好能符合「文公尺」上的吉利紅字。

5. 植物因地制宜，忌陰樹與杜鵑

圖／名門易理楊登嵙博士授權使用
圖／名門易理楊登嵙博士授權使用

室內擺放植物可增添生氣，但選錯品種反招陰。

吉： 室內宜擺放綠色闊葉植物，且高度要適中，不宜過高。

凶：不可擺放過多植物，以免室內陰氣過重。避開「陰樹」（如鐵樹），絕對不可擺放杜鵑花，在風水上寓意不佳（杜鵑啼血），易招惡運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 杜鵑花 運勢 風水 財神 禁忌 楊登嵙

延伸閱讀

2月4日入立春蛇馬太歲交接磁場亂 4生肖需「躲春」化解一年災禍

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

今天入大寒節氣！ 4生肖注意失眠多夢 忌「出汗過多損陽氣」

農曆新年將至！點光明燈祈福求好運 命理師：2狀況是禁忌

相關新聞

影／連年國運下下籤 南鯤鯓代天府總算抽出難得好籤

連年給國運下下籤的南鯤鯓代天府王爺們，今天大年初一終於給了「中上籤」，廟方總幹事侯賢名也終於一改近年低調一再強調籤詩內容...

不是招旺就好！2026赤馬年春節「先轉運、再開運」一文掌握關鍵

2026為丙午馬年，被不少人稱為「赤馬年」，也常被連結到「赤馬紅羊劫」的說法，因為2027恰逢丁未年，都是象徵火氣極旺、動盪不安的年份。不過...

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

農曆新來到來，許多人趁著新年試試手氣，刮刮樂、大樂透、威力彩等彩券買氣正夯。許多人相信「科學的盡頭是玄學」，敲碗詢問容易中獎的祕訣到底是什麼...

流水畫、老虎、龍…居家招財擺設5大學問 放錯小心是招凶

新春期間許多民眾忙著除舊佈新，也會添購藝術品或飾品來點綴家中，希望能為新的一年帶來好運。然而，居家擺設不僅僅是為了美觀，更是一門大學問！

影／年貨大街採買清單大公開 陳菁徽：開夏威夷果很紓壓

農曆新年到來，不少民眾開始張羅年貨，也煩惱該怎麼挑選才能兼顧應景與實用。國民黨立委陳菁徽近日也赴台北的迪化街年貨大街採買...

過年追劇配零食 營養師推薦「這種豆」涮嘴還能防癌

過年追劇、聊天，零食一包接一包下肚，是許多人放假最放鬆的時刻，但吃進去的東西，卻可能悄悄成為健康負擔。台北醫學大學附設醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。