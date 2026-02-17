流水畫、老虎、龍…居家招財擺設5大學問 放錯小心是招凶

新春期間許多民眾忙著除舊佈新，也會添購藝術品或飾品來點綴家中，希望能為新的一年帶來好運。然而，居家擺設不僅僅是為了美觀，更是一門大學問！

知名易理學家楊登嵙老師特別提醒，飾品擺設往往反映了主人的身份地位與文化素養，例如生意人喜愛象徵財源滾滾的「財神」或「發財樹」，政界人士則偏愛寓意節節高陞的「幸運竹」。但若不注意風水禁忌，不僅無法趨吉避凶，反而可能弄巧成拙，甚至招來惡運。

以下5大居家擺設重點，教您如何在新的一年擺出好運勢：

1.流水生財，方向不能錯

山水畫或流水盆景是常見的招財擺設。

吉： 水代表財，因此水流方向必須「向屋內流」，象徵財源廣進。

凶： 絕對不可讓水「向屋外流」，這代表錢財外流，會導致漏財危機。

2. 猛虎下山恐傷人，虎頭「回顧」才吉祥

家中若有擺放老虎飾品或畫作，姿態至關重要。

吉： 老虎應呈現「上山」之姿，象徵在山林間縱橫馳騁，掌握權勢。此外，虎頭可以有「回顧」的姿勢，寓意顧全大局。

凶： 切忌擺放「下山虎」，俗話說「下山虎飢腸轆轆」，跳躍下山往往是為了覓食，恐有傷人之意，對家中成員運勢不利。

3. 祥龍需得水，無水困淺灘

龍是尊貴的象徵，但龍的擺設極講究環境配置。

吉： 龍的意象應搭配「雲霧」或「水」。龍飛躍於雲霧之間，或遨遊於水中，才能展現其神威。

凶： 若畫作或雕塑中無雲也無水，即形成了「龍困淺灘」之局，象徵有志難伸，運勢受阻。

4. 聚寶盆藏富，財不露白

聚寶盆是許多家庭與辦公室必備的招財法寶，安置時需注意細節：

位置： 應擺放在家中或辦公室的「財位」。

材質： 必須為不透明材質。若為透明或半透明，則犯了「財露白」的忌諱。

形狀： 盆口要像財神爺的財寶袋一樣有「束縮」的設計，才能有效防止錢財外漏。

尺寸： 聚寶盆的寬度與高度，最好能符合「文公尺」上的吉利紅字。

5. 植物因地制宜，忌陰樹與杜鵑

室內擺放植物可增添生氣，但選錯品種反招陰。

吉： 室內宜擺放綠色闊葉植物，且高度要適中，不宜過高。

凶：不可擺放過多植物，以免室內陰氣過重。避開「陰樹」（如鐵樹），絕對不可擺放杜鵑花，在風水上寓意不佳（杜鵑啼血），易招惡運。

