過年你債還了嗎？大年初三借錢犯大忌 恐窮神纏身衰整年

過年是闔家團聚的日子，雖然現代人對傳統禁忌較不在乎，但為了不得罪家中長輩過個好年，其中最常聽到的可說是「欠錢不要欠過年」，以免影響新的一年財運。此外，春節也必須避免借錢，否則借別人錢、向人借錢的人運勢都恐受影響，最慘可能招致窮神纏身，新的一年錢包漏洞無法堵上。

新的一年不少人會到財神廟參拜，祈求未來一年財運亨通，不過，若不慎觸犯禁忌恐前功盡棄。財運禁忌方面，最常聽到的可說是「欠錢不要欠過年」，而且不僅是債務人，連債權人都會有負面影響。

對債務人來說，如果無法在除夕前還清債務，象徵財運不佳或缺乏正財運，不只影響整年財運，連運勢也會受影響；對於債權人而言，如果無法順利回收借款，象徵財富不聚集、有流失的風險，新的一年財運也會遭波及。

另外，新年期間也禁止討債、借錢，2種行為都被視為不吉利，代表雙方都會在新的一年為金錢所苦。其中，春節初三又稱為「送窮日」更是嚴禁借錢，若不遵守恐被窮神纏身衰整年、頻頻破財。