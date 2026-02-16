快訊

廖峻3度中風…財務問題對簿公堂 兒嘆「去年太多鳥事」：能團聚就好

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

過年你債還了嗎？大年初三借錢犯大忌 恐窮神纏身衰整年

聯合新聞網／ 綜合報導
俗話說「欠錢不要欠過年」，以免影響新的一年運勢。示意圖／AI生成
俗話說「欠錢不要欠過年」，以免影響新的一年運勢。示意圖／AI生成

過年是闔家團聚的日子，雖然現代人對傳統禁忌較不在乎，但為了不得罪家中長輩過個好年，其中最常聽到的可說是「欠錢不要欠過年」，以免影響新的一年財運。此外，春節也必須避免借錢，否則借別人錢、向人借錢的人運勢都恐受影響，最慘可能招致窮神纏身，新的一年錢包漏洞無法堵上。

新的一年不少人會到財神廟參拜，祈求未來一年財運亨通，不過，若不慎觸犯禁忌恐前功盡棄。財運禁忌方面，最常聽到的可說是「欠錢不要欠過年」，而且不僅是債務人，連債權人都會有負面影響。

對債務人來說，如果無法在除夕前還清債務，象徵財運不佳或缺乏正財運，不只影響整年財運，連運勢也會受影響；對於債權人而言，如果無法順利回收借款，象徵財富不聚集、有流失的風險，新的一年財運也會遭波及。

另外，新年期間也禁止討債、借錢，2種行為都被視為不吉利，代表雙方都會在新的一年為金錢所苦。其中，春節初三又稱為「送窮日」更是嚴禁借錢，若不遵守恐被窮神纏身衰整年、頻頻破財。

農曆過年 春節 馬年 過年 債務 禁忌 討債 財神 送窮日

相關新聞

除夕夜「大魚大肉」要當心 食藥署：油脂恐讓藥物過量發揮

每逢春節家人齊聚，少不了一桌美食，每年年後皆會發生，慢性病患者於過年期間「飲食失控」，同時也讓疾病控制失控，紛紛求診的現...

刮刮樂5流派 整張刮乾淨？只刮QR Code？2026偏財運不一般

農曆春節來了，彩券行再度出現人潮，還能看到彩迷們低頭猛刮彩券，但也有很多人是買了就走，只想拿回家自己慢慢慢刮，你是哪一類...

台北過年變空城？網議論車流跟假日差不多 餐廳賣場都爆滿

春節連假民眾返鄉過年，以往台北市區此時街頭空蕩蕩，不過，Threads有網友觀察發現，近年來台北市過年期間依舊人潮很多，...

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

都市傳說「AI選刮刮樂號碼特別容易中獎」，是真的嗎？台彩透過AI界兩大霸主ChatGPT與Gemini，選擇兩款2026...

過年你債還了嗎？大年初三借錢犯大忌 恐窮神纏身衰整年

過年是闔家團聚的日子，雖然現代人對傳統禁忌較不在乎，但為了不得罪家中長輩過個好年，其中最常聽到的可說是「欠錢不要欠過年」，以免影響...

最怕人擠人？不回鄉、不團圓也可以 網盤點「一個人過年」實用提案

年節將至，返鄉團圓似乎成了過年的標準配備，但也有人在社群上拋出不同聲音。近日有Threads網友發文詢問，「如果是一個人過年，通常都怎麼安排？」意外引發大量共鳴與討論，不少人坦言並不嚮往人擠人的年節行程，反而開始思考，一個人過年，是否也能過得自在又精彩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。