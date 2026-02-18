快訊

馬公市長還原現場 陳光復踩空試圖抓欄杆…反轉後仰頭著地

春節不平靜！大陸湖北鞭炮廠爆炸12死 3天內連發生2起意外

聽新聞
0:00 / 0:00

想中頭獎？99%得主有富貴鼻 命理師揭3大特徵「黃仁勳全中」

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

農曆春節全台各地彩券行買氣強強滾，民眾紛紛試手氣，希望能受到財神爺眷顧，抱回億萬頭獎。究竟什麼樣的面相最容易中大獎？知名易理學家楊登嵙在社群分享「好運面相」，並以輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳為例，點出擁有「富貴鼻」的三大關鍵特徵。

99%得主都是「蒜頭鼻」或「蓮霧鼻」

根據彩券公司過往的統計數據，高達99%的大獎得主都擁有「蒜頭鼻」或是「蓮霧鼻」。楊登嵙老師特別拿出「AI教父」黃仁勳的照片作為經典範例，指出若想判斷自己是否有偏財運，可觀察鼻子是否符合以下三大條件：

1.鼻頭有肉

2.鼻翼有遮

3.鼻頭光滑有彈性

同時具備這三項條件的人，不僅天生財運亨通，在購買彩券時也比一般人更容易中大獎。

鼻子有疤需謹慎，粉刺也是破財關鍵

除了看鼻型，鼻子的「膚況」也是關鍵，如果「鼻子上有疤怎麼辦？」，楊登嵙老師提醒，面相學中鼻子代表40至50歲的年運，若鼻頭有疤痕，處於該年齡層時務必特別留意金錢往來。

此外，許多人雖然鼻型飽滿，卻因忽略保養而錯失財運。楊登嵙老師也提到，即便鼻頭有肉、鼻翼有遮，但如果鼻頭長滿粉刺、缺乏光澤，財運也會大打折扣。春節期間想要提升中獎機率，不妨先做好臉部保養，讓鼻頭呈現「光滑有光澤」的狀態，或許能為自己招來意外之財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年

相關新聞

2026犯太歲4生肖別慌！點光明燈、安太歲全攻略＋4大禁忌一次看

2026年春節年假長達9天，不少民眾除安排走春、與家人團聚外，也把握機會前往廟宇參拜祈福，為新的一年求平安、轉好運，特別是犯太歲者更...

想中頭獎？99%得主有富貴鼻 命理師揭3大特徵「黃仁勳全中」

農曆春節全台各地彩券行買氣強強滾，民眾紛紛試手氣，希望能受到財神爺眷顧，抱回億萬頭獎。究竟什麼樣的面相最容易中大獎？

出門前留意！初三走春車潮湧現 公路局列省道18路段易壅塞

明天是大年初三，交通部公路局今天表示，預估自上午起省道路段將出現走春及出遊車潮，並列出上午18路段易壅塞，包括台2線福隆...

《恭喜恭喜》不是拜年歌？過年神曲真相曝光 原來在慶祝「這件事」

每逢農曆新年過年，大街小巷迴盪著那句熟悉的「每條大街小巷，每個人的嘴裏，見面第一句話，就是恭喜恭喜」，然後一直迴旋著「恭喜、恭喜、恭喜你」。 這首被譽為「過年神曲」的經典作品，由於節奏輕快、歌詞朗朗

財神爺集體下凡來送錢 高雄男見吉兆 刮中頭獎1200萬元

一名中年男子除夕當天前往彩券行挑選刮刮樂時，牆上的財神爺裝飾小卡突然掉下來，男子認為這是「財神爺下凡送錢」的吉兆，先挑了...

誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

紅色在五行中屬火，代表熱情、活力與喜慶，但也具有強烈的能量。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享今年過年時不要穿紅色衣服的3個生肖，分別是生肖馬、豬、和鼠，五行相剋的情形下，選擇穿其他顏色的衣服反而能增添財運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。