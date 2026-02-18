想中頭獎？99%得主有富貴鼻 命理師揭3大特徵「黃仁勳全中」
農曆春節全台各地彩券行買氣強強滾，民眾紛紛試手氣，希望能受到財神爺眷顧，抱回億萬頭獎。究竟什麼樣的面相最容易中大獎？知名易理學家楊登嵙在社群分享「好運面相」，並以輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳為例，點出擁有「富貴鼻」的三大關鍵特徵。
99%得主都是「蒜頭鼻」或「蓮霧鼻」
根據彩券公司過往的統計數據，高達99%的大獎得主都擁有「蒜頭鼻」或是「蓮霧鼻」。楊登嵙老師特別拿出「AI教父」黃仁勳的照片作為經典範例，指出若想判斷自己是否有偏財運，可觀察鼻子是否符合以下三大條件：
1.鼻頭有肉
2.鼻翼有遮
3.鼻頭光滑有彈性
同時具備這三項條件的人，不僅天生財運亨通，在購買彩券時也比一般人更容易中大獎。
鼻子有疤需謹慎，粉刺也是破財關鍵
除了看鼻型，鼻子的「膚況」也是關鍵，如果「鼻子上有疤怎麼辦？」，楊登嵙老師提醒，面相學中鼻子代表40至50歲的年運，若鼻頭有疤痕，處於該年齡層時務必特別留意金錢往來。
此外，許多人雖然鼻型飽滿，卻因忽略保養而錯失財運。楊登嵙老師也提到，即便鼻頭有肉、鼻翼有遮，但如果鼻頭長滿粉刺、缺乏光澤，財運也會大打折扣。春節期間想要提升中獎機率，不妨先做好臉部保養，讓鼻頭呈現「光滑有光澤」的狀態，或許能為自己招來意外之財。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
