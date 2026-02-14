做對「馬」上賺！2026赤馬年開運必看 2大方位放錯東西恐斷財路

由於2026年為丙午馬年，五行屬火，民間亦稱「赤馬紅羊」，象徵能量強旺、局勢變動快。命理師艾菲爾老師指出，這一年是「能量轉換明顯」的一年，想要在變動中穩住運勢，居家與辦公空間的氣場佈局至關重要。只要找對家中的財位與吉方，不僅能引動偏財入袋，還能讓正財穩健成長。

在開運佈局之前，必須先弄清楚家中的空間配置與方位，對此，命理專家湯鎮瑋分享簡單3步驟：

準備一張紙、筆、指南針或指北針→站在家中客廳的位置，並面對最大採光面，如落地窗、前陽台（若家中是套房格局，可直接面向大門開始測量）→將指南針平放手掌心，即可測得方位，並用紙筆將其記錄下來

【財運最強方位】穩正財、引偏財是關鍵

1. 正財位（正東方）：2026年的正東方象徵「生髮之氣」，對應的是固定薪資與長期投資。想要努力被看見、收入結構更踏實，正東方必須保持明亮、乾淨，千萬別堆放垃圾桶或老舊電器，以免阻斷財流。

開運擺設：發財樹、富貴竹、木質聚寶盆、黃水晶

開運小秘訣：每週至少整理一次這個方位，早上可在這裡設定當日工作目標

2. 偏財位（正北方）：在火旺的馬年，北方「水」能制火，代表「理性判斷」就是偏財關鍵。此處宜靜不宜亂，乾淨度極其重要，能幫助在投資、副業或關鍵時刻精準決策。

開運擺設：水培富貴竹、黑曜石、流水造景、小型水晶球

開運小秘訣：進行投資決策前，先在正北方靜坐思考，並避免放置過多紅色或尖銳物品

【人緣與職場】提升魅力、貴人相助

1. 桃花位（中宮）：中宮是整體氣場核心，影響人際與情感。保持居家中心通透明亮，能放大個人魅力，對合作洽談與感情升溫大有幫助。若過度擺放物品使其雜亂、陰暗，恐怕會容易影響情緒與人際互動。

開運擺設：粉水晶、紅白火鶴花、成對擺件

開運小秘訣：保持燈光柔和，避免鏡子正對中宮

2. 文昌位（東北方）：此方位在丙武馬年為智慧與累積之地，可穩定心神，使思緒更有條理。適合學生或需要深度思考的工作者。這裡若整齊有序，能有效提升專注力與效率。

開運擺設：虎尾蘭、文竹、白水晶、檯燈

開運小秘訣：可在此方位擺放書桌或設置閱讀區

【喜事與貴人】好消息頻傳、凝聚家運

1. 喜慶位（東南方）：東南方在丙午馬年象徵家庭歡樂與好消息，也有助於凝聚家人情感，如升遷、搬遷或婚嫁。佈置得溫馨明亮，最能吸引貴人與祝福停留；反之，封閉陰暗恐難將喜氣留在家中。

開運擺設：金錢樹、橘子樹、紅色飾品、全家合照

開運小秘訣：定期開窗引入新氣場，多在此處與家人聚會聊天

另外，湯鎮瑋老師指出，民眾在東方、東南方2大方位放置流水盆、礦泉水或汽水等，進行「補水」佈局以招財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。