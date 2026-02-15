濃濃懷舊風！盤點12種過年零食 「呷甜甜、過好年」

過年總少不了桌上佳餚和點心零食，而隨著時代演進，零食的種類也越來越多樣化，早期的懷舊零食卻漸漸快要消失。《聯合新聞網》盤點12種懷舊過年零食，讓大家感受年節氛圍，「呷甜甜，過好年」。

1.糕仔粒

糕仔粒。 圖／AI生成

糕仔是早期農民、體力勞動者的日常食物，也是年節祭祀不可或缺的供品。正月初九拜天公時，人們會將糕仔仿照碎金、碎銀的樣態，做成紅、白兩色的「糕仔粒」，祈求財豐丁旺入家宅。有趣的是，中元普渡的祭品也少不了它，普渡用的糕仔是黃、白兩色的「金糕仔」與「銀糕仔」。

2.娃娃酥

娃娃酥其實就是「花生酥」，以其濃郁的花生香味而聞名，經常被推薦為過年和春節期間的家庭點心。早年在製作時會使用特殊模具，讓每顆糖都具有可愛的娃娃造型，因此得名娃娃酥。

3.冬瓜糖

冬瓜糖。聯合報系資料照片／記者王忠明攝影

又稱冬瓜條、糖冬瓜，是台灣傳統的零食，將冬瓜去籽之後切條，再加糖熬煮，晾乾後撒上糖粉做成的。軟黏的口感又帶糖霜，象徵著甜甜蜜蜜，幸福綿延。由於冬瓜多籽象徵瓜瓞綿綿，因此也有多子多孫的意涵。

4.鮪魚糖

鮪魚糖示意圖。圖／讀者提供

鮪魚糖是一種將新鮮鮪魚肉調味、烘烤製成的特色休閒零食，口感鹹甜交錯，帶有濃郁海味和魚肉的嚼勁，通常以彩色鋁箔紙獨立包裝，但曾有營養師透露，鮪魚糖中的精緻糖、防腐劑、人工色素、甜味劑、鈉都超標，建議民眾淺嘗即可。

5.生仁

生仁示意圖。圖／聯合報系資料照

是由花生仁裹上紅白兩色糖漿製成，又名「天公豆」，是拜天公時必備的供品，外表看上去就像凹凸不平的小球，也是最經典的過年零食之一。因為與「生人」諧音，吃生仁有希望家中人丁興旺的含意。

6.寸棗

寸棗（左上）、冬瓜條糖（右下）示意圖。圖／聯合報系資料照片

因外型像一寸的棗樹枝而得名，是以糯米粉糰為原料，切成長條後油炸出酥脆的口感，再裹上糖粉或糖漿。俗話說「吃寸棗，年年好」，也因此象徵來年的好運氣。

7.瓜子

瓜子。示意圖／ingimage

俗話說「呷瓜子，好過日子」，象徵新的一年日子順遂平安。瓜子在古代象徵著「銀子」，抓著一大把瓜子即表示抓到大把銀子，財運亨通、大吉大利。

8.麻粩

麻粩示意圖。圖／聯合報系資料照

台灣傳統的節慶點心，由糯米和芋頭製成的米粿炸後裹上麥芽糖，再沾上芝麻、花生、椰子等配料，口感酥鬆香脆，常用於過年祭拜神明祖先。因為麻粩的「粩」與「老」同音，象徵好彩頭與長壽，也有「米粩」、「蔴荖」等別稱。

9.牛軋糖

牛軋糖。聯合報系資料照片／記者陳再興攝影

牛軋糖是台灣常見的應景零食與伴手禮，代表「吃甜甜，好過年」的吉祥寓意。過年期間，家家戶戶都會準備糖果盤，牛軋糖是熱門選擇之一。

10.開心果

開心果。路透

不少家庭一到過年必備的零食之一，因為它的外殼直接展開將果核露出，彷彿「把心打開」，象徵新的一年也要開開心心、快快樂樂地過。

11.梅心軟糖、三色軟糖

這兩種軟糖是過年糖果盒裡的「常客」，也是不少長輩的最愛，寓意「吃甜甜，好過年」，雖然復古懷舊，但有不少人認為味道太特殊，有塑膠味、太甜或太黏牙。

12.造型巧克力

金幣巧克力。聯合報系資料照片／記者林翠娟攝影

過年期間，年貨大街或者各大賣場都可以看到這類金幣、金元寶造型的巧克力，外形象徵財源滾滾，也成為過年必買的零食之一，但造型雖然好看，吃起來卻有一種「假巧克力味」，慶祝意義遠大於食用意義。