火馬年求好運發大財！統整必拜財神廟 舊錢母3大禁忌沒賺錢先破財

過年走春，除了拜訪親戚家、名勝景點踏青外，許多人也會選擇到財神廟拜拜，祈求未來一整年財源滾滾賺大錢。《聯合新聞網》為您統整全台8間必拜財神廟，除此也整理舊錢母的處理方式，其中若犯「3大禁忌」，恐怕還沒賺大錢就先破財。

文章目錄 北部

中部

南部

花東

舊錢母何去何從

松山霞海城隍廟

松山霞海城隍廟建於1820年，供奉主神為城隍爺，是歷史悠久的道教廟宇。廟內供奉五路財神，是許多存股族求財的必拜財神廟。

此外，每年大年初五迎財神時，松山霞海城隍廟也會準備發財金給信眾，並請人扮演財神，讓前來的信眾摸鬍子招好運。

金山財神廟

位於新北市金山、萬里兩區的交界，有「坐擁金山，遠觀萬里」的意涵。金山財神廟供奉五路財神及文武財神，除了可預支發財金的「財神銀行」外，還有「求財三寶（財寶袋、開運錢、文武財氣）」，讓信眾「求三財，得三寶」。

中和烘爐地

中和烘爐地土地公廟財神殿與土地公像。聯合報系資料照／記者陳易辰攝影

新北市中和烘爐地，除了是擁有絕佳的夜景之外，也是許多人求財運的靈驗寶地。至今有超過200年歷史的南山福德宮，主祀土地公，雖經過多次翻修，但仍保留早年的小廟，可以看見大廟中有間小廟的有趣景色。

此外，南山福德宮並不像一般的廟宇有開、關門時間，全天候求財開放的特色，吸引不少人在深夜11時至凌晨1點的「子時」上山參拜。

竹山紫南宮

南投竹山紫南宮以「借發財金」聞名，香火鼎盛。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

位於南投的竹山紫南宮，主祀福德正神，是地方重要信仰中心，更因求財靈驗，以借發財金聞名，每逢農曆春節，求發財金的信眾絡繹不絕，根據廟方推估，光是去年初一參拜人次就超過10萬人。

另外，竹山紫南宮和中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮，並稱「三大土地公廟」。

北港武德宮

北港武德宮不僅是全台五路財神的「開基祖廟」，更號稱全台規模最大的武財神廟。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影

位於雲林的北港武德宮，不僅是全台五路財神的「開基祖廟」，更號稱全台規模最大的武財神廟，奉祀以中路財神趙公明為首的五路財神。

此外，正殿神龕下也供奉了財神坐騎「黑虎將軍」，相傳驅邪鎮煞十分靈驗，還能招財咬財，人氣不亞於財神爺。

車城福安宮

屏東車城福安宮不同於常見的小巧土地公廟，福安宮廟殿建築高達6層樓，內部雕刻工藝精湛，年年吸引無數進香團前往參拜。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影

過年和家人到國境之南的屏東避冬，千萬別忘了參拜「三大土地公廟」之一的車城福安宮。不同於常見的小巧土地公廟，福安宮廟殿建築高達6層樓，內部雕刻工藝精湛，年年吸引無數進香團前往參拜。

此外，廟旁還有地下1層、地上7層的現代化香客大樓，提供遠道而來的香客住宿休憩。

宜蘭四結福德廟

宜蘭縣四結福德廟有著全台最大的銅雕土地公神像。圖／四結福德廟提供

建於1885年的四結福德廟，最大特色莫過於有著全台最大尊、12層樓高的金身土地公像。廟內供奉五路財神，在2樓還有招財金雞、春牛及虎爺，供前來參拜的香客觸摸，沾沾財氣。

花蓮發發發財神廟

春節期間到花東旅遊時，必不能錯過這間位於花蓮壽豐鄉，台灣東部最大的財神廟，除了求取財運外，還能順道欣賞周邊的美景。

發發發財神廟是全台唯一供奉龍德星君為主神的廟宇，此外，廟內也供奉五路財神、文武財神，不論想求正財或是偏財運，都能抱著虔誠的心向神明祈求。

馬年向神明求來了新錢母，那麼去年的舊錢母該如何處理？除了可以放在家中的財位、神龕、保險箱、收銀台之外，也可以考慮放在辦公桌或是生財工具上，讓工作上能有更好的發揮、賺進更多錢財。

不過，處理舊錢母時也有三大禁忌，萬一犯了恐會影響運勢。

一、不可買賣

若將錢母以交易買賣方式賣給別人，如同將神明所求來的好運賣給別人。

二、 不可將錢母放在汙穢不淨之處

若將錢母隨意置於地上任由人跨越，或是放在廁所、夫妻房間，也是對神明不敬恐招致破財。

三、與生肖相沖舊錢母不可帶在身上

例如去年蛇年「舊錢母」，龍、狗生肖相沖，屬狗的人就不要將「舊錢母」帶在身上，可放在財位等處。