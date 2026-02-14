火馬年求好運發大財！統整必拜財神廟 舊錢母3大禁忌沒賺錢先破財
過年走春，除了拜訪親戚家、名勝景點踏青外，許多人也會選擇到財神廟拜拜，祈求未來一整年財源滾滾賺大錢。《聯合新聞網》為您統整全台8間必拜財神廟，除此也整理舊錢母的處理方式，其中若犯「3大禁忌」，恐怕還沒賺大錢就先破財。
松山霞海城隍廟
松山霞海城隍廟建於1820年，供奉主神為城隍爺，是歷史悠久的道教廟宇。廟內供奉五路財神，是許多存股族求財的必拜財神廟。
此外，每年大年初五迎財神時，松山霞海城隍廟也會準備發財金給信眾，並請人扮演財神，讓前來的信眾摸鬍子招好運。
參拜時間：6:00-22:00
電話：02-2765-2046
地址：台北市松山區慈祐里八德路4段439號
官網：https://www.citygod.org.tw/
金山財神廟
位於新北市金山、萬里兩區的交界，有「坐擁金山，遠觀萬里」的意涵。金山財神廟供奉五路財神及文武財神，除了可預支發財金的「財神銀行」外，還有「求財三寶（財寶袋、開運錢、文武財氣）」，讓信眾「求三財，得三寶」。
參拜時間：8:00-19:00
電話：02-2498-1186
地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52-2號
官網：https://mammon.tw/
中和烘爐地
新北市中和烘爐地，除了是擁有絕佳的夜景之外，也是許多人求財運的靈驗寶地。至今有超過200年歷史的南山福德宮，主祀土地公，雖經過多次翻修，但仍保留早年的小廟，可以看見大廟中有間小廟的有趣景色。
此外，南山福德宮並不像一般的廟宇有開、關門時間，全天候求財開放的特色，吸引不少人在深夜11時至凌晨1點的「子時」上山參拜。
參拜時間：24小時
電話：02-2942-5277
地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號
官網：https://newtaipei.travel/zh-tw/attractions/detail/109625
竹山紫南宮
位於南投的竹山紫南宮，主祀福德正神，是地方重要信仰中心，更因求財靈驗，以借發財金聞名，每逢農曆春節，求發財金的信眾絡繹不絕，根據廟方推估，光是去年初一參拜人次就超過10萬人。
另外，竹山紫南宮和中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮，並稱「三大土地公廟」。
參拜時間：07:00-21:00
電話：04-9262-3722
地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號
官網：https://www.xn--6kry7q182a.tw/
北港武德宮
位於雲林的北港武德宮，不僅是全台五路財神的「開基祖廟」，更號稱全台規模最大的武財神廟，奉祀以中路財神趙公明為首的五路財神。
此外，正殿神龕下也供奉了財神坐騎「黑虎將軍」，相傳驅邪鎮煞十分靈驗，還能招財咬財，人氣不亞於財神爺。
參拜時間：06:00-22:00
電話：05-782-1445
地址：雲林縣北港鎮華勝路330號
官網：https://www.wude.org.tw//
車城福安宮
過年和家人到國境之南的屏東避冬，千萬別忘了參拜「三大土地公廟」之一的車城福安宮。不同於常見的小巧土地公廟，福安宮廟殿建築高達6層樓，內部雕刻工藝精湛，年年吸引無數進香團前往參拜。
此外，廟旁還有地下1層、地上7層的現代化香客大樓，提供遠道而來的香客住宿休憩。
參拜時間：05:00-22:00
電話：08-882-1345
地址：屏東縣車城鄉福安路51號
官網：https://www.fuantmp.org/
宜蘭四結福德廟
建於1885年的四結福德廟，最大特色莫過於有著全台最大尊、12層樓高的金身土地公像。廟內供奉五路財神，在2樓還有招財金雞、春牛及虎爺，供前來參拜的香客觸摸，沾沾財氣。
參拜時間：05:30-21:30
電話：03-965-3344
地址：宜蘭縣五結鄉福德路68號
臉書粉專：https://reurl.cc/zKRMQk
花蓮發發發財神廟
春節期間到花東旅遊時，必不能錯過這間位於花蓮壽豐鄉，台灣東部最大的財神廟，除了求取財運外，還能順道欣賞周邊的美景。
發發發財神廟是全台唯一供奉龍德星君為主神的廟宇，此外，廟內也供奉五路財神、文武財神，不論想求正財或是偏財運，都能抱著虔誠的心向神明祈求。
參拜時間：06:30-18:00
電話：03-863-1158
地址：花蓮縣壽豐鄉月眉路三段131之3號
臉書粉專：https://reurl.cc/9bNOWv
馬年向神明求來了新錢母，那麼去年的舊錢母該如何處理？除了可以放在家中的財位、神龕、保險箱、收銀台之外，也可以考慮放在辦公桌或是生財工具上，讓工作上能有更好的發揮、賺進更多錢財。
不過，處理舊錢母時也有三大禁忌，萬一犯了恐會影響運勢。
一、不可買賣
若將錢母以交易買賣方式賣給別人，如同將神明所求來的好運賣給別人。
二、 不可將錢母放在汙穢不淨之處
若將錢母隨意置於地上任由人跨越，或是放在廁所、夫妻房間，也是對神明不敬恐招致破財。
三、與生肖相沖舊錢母不可帶在身上
例如去年蛇年「舊錢母」，龍、狗生肖相沖，屬狗的人就不要將「舊錢母」帶在身上，可放在財位等處。
