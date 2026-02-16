金馬迎春！除夕習俗禁忌一次看 招財納福過好年

農曆新年是華人最重要的節慶，家家戶戶會在除夕這天除舊布新，迎接新的一年開始。除夕也是團圓的日子，相關的習俗和禁忌更是不少，《聯合新聞網》就幫大家整理了除夕這一天的傳統習俗和要遵守的禁忌，讓民眾了解能夠順遂平安的過新年。

全家一起聊天、看電視到午夜，有為長輩添壽、迎接新年的意義。

有「壓邪、保平安」的意思，一般都是長輩給晚輩，象徵祝福與平安。

一年中最重要的一餐，家人一定都要到齊，象徵「團圓、圓滿」，常見的菜餚有：

通常在除夕白天完成，有些家庭還會在門口貼「春」、「福」字，象徵辭舊迎新、驅邪納福。

白天或傍晚祭拜祖先，向祖先報告一年平安，感謝庇佑；許多家庭也會拜地基主，感謝守護家宅，並祈求來年順利、家運興旺。

尤其不能從屋內往屋外掃，避免把「財氣、福氣」掃走，多半會提前打掃完成。若需要掃地，建議選擇上午進行，並從角落往房屋中心掃，寓意把財氣聚在家中。還可以將灰塵集中收起，等到初五「破五」後再處理，象徵財氣不散。

🚫不罵人、不吵架、不說不吉利的話

特別忌諱哭鬧，其他像是「死、病、窮」等字眼要避免，避免影響來年運勢。

🚫忌討債催款

除夕講究團圓和諧，避免發生不愉快的事情，若有債務糾紛，應在除夕之前處理好，或待過年後再協商解決，以免壞了節日氣氛，影響彼此運勢。

🚫不打破碗盤

若不慎打破，會說「歲歲（碎碎）平安」化解。

🚫年夜飯的魚不可吃完

留下一點，象徵「年年有餘（魚）」，有些家庭會留到初一再吃。

🚫不剪頭髮、不洗衣服

傳統認為會剪掉或洗掉好運及財氣，多半在除夕前完成整理。

🚫不熄燈

除夕夜是「守歲」的重要時刻，燈火通明象徵著光明與希望，也有驅邪避災的寓意，尤其是客廳或大門附近，即使不通宵開燈，也要留盞小燈亮到天明，讓家中充滿光明的氛圍。

🚫忌家中無人

除夕夜的重點就是全家團聚，若家裡冷冷清清，缺乏節日氣氛，可能會被視為不吉利。

🚫米缸不可空掉

米缸代表著家庭的糧食儲備，是生活富足的象徵。除夕當天應確保米缸有足夠的米，甚至可以放滿，還可添置紅棗、錢幣等吉祥物，寓意來年財源廣進、生活無憂。

🚫餐桌上不可空蕩蕩

年夜飯是除夕夜的核心，即使家中人口不多，也要準備豐盛的菜餚，讓家中充滿節慶氣氛，預示新一年美滿幸福。