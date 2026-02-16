金馬迎春！除夕習俗禁忌一次看 招財納福過好年
農曆新年是華人最重要的節慶，家家戶戶會在除夕這天除舊布新，迎接新的一年開始。除夕也是團圓的日子，相關的習俗和禁忌更是不少，《聯合新聞網》就幫大家整理了除夕這一天的傳統習俗和要遵守的禁忌，讓民眾了解能夠順遂平安的過新年。
除夕主要習俗：
1️⃣祭祖、拜神
白天或傍晚祭拜祖先，向祖先報告一年平安，感謝庇佑；許多家庭也會拜地基主，感謝守護家宅，並祈求來年順利、家運興旺。
2️⃣貼春聯、門神
通常在除夕白天完成，有些家庭還會在門口貼「春」、「福」字，象徵辭舊迎新、驅邪納福。
3️⃣團圓吃年夜飯
一年中最重要的一餐，家人一定都要到齊，象徵「團圓、圓滿」，常見的菜餚有：
長年菜（芥菜）：長壽
蘿蔔：好彩頭
整尾魚：年年有餘（通常不吃完）
白斬雞：起家、吉祥
火鍋：一家興旺、圓滿。
4️⃣發壓歲錢（紅包）
有「壓邪、保平安」的意思，一般都是長輩給晚輩，象徵祝福與平安。
5️⃣守歲
全家一起聊天、看電視到午夜，有為長輩添壽、迎接新年的意義。
除夕各種禁忌：
🚫不掃地、不倒垃圾
尤其不能從屋內往屋外掃，避免把「財氣、福氣」掃走，多半會提前打掃完成。若需要掃地，建議選擇上午進行，並從角落往房屋中心掃，寓意把財氣聚在家中。還可以將灰塵集中收起，等到初五「破五」後再處理，象徵財氣不散。
🚫不罵人、不吵架、不說不吉利的話
特別忌諱哭鬧，其他像是「死、病、窮」等字眼要避免，避免影響來年運勢。
🚫忌討債催款
除夕講究團圓和諧，避免發生不愉快的事情，若有債務糾紛，應在除夕之前處理好，或待過年後再協商解決，以免壞了節日氣氛，影響彼此運勢。
🚫不打破碗盤
若不慎打破，會說「歲歲（碎碎）平安」化解。
🚫年夜飯的魚不可吃完
留下一點，象徵「年年有餘（魚）」，有些家庭會留到初一再吃。
🚫不剪頭髮、不洗衣服
傳統認為會剪掉或洗掉好運及財氣，多半在除夕前完成整理。
🚫不熄燈
除夕夜是「守歲」的重要時刻，燈火通明象徵著光明與希望，也有驅邪避災的寓意，尤其是客廳或大門附近，即使不通宵開燈，也要留盞小燈亮到天明，讓家中充滿光明的氛圍。
🚫忌家中無人
除夕夜的重點就是全家團聚，若家裡冷冷清清，缺乏節日氣氛，可能會被視為不吉利。
🚫米缸不可空掉
米缸代表著家庭的糧食儲備，是生活富足的象徵。除夕當天應確保米缸有足夠的米，甚至可以放滿，還可添置紅棗、錢幣等吉祥物，寓意來年財源廣進、生活無憂。
🚫餐桌上不可空蕩蕩
年夜飯是除夕夜的核心，即使家中人口不多，也要準備豐盛的菜餚，讓家中充滿節慶氣氛，預示新一年美滿幸福。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
