小S、柯比、林青霞、巴菲特都屬馬！「馬到成功」有哪些人格特質？

聯合新聞網／ 綜合報導
小S主持風格幽默風趣。記者王聰賢攝影／聯合報系資料照
今是生肖馬的本命年，屬馬的人都有什麼特質呢？生肖馬的人，總給人一種活力滿滿、熱情開朗感覺。他們追求自由，個性直率，說話直來直往，充滿活力且天生E人，馬熱愛冒險，有主見且行動力十足。但缺點是過於衝動、缺乏耐心，容易半途而廢，也常因太衝動被誤解。

生肖馬的人在事業上勇於追夢，能快速適應環境，是天生的樂觀派和實踐家，他們很有才華，甚少怯場，也很願意站在舞台上被看見，馬偶爾衝過頭，會讓旁邊的人很難追上。

在事業和生活上，生肖馬的人不愛原地等待，總是且戰且走，一邊因應環境調整節奏。每次的新挑戰，都能成為生肖馬翻身的契機。只要找到可以發揮的舞台，生肖馬就能跑得又快又遠，自信放光芒。

<a href='/search/tagging/2/林青霞' rel='林青霞' data-rel='/2/102902' class='tag'><strong>林青霞</strong></a>去年歡度70歲生日。圖／林青霞提供
以下是不同世代出生的生肖馬代表名人：

1930年：巴菲特（Warren Buffett）—金融股神，投資界長跑冠軍。

1942年：哈里遜·福特（Harrison Ford）—《星際大戰》韓索羅與《印第安納瓊斯》系列角色深入人心。

1954年：成龍、林青霞—武打巨星、影壇永遠的「東方不敗」。

1966年：黎明、周海媚、任賢齊、張清芳—俊男美女藝人、歌壇天王天后。

1978年：小S柯比·布萊恩—幽默主持人、NBA最偉大球員之一。

1990年：艾瑪·華森（Emma Watson）、珍妮佛·羅倫斯（Jennifer Lawrence）—永遠的妙麗、奧斯卡影后。

2002年：王冠閎—台灣蝶王，體壇之星。

柯比布萊恩。美聯社
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 林青霞 小S 柯比 巴菲特 生肖

