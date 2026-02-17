年味何時淡了？他驚覺大賣場新年應景歌消失 網指2因素：一堆人寧願加班
鄰近農曆過年，你有發現什麼現象正在逐漸消失嗎？一名網友發文，稱他記得以前去大賣場都會播放新年應景歌曲，但近幾年都聽不到了，親戚間也很少會互相拜訪，都改成出國，直言過年「越來越沒有年味」。對此，網友們紛紛指出年味漸淡的原因，認為是時代轉換、金錢壓力導致的。
一名網友在PTT發文，表示從前鄰近過年去大賣場總會聽到恭喜發財、新年快樂的歌曲，過年時親戚之間也會互相拜訪、互有來往，但如今現在這些情景越來越少了。
原PO指出，取而代之的是越來越多人出國旅行，新聞也總是報導過年前機場擠爆的情況，讓他不禁懷疑「過年越來越沒有年味」，對此詢問網友們的意見。
此文一出，不少網友也感嘆年味越來越淡了，「很久了，除夕有吃飯就不錯了」、「好久沒聽到東東嗆」、「就沒了，要感受傳統年味可以到潮汕地區」、「現在看到有意思的玩具也都不會買了吧，人類的喜新厭舊的速度太快了」。
也有網友將原因歸咎於時代變遷、經濟壓力，「一堆輪班的都喜歡去加班好嗎？過年加倍、不用跟不熟的噓寒，且後續假期照放，除夕還有紅包和獎金，反倒正常過年錢也噴、旅遊花錢又貴又塞」、「日常就活得很困難了，還要被問問問」、「以前有年味是因為要去看祖父母吧，過世後就更少見面了」、「以前人沒什麼娛樂，過年當然在那走訪，現在滑手機都能看一整天，放假當然只想耍廢」。
但也有網友認為仍有年味，並沒有消失，「多數仍有走春的習俗就還好」、「每年都這麼說，但時節到還是有一點感覺啦」。
