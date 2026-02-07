買錯招厄運！春節最強招財花卉 購買時機、布置擺設一文全收錄

農曆春節是華人最重要的節慶之一，家中擺放花卉象徵「迎春納福」、「添喜氣」與「招財進寶」。選擇適合的花卉不僅美化居家環境，也承載了祝福與好運的寓意。然而，某些植物在習俗中可能有不利象徵，建議避免擺放，以免壞了好運勢。「聯合新聞網」整理適合與不適合春節的花卉選擇、購買時機、布置重點，供讀者參考。

過年吉祥招財

迎春花（Jasminum nudiflorum）

迎春花又稱金腰帶，香港俗稱串串金，具有鮮明的黃色小花，是立春時節最早開放的花卉之一，象徵春天來臨、更新與希望。春節前後擺放迎春花，象徵新的一年生機盎然、吉祥如意。其黃色花朵也呼應節日喜慶色彩，是春節家中與節慶場所布置的吉祥選擇。

迎春花（黃色）。圖／聯合報系資料照

水仙花（Narcissus）

水仙花在春節期間極受重視，因其盛開的時間通常與農曆新年重合，被視為「福運到來」的象徵。中文名稱「水仙」，不僅喚起清新高雅的形象，其白色與金黃色的花瓣也象徵純潔與財富來臨。華人家庭會提前種植水仙球根，使其在除夕或新年期間綻放，代表生活潔淨、吉祥與財運滾滾。此外，水仙花的持久花期意味著新一年運勢持續不衰。

水仙花。圖／聯合報系資料照

蘭花（Orchid ）

蘭花在華人文化中象徵高雅、品德與豐盛，被視為高尚氣質的象徵。春節擺放蘭花不僅提升居家環境氣質，也寓意家庭和樂、事業興旺與人際順遂。蘭花在中國古代文人中常被比擬為君子，象徵優雅與堅韌；現代春節風俗中，蘭花盆栽更被視為送禮佳品，尤其是富貴的粉紅、紫色或白色品種，代表新的一年裡幸福長久、關係和諧。

蝴蝶蘭。示意圖／ingimage

桃花（Peach Blossom ）

桃花是春節最具代表性的花卉之一，在華人文化中象徵愛情、美麗與生機。桃花花姿華麗、色彩粉嫩，寓意生活充滿活力與美好的情感發展。傳統上，人們相信桃花能帶來姻緣運及幸福關係，因此未婚者常在春節前後擺放桃花以吸引機緣。桃花也被認為能驅除邪氣、帶來保護，是家中迎新祈福的吉祥象徵。

桃花。示意圖／ingimage

牡丹（Paeonia）

牡丹被譽為中國的「花王」，象徵富貴、榮耀與繁盛。其豐滿花瓣與鮮豔色彩寓意新年豐收、財富滿盈。雖然新春並非牡丹自然盛開的季節，新鮮或仿真牡丹花仍廣泛用於春節布置與賀年禮品。紅色牡丹特別象徵幸福與好運，置放於客廳或入口處代表迎接榮華富貴。

牡丹花。圖／聯合報系資料照

百合（Lilium）

百合花朵優雅、清香，因其中文「百合」諧音「百年好合」，象徵家庭和諧、幸福美滿與長久聯結。春節期間擺放百合可為家中帶來溫馨氣息，傳達對親人與友人的祝福。不同顏色的百合，如紅色或粉色，更能烘托節慶色彩與喜慶氛圍，是節日裝飾與贈禮的理想花材。

百合花。示意圖／ingimage

銀柳（Salix gracilistyla）

銀柳枝條挺拔，柔軟的芽蕾像白色小絨球，其春意盎然的形態象徵春生與財富滾滾。在華人春節中，銀柳因中文與「銀兩」諧音常被用來吸引象徵財富的正面能量。擺放銀柳不僅增添空間自然美感，也寄托迎接新年生機與繁榮的美好祈願。

銀柳。圖／聯合報系資料照

富貴竹（Dracaena sanderiana）

富貴竹常見於節慶與居家擺設，象徵富貴永續、好運長伴與家庭和樂。根據植物風水學，不同根數也代表不同祝福，如三根代表幸福、五根寓吉祥等。富貴竹的挺直葉片與綠意盎然的形態，寓意生命力旺盛，適合放在客廳、辦公室等空間，為新一年帶來吉運與生氣。

富貴竹。圖／聯合報系資料照

金錢樹（Crassula ovata）

金錢樹葉片肥厚、綠意盈滿，外形宛如一枚枚圓幣，因此在華人文化中被視為聚財與好運的象徵。春節期間擺放金錢樹，可傳達新年財富累積、家庭富足的祝願。其耐陰耐旱的特性也適合室內養護，綠葉常青更寓意穩定與繁榮，是年節常見的吉祥綠植之一。

金錢樹。圖／聯合報系資料照

長壽花（Kalanchoe blossfeldiana）

長壽花因其繽紛花色與聚簇小花，被視為健康長壽、幸福吉祥的象徵。春節時期，鮮豔的長壽花能增添節慶氛圍、充滿正向能量。其易於照護、花期較長的優點，使它成為適合家庭布置與贈禮的選擇之一。寓意新一年身體健朗與生活豐收。

長壽花。圖／聯合報系資料照

鳳梨花（Bromelioideae）

鳳梨花在華人文化裡常與台語「旺來」諧音，象徵好運連連與吉利來到。紅色或橙色的鳳梨花色調鮮明，用於春節布置能增添喜慶與活力。其獨特花型與豐富色彩不僅吸睛，也常被用來祝福家人朋友在新的一年裡事業成功、生活熱鬧、財運亨通。

鳳梨花。圖／聯合報系資料照

向日葵（Helianthus annuus）

向日葵以其大而明亮的花朵象徵陽光、熱情與積極進取，金黃色調更象徵財富與光明，契合春節迎接新一年的期待與祝福。其向光性的花語寓意追求光明與希望，擺放於居家節慶布置中能帶來溫暖、愉悅的視覺效果。向日葵也代表對生活的勇氣與信心，是現代春節花卉中備受喜愛的選擇。

向日葵。圖／聯合報系資料照

室內不宜栽植

梅花（Prunus mume）

梅花雖然在傳統文化中象徵堅毅、純潔與春寒中的希望，但在部分習俗觀念中其名稱與「霉」字音近，可能讓人產生倒霉、晦氣的聯想。尤其在春節期間這樣的語意可能不契合節慶追求的喜氣與吉慶氛圍，因此不少家庭選擇避免作為主要節日擺設。

梅花。示意圖／ingimage

扶桑花（Hibiscus rosa sinensis）

扶桑花花色鮮豔，在其他場合可能象徵熱情與活力，但因其中文「扶桑」與「服喪」在某些地區俗語中聲近，文化上被視為不吉利，尤其在需要喜慶與祥瑞的春節環境中不太合適。雖然沒有直接科學禁忌，但民俗色彩使它被部分人視為不宜春節擺放。

扶桑花。示意圖／ingimage

蓮花（Nelumbo nucifera）

蓮花因其花形優雅與「出淤泥而不染」的寓意在很多節日場合受尊重，但適合家庭種植的品種多為「碗蓮」，發音易與「輓聯」聯想，可能在春節這樣重視喜氣與祥和的節日產生不適配的象徵。因此，有些家庭會選擇較傳統吉祥的花卉來取代蓮花。

蓮花。示意圖／ingimage

仙人掌（Cactaceae）

仙人掌雖然在園藝上耐旱且象徵堅韌與防護，但其刺狀結構在風水與民俗解讀中常被視為會帶來沖煞或障礙，不利於追求圓滿與和樂的春節氣氛。因此，很多人避免在節日期間將仙人掌作為主要室內擺設，較適合放在屋外驅除邪氣，守護家庭運與健康運。

仙人掌。示意圖／ingimage

春節花卉購買時機與居家布置重點

一、掌握最佳購買時機，確保花況完整

春節花卉建議於農曆年前7至10天開始選購，此時花苞成熟度適中，能在除夕至初五期間陸續盛開，避免過早購買導致凋謝，或過晚選購而花價偏高、選擇有限。對於蘭花、水仙、長壽花等花期較長的品項，可稍早購入；而桃花、銀柳等枝條類花材，則可接近年前採購，以維持最佳觀賞狀態。

二、依空間屬性配置花卉位置

布置時應考量空間大小與動線。客廳適合擺放象徵富貴、招財的花卉，如蘭花、牡丹或金錢樹，營造迎賓與團圓氛圍；玄關或門口可選擇鳳梨花、銀柳等寓意「迎福納財」的植物；餐桌與茶几則適合花型簡潔、氣味清雅的花卉，避免過於濃烈影響用餐。

三、注意花色與整體協調性

春節花卉以紅、粉、金、黃色系最具節慶感，建議搭配綠葉植物平衡視覺。避免枯枝、掉葉或花況不佳的植栽，以免影響整體喜氣。適度修剪與保持清潔，也能讓花卉在春節期間維持最佳狀態，象徵新一年順遂圓滿。